Анна Маляева

Не высыпается почти каждый: четыре правила сна, которые возвращают силы за одну ночь

Строгий режим сна улучшает восстановление организма — врач Белкина
Здоровье

Здоровый сон остаётся одной из самых недооценённых составляющих благополучия, хотя именно ночью организм восстанавливает ресурсы, от которых напрямую зависят иммунитет, работоспособность и эмоциональное состояние. Врачи подчёркивают: проблемы со сном редко возникают внезапно и почти всегда связаны с образом жизни.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Почему сон — основа восстановления

Сон представляет собой сложный физиологический процесс, в ходе которого мозг и тело не "отключаются", а переходят в иной режим работы. В это время происходит обработка информации, накопленной за день, а также активизация защитных механизмов организма. Иммунная система во сне усиливает выработку антител и специальных белков, помогающих бороться с инфекциями.

"Сон является естественным и цикличным состоянием покоя организма, которое необходимо для восстановления физических и умственных сил", — отмечает заместитель главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина.

По её словам, чередование фаз медленного и быстрого сна позволяет сохранить активность жизненно важных процессов даже при снижении сознательной активности мозга.

Режим и ритуалы перед сном

Ключевым условием здорового сна специалисты называют стабильный режим. Засыпание и пробуждение в одно и то же время, включая выходные дни, помогает синхронизировать внутренние биологические часы. Именно они определяют чередование бодрствования и отдыха и влияют на общее самочувствие.

Не менее важна и вечерняя рутина. Отказ от использования гаджетов за час до сна снижает воздействие синего света, который тормозит выработку мелатонина. Расслабляющий эффект дают тёплая ванна, чтение бумажных книг со спокойным сюжетом и прослушивание негромкой музыки. Такие привычки позволяют снизить уровень стресса и ускорить засыпание.

Комфортная среда и полезные привычки

Обстановка в спальне напрямую влияет на качество ночного отдыха. Оптимальной считается температура воздуха 18-20 градусов при влажности 40-60 процентов. Перед сном помещение рекомендуется проветривать, а источники света — максимально блокировать шторами или маской для глаз. В отдельных случаях допустимо использование берушей для защиты от шума.

Завершающий фактор — дневная активность и питание. Умеренные физические нагрузки и вечерние прогулки за один-два часа до сна способствуют более глубокому отдыху. При этом специалисты советуют отказаться от тяжёлой пищи, кофеина и алкоголя в вечернее время, так как они нарушают естественные процессы засыпания и снижают восстановительный эффект сна — ИА "Пенза-Пресс".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
