Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Каждый пятый считал себя здоровым — а оказался с диагнозом: что вскрыла диспансеризация в Приморье

У 12 тысяч жителей Приморья выявили онкологические заболевания
Здоровье

Даже при отсутствии жалоб медицинская статистика способна преподнести неприятные сюрпризы. Массовая диспансеризация в Приморском крае в 2025 году показала: значительная часть жителей узнала о серьёзных рисках для здоровья случайно — во время планового обследования.

Мужчина на осмотре у врача
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мужчина на осмотре у врача

Когда "всё в порядке" — лишь ощущение

По данным, опубликованным на vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Приморского края, в 2025 году профилактические осмотры прошли 809 474 человека. Для многих это оказалось не формальностью, а первым сигналом о проблемах, которые долгое время развивались без выраженных симптомов.

Почти 70% прошедших диспансеризацию — люди трудоспособного возраста. Именно эта группа чаще всего откладывает визит к врачу, ссылаясь на занятость. Однако итоги обследований показали, что подобная стратегия нередко оборачивается запоздалой реакцией на уже сформировавшиеся заболевания.

Каждый пятый — на углублённое обследование

По результатам первого этапа диспансеризации около 20% участников направили на второй этап. Это означает, что у каждого пятого врачи выявили показатели, требующие уточнения и дополнительных исследований.

Речь идёт не о формальных отклонениях. Уже на базовом этапе у медиков возникали серьёзные основания подозревать хронические или потенциально опасные состояния, которые без наблюдения могут привести к тяжёлым последствиям.

Онкология и болезни сердца — в числе лидеров

Одними из самых тревожных стали данные по злокачественным новообразованиям. В 2025 году в регионе выявили 12 064 случая онкологических заболеваний, причём в 895 ситуациях диагноз был установлен впервые. Это говорит о том, что болезнь удалось обнаружить на более ранней стадии, когда лечение значительно эффективнее.

Заболевания системы кровообращения по-прежнему занимают первое место по распространённости. Зафиксировано 290 705 случаев, более 10 тысяч из которых выявили впервые. Именно эти патологии чаще всего приводят к инфарктам и инсультам, которые принято считать внезапными.

Диабет и образ жизни как фактор риска

Отдельной строкой в статистике проходит сахарный диабет. Врачи зарегистрировали 26 036 случаев заболевания, включая 1 107 новых диагнозов. Во многих ситуациях болезнь выявляли у людей, не считавших себя пациентами.

Диспансеризация также позволила оценить образ жизни приморцев. У 12,6% обнаружили повышенный уровень холестерина, у 24,2% — нерациональное питание, у 20,5% — низкую физическую активность. Избыточная масса тела зафиксирована у 10,8%, а высокий сердечно-сосудистый риск — у 15,8% обследованных.

Бесплатный осмотр как реальный шанс

Полученные данные показывают, что диспансеризация — это не потерянный день, а возможность вовремя скорректировать риски. В ряде случаев достаточно изменить питание, повысить физическую активность и нормализовать ключевые показатели, чтобы снизить вероятность тяжёлых диагнозов.

Обследование проводится бесплатно по полису ОМС. В 2026 году пройти диспансеризацию смогут жители Приморья, родившиеся в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах, получив при необходимости направления к профильным специалистам без ожидания экстренных симптомов — vostokmedia.com

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы организм здоровье заболевания профилактика приморский край
Новости Все >
Число нелегальных криптоферм выросло на 44 процента — директор МТС Марьясов
Археологи нашли захоронение вдали от столицы Фригии — археолог Эрпехливан
Вакансии водителей такси выросли вдвое за год — vostokmedia.com
Подводные аппараты зафиксировали медузу Stygiomedusa gigantea с отростками до 10 м
Морозы ускорили отбор газа из хранилищ ЕС — EADaily
У хамелеонов обнаружены спиральные зрительные нервы — доцент Хуан Даза
В Приморье начался сезон рождения детёнышей ларги — нацпарк Земля леопарда
Результат в Германии стал антирекордом карьеры — лыжник Лекомцев
Повышение НДС стало основной причиной роста цен — экономист Сусин
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 23,8%
Сейчас читают
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Еда и рецепты
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Гренландия будет аннексирована США: Россия в новой геополитической реальности
Евросоюз
Гренландия будет аннексирована США: Россия в новой геополитической реальности
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Наука и техника
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Гренландия будет аннексирована США: Россия в новой геополитической реальности
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
Летний поход на перевал Дятлова оценили в 25–50 тыс рублей — профессор Цыганов
Минимальная стоимость клонирования питомца — 4 млн рублей
Мокрый снег и ветер лишают шерсть собак теплоизоляции — Шеляков
Число нелегальных криптоферм выросло на 44 процента — директор МТС Марьясов
ПП-майонез на йогурте готовят без масла и сахара
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Аренда квартир оказалась дешевле проживания в хостелах
Археологи нашли захоронение вдали от столицы Фригии — археолог Эрпехливан
Вакансии водителей такси выросли вдвое за год — vostokmedia.com
Китайские туристы стали чаще ездить на Русский Север — посол Чжан Ханьхуэй
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.