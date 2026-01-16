Каждый пятый считал себя здоровым — а оказался с диагнозом: что вскрыла диспансеризация в Приморье

У 12 тысяч жителей Приморья выявили онкологические заболевания

Даже при отсутствии жалоб медицинская статистика способна преподнести неприятные сюрпризы. Массовая диспансеризация в Приморском крае в 2025 году показала: значительная часть жителей узнала о серьёзных рисках для здоровья случайно — во время планового обследования.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мужчина на осмотре у врача

Когда "всё в порядке" — лишь ощущение

По данным, опубликованным на vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Приморского края, в 2025 году профилактические осмотры прошли 809 474 человека. Для многих это оказалось не формальностью, а первым сигналом о проблемах, которые долгое время развивались без выраженных симптомов.

Почти 70% прошедших диспансеризацию — люди трудоспособного возраста. Именно эта группа чаще всего откладывает визит к врачу, ссылаясь на занятость. Однако итоги обследований показали, что подобная стратегия нередко оборачивается запоздалой реакцией на уже сформировавшиеся заболевания.

Каждый пятый — на углублённое обследование

По результатам первого этапа диспансеризации около 20% участников направили на второй этап. Это означает, что у каждого пятого врачи выявили показатели, требующие уточнения и дополнительных исследований.

Речь идёт не о формальных отклонениях. Уже на базовом этапе у медиков возникали серьёзные основания подозревать хронические или потенциально опасные состояния, которые без наблюдения могут привести к тяжёлым последствиям.

Онкология и болезни сердца — в числе лидеров

Одними из самых тревожных стали данные по злокачественным новообразованиям. В 2025 году в регионе выявили 12 064 случая онкологических заболеваний, причём в 895 ситуациях диагноз был установлен впервые. Это говорит о том, что болезнь удалось обнаружить на более ранней стадии, когда лечение значительно эффективнее.

Заболевания системы кровообращения по-прежнему занимают первое место по распространённости. Зафиксировано 290 705 случаев, более 10 тысяч из которых выявили впервые. Именно эти патологии чаще всего приводят к инфарктам и инсультам, которые принято считать внезапными.

Диабет и образ жизни как фактор риска

Отдельной строкой в статистике проходит сахарный диабет. Врачи зарегистрировали 26 036 случаев заболевания, включая 1 107 новых диагнозов. Во многих ситуациях болезнь выявляли у людей, не считавших себя пациентами.

Диспансеризация также позволила оценить образ жизни приморцев. У 12,6% обнаружили повышенный уровень холестерина, у 24,2% — нерациональное питание, у 20,5% — низкую физическую активность. Избыточная масса тела зафиксирована у 10,8%, а высокий сердечно-сосудистый риск — у 15,8% обследованных.

Бесплатный осмотр как реальный шанс

Полученные данные показывают, что диспансеризация — это не потерянный день, а возможность вовремя скорректировать риски. В ряде случаев достаточно изменить питание, повысить физическую активность и нормализовать ключевые показатели, чтобы снизить вероятность тяжёлых диагнозов.

Обследование проводится бесплатно по полису ОМС. В 2026 году пройти диспансеризацию смогут жители Приморья, родившиеся в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах, получив при необходимости направления к профильным специалистам без ожидания экстренных симптомов — vostokmedia.com