Анна Маляева

Не диеты и не спортзал: четыре вечерних продукта, с которых началось большое похудение

Британка похудела на 54 кг после перехода на четыре продукта
Здоровье

Резкое изменение рациона и строгая дисциплина способны за короткий срок изменить не только внешний вид, но и образ жизни человека. История британки, сумевшей кардинально пересмотреть отношение к питанию и собственному телу, стала наглядным примером такого поворота. Об этом сообщает издание "Царьград".

Девушка питается здоровой едой
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка питается здоровой едой

Переломный момент и отправная точка

Жительница Великобритании Дейзи Дженсон призналась, что проблемы с лишним весом сопровождали её с подросткового возраста. В школе она сталкивалась с насмешками, которые оставили психологический след, однако долгое время это не становилось стимулом к переменам. Ситуация изменилась спустя годы, когда обычный перелёт оказался для неё физически и эмоционально тяжёлым испытанием.

Во время посадки в самолёт Дейзи с трудом смогла пристегнуть ремень безопасности. Этот эпизод стал для неё символом утраты контроля над собственным телом. На тот момент при росте 177 сантиметров её вес достигал 137 килограммов, и осознание этого факта подтолкнуло к немедленным действиям.

Жёсткий рацион и первые результаты

Сразу после возвращения домой британка обратилась за помощью к консультанту по питанию. Вместо привычной еды её рацион был полностью заменён на четыре вида продуктов: специальные батончики, каши, смузи и коктейли. Такая пища, по её словам, обеспечивала организм энергией и необходимыми веществами.

Суточная калорийность сократилась до 800-1000 калорий, что стало серьёзным испытанием в первые недели. Однако уже через месяц изменения стали заметны: ушёл выступающий живот, а вес снизился более чем на шесть килограммов. Этот результат укрепил мотивацию и подтвердил эффективность выбранного пути.

Гибкость, движение и образ жизни

На следующем этапе программа питания стала менее строгой. К трём продуктам-заменителям добавился полноценный, но низкокалорийный ужин на основе белка и овощей. Чаще всего это была большая порция салата с курицей или рыбой, что упрощало планирование питания и снижало стресс от готовки.

Параллельно Дейзи начала следить за водным режимом и постепенно подключила физическую активность. Она занималась с персональным тренером, избегая изнурительных тренировок и делая упор на укрепление тела. В итоге суммарно ей удалось сбросить 54 килограмма, а изменения в питании и мышлении стали устойчивой частью повседневной жизни — сообщает "Царьград".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
