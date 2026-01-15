Работа обрушилась лавиной после праздников: приёмы, которые не дают сорваться уже в первую неделю

Возвращение к рабочему ритму после длинных каникул нередко воспринимается как резкий рывок без разгона. Праздничная расслабленность сменяется дедлайнами, письмами и накопившимися задачами, а уровень напряжения растёт уже в первые дни.
По словам практикующего психолога Ольги Лифарь состояние перегруженности возникает не на пустом месте. Один из ключевых факторов — информационная нагрузка: мозг, привыкший к замедленному ритму отдыха, не сразу перестраивается на поток рабочих сообщений и задач. Это создает ощущение хаоса даже при стандартном объёме дел.
Дополнительное давление связано с изменением режима дня. Во время праздников сон часто смещается, а возвращение к ранним подъёмам даётся организму с трудом. На этом фоне усиливается чувство усталости, которое может ошибочно восприниматься как профессиональное выгорание.
Наконец, после перерыва обостряется фактор ответственности. Задачи, отложенные на время каникул, требуют быстрых решений, и именно это, по мнению Лифарь, становится отдельным источником тревоги и внутреннего напряжения.
В комментарии argumenti. ru Ольга Лифарь советует начинать с планирования. Чёткий список приоритетов на день снижает уровень тревоги и помогает структурировать нагрузку, не распыляясь на второстепенные дела. Такой подход возвращает ощущение контроля над ситуацией.
Не менее важно обратить внимание на рабочую среду. Порядок на столе, комфортная температура и достаточное освещение напрямую влияют на способность концентрироваться. В удобных условиях мозгу проще переключиться с праздничного ритма на деловой.
Отдельный акцент психолог делает на регулярных перерывах и техниках релаксации. Дыхательные упражнения, медитация или спокойная растяжка позволяют снизить уровень внутреннего напряжения и поддерживать устойчивое эмоциональное состояние в течение дня.
Физическая активность, по словам специалиста, остаётся одним из самых доступных способов стабилизации самочувствия. Даже непродолжительные прогулки улучшают кровообращение, повышают уровень энергии и положительно отражаются на настроении.
Не стоит игнорировать и общение с коллегами. Совместное обсуждение рабочих планов и текущих задач помогает быстрее включиться в общий процесс и снижает ощущение изолированности, которое часто возникает после длительного отдыха.
