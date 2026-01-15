Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ковыряние в носу выдает скрытые проблемы дома: руки тянутся к лицу из-за опасного явления

Привычка ковыряться в носу возникает из-за стресса — психолог Родион Чепалов
Здоровье

Привычка исследовать содержимое собственного носа традиционно считается признаком дурного тона и отсутствия воспитания, вызывая у окружающих лишь раздражение и брезгливость. Однако за этим, казалось бы, простым и неприглядным действием часто скрываются глубинные процессы, о которых человек может даже не догадываться, а простое одёргивание редко приносит желаемый результат.

Нос
Фото: ru.freepik.com
Нос

Об этом сообщает издание "argumenti.ru", опубликовавшее эксклюзивный комментарий психолога Родиона Чепалова. Специалист уверен, что рассматривать данное поведение исключительно через призму этикета — большая ошибка, так как истинные корни проблемы лежат в плоскости физиологии и текущего психоэмоционального состояния личности.

Истоки навязчивого поведения

В первую очередь эксперт рекомендует обратить внимание на физический комфорт и состояние слизистой оболочки, так как именно дискомфорт зачастую становится триггером для непроизвольных действий. Физиологические причины являются наиболее распространенными: к ним относятся сухость воздуха в помещении, аллергические реакции, наличие корочек или ощущение постоянной заложенности.

Пытаясь механически устранить помеху, человек надеется облегчить дыхание, но на практике лишь усугубляет ситуацию, провоцируя микротравмы, кровотечения и повышая риск занесения инфекции. В таких случаях психолог советует сосредоточиться на простых медицинских и бытовых мерах, таких как увлажнение воздуха, промывание носа солевыми растворами и своевременное обращение к ЛОР-врачу.

Если же видимых проблем со здоровьем нет, причину следует искать в эмоциональной сфере, где ковыряние в носу выступает своеобразным механизмом сброса напряжения. Подобные действия нередко становятся автоматическими и проявляются в моменты, когда человек не контролирует себя полностью или испытывает сильный стресс.

"Это привычка, которая возникает при скуке, тревоге, усталости, как автоматическое действие "чем-то занять руки". У детей это особенно заметно: так они регулируют беспокойство или недостаток внимания. Если ругать, стыдить или пугать, привычка обычно только усиливается", — подчеркивает эксперт Родион Чепалов.

Взрослые люди также подвержены этому механизму, хотя и стараются скрывать его от посторонних глаз более тщательно, чем дети. Монотонное действие помогает ненадолго отвлечься от тревожных мыслей или заполнить паузу при отсутствии интеллектуальной нагрузки. Таким образом, борьба с привычкой без устранения источника стресса или скуки часто оказывается бессмысленной тратой времени и нервов.

Эффективные способы решения

Для успешного избавления от навязчивого действия специалист предлагает действовать мягко и последовательно, полностью отказавшись от тактики пристыживания или запугивания.

Родион Чепалов советует в первую очередь устранить любой физиологический дискомфорт, а затем спокойно объяснить (себе или ребенку) механику процесса без негативной эмоциональной окраски. Важно сформировать альтернативные модели поведения, которые позволят перенаправить энергию и занять руки безопасным способом.

В качестве замены травмирующему действию отлично подходят различные активности, требующие мелкой моторики: лепка, сборка конструктора или простое сжатие мячика-антистресса. Также эксперт рекомендует внедрять специальные ритуалы гигиены и использовать спокойные напоминания вместо резких замечаний.

Но самое главное — необходимо учиться справляться с тревогой через конструктивные каналы, такие как физическое движение, тактильный контакт или искреннее внимание близких. Если же привычка приобретает навязчивый характер и не поддается коррекции домашними методами, психолог рекомендует не затягивать и обсудить проблему с профильным врачом.

