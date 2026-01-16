Намазывают от трещин — получают раздражение: что происходит с популярными бальзамами для губ зимой

Помада с ментолом зимой усиливает сухость губ — биотехнолог Екатерина Вольнова

Зимой губы страдают не меньше кожи лица — мороз, ветер и сухой воздух быстро лишают их влаги. Многие в это время переходят на гигиенические помады, но не все средства одинаково полезны. Некоторые компоненты способны не защищать, а, наоборот, усиливать сухость и раздражение.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка наносит гигиеническую помаду на губы зимой

Почему не каждая гигиеническая помада подходит для зимы

В холодный сезон кожа губ становится особенно чувствительной. Она быстрее теряет влагу и хуже восстанавливается после повреждений, как и кожа рук, которая зимой также теряет естественную защиту. Именно поэтому состав бальзама или гигиенической помады играет ключевую роль.

По словам Екатерины Вольновой, потенциальную опасность представляют средства с выраженными отдушками и ароматизаторами. Даже натуральные компоненты могут вызывать раздражение, если кожа склонна к чувствительности или аллергическим реакциям.

Отдельного внимания заслуживают охлаждающие ингредиенты. Ментол и камфора создают ощущение свежести, но при регулярном применении усиливают сухость и могут спровоцировать микротрещины.

Что важно учитывать при выборе состава

Эксперт подчеркивает, что нельзя делить ингредиенты на "хорошие" и "плохие" только по их происхождению. Гораздо важнее, как они сочетаются между собой и подходят ли конкретному человеку, особенно в период, когда кожа особенно уязвима из-за холода и ветра.

"Не существует однозначно "плохих" или "хороших" ингредиентов по источнику происхождения. Эффективность и безопасность бальзама определяются цельностью формулы, качеством сырья и соответствием вашим индивидуальным потребностям", — объяснила и. о. заведующего кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Екатерина Вольнова.

Для ежедневной защиты в зимний период лучше выбирать средства с воском, вазелином и смягчающими маслами. Они создают на поверхности губ защитный барьер и препятствуют потере влаги, что особенно важно в условиях сухого воздуха в помещениях.

Когда нужен лечебный уход

Если губы уже повреждены, обычной гигиенической помады может быть недостаточно. В таких случаях полезны бальзамы с пантенолом, церамидами и ниацинамидом — эти компоненты ускоряют восстановление кожи и уменьшают ощущение стянутости, аналогично тому, как выстраивается правильный зимний уход за кожей рук.

Эксперт также напоминает: при сильных трещинах, воспалении или длительном дискомфорте стоит обратиться к дерматологу, а не экспериментировать с косметикой.

Отдельный момент — защита от солнца. Даже зимой губы подвержены фотостарению, поэтому наличие SPF-фильтров в составе остается актуальным, как и для кожи лица в морозные дни, когда некоторые косметологические процедуры противопоказаны в мороз.

Плюсы и минусы популярных компонентов гигиенических помад

При выборе средства важно понимать особенности основных ингредиентов. Воск и вазелин хорошо удерживают влагу и подходят для ветреной погоды. Масла питают кожу, но без защитной основы могут быстро испаряться. Ароматизаторы улучшают ощущения, но способны вызвать раздражение. Охлаждающие добавки дают временный эффект, однако при частом использовании ухудшают состояние губ. Об этом сообщает Life.

Советы по уходу за губами

Наносите защитную помаду перед выходом на улицу. Используйте бальзам с восками для ежедневного ухода. При сухости выбирайте средства с пантенолом и церамидами. Не забывайте о SPF даже в пасмурные дни.

Популярные вопросы о гигиенических помадах зимой

Как выбрать помаду для чувствительных губ?

Лучше отдавать предпочтение средствам без отдушек, ментола и камфоры, с простым и понятным составом.

Стоит ли использовать гигиеническую помаду постоянно?

Да, но важно подобрать средство под сезон и состояние кожи, а при ухудшении — менять уход.

Что лучше: помада или бальзам?

Бальзамы чаще содержат больше восстанавливающих компонентов, а помады удобнее для защиты на улице.