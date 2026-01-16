Зря исключали из рациона: раскрыт секрет, почему обычный батон стал основой здорового питания

Батон обеспечивает организм клетчаткой и витаминами — диетолог Костюченко

В погоне за модными суперфудами многие забывают о продуктах, которые веками были основой рациона. Один из них — обычный хлеб, который до сих пор остаётся важной частью сбалансированного питания. Специалисты подчёркивают, что его польза подтверждена не трендами, а наукой и практикой.

Почему хлеб не теряет ценности

Хлеб — редкий продукт, который можно есть каждый день и при этом не испытывать вкусовой усталости. По словам специалистов, такие свойства присущи лишь немногим базовым продуктам. Хлеб занимает фундаментальное место в пирамиде здорового питания Всемирной организации здравоохранения благодаря своему составу и универсальности. Он сопровождает человека на протяжении всей жизни, а его усвояемость не ухудшается с возрастом.

"Ничего искать не нужно, всё найдено нашими предками и проверено столетней историей употребления этого продукта", — рассказала директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

Эксперт подчёркивает, что хлеб содержит белки, углеводы, витамины, минеральные вещества, пищевые волокна и органические кислоты. Более того, пористая структура хлеба помогает организму лучше усваивать мясо, овощи и другие продукты, которые мы едим вместе с ним.

Клетчатка: больше, чем кажется

Хлеб нередко недооценивают как источник пищевых волокон. Между тем их содержание в нём сопоставимо, а иногда и выше, чем в овощах и фруктах. В пшеничном батоне содержится 3-4 г клетчатки на 100 г, а в ржаном хлебе — до 7-8 г. Для сравнения: в капусте этот показатель составляет около 2-2,5 г.

Такое количество позволяет относить большинство хлебобулочных изделий к полноценным источникам пищевых волокон. Изделия из ржаной муки, цельнозерновые и из муки грубого помола особенно богаты клетчаткой, поэтому именно ржаной хлеб часто рассматривают как часть рациона, поддерживающего пищеварение и микробиом, включая ситуации, когда в меню появляются продукты, которые запускают естественное очищение кишечника.

Белок и витамины в привычном формате

Хлеб также вносит вклад в белковый баланс. По содержанию белка обычный пшеничный батон почти не уступает варёной фасоли или гороху. В цельнозерновых вариантах этот показатель ещё выше. Ржаной хлеб содержит меньше белка по количеству, но выигрывает по аминокислотному составу, включая такие важные элементы, как лизин и теанин.

Не менее значимы витамины группы B и витамин E. Особенно ценен витамин B1, поддерживающий нервную систему, а также фолиевая кислота, важная для кроветворения. Витамин E выполняет антиоксидантную функцию и присутствует даже в самых простых видах хлеба.

Минералы и органические кислоты

Ржаной и ржано-пшеничный хлеб — один из доступных источников железа. Несколько ломтиков способны обеспечить до пятой части суточной нормы, что делает хлеб полезным элементом профилактики железодефицитных состояний. Кроме того, он богат селеном — микроэлементом, необходимым для работы щитовидной железы и антиоксидантной защиты организма.

В составе также присутствуют калий, магний, фосфор, цинк и другие минералы. Отдельного внимания заслуживают органические кислоты, содержание которых в ржаном хлебе сопоставимо с квашеной капустой. Они поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта и микробиома. Об этом сообщает aif.

Плюсы и минусы регулярного употребления хлеба

Хлеб остаётся важным элементом рациона благодаря сбалансированному составу. Он сочетает питательность и умеренную калорийность, легко вписывается в повседневное меню и совместим с большинством продуктов, что особенно заметно на фоне дискуссий о том, какие привычки на самом деле приводят к лишнему весу.

источник клетчатки, витаминов и минералов;

способствует лучшему усвоению другой пищи;

доступен и прост по составу.

При этом важно учитывать нюансы выбора.

изделия с добавками содержат больше калорий;

чрезмерное потребление может нарушить баланс рациона.

Советы по выбору хлеба

Обращайте внимание на состав: классический хлеб содержит муку, воду, соль и дрожжи. Для увеличения клетчатки выбирайте ржаной или цельнозерновой вариант. Оценивайте калорийность, если хлеб содержит семечки, орехи или сухофрукты.

Популярные вопросы о пользе хлеба

Какой хлеб считается самым полезным?

Ржаной и цельнозерновой хлеб благодаря высокому содержанию клетчатки и минералов.

Можно ли есть хлеб каждый день?

Да, при умеренном потреблении и правильном выборе он подходит для ежедневного рациона.

Сколько калорий в батоне?

В 100 г нарезного батона около 260 ккал, а в ржаном хлебе — менее 200 ккал.