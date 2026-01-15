Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Вес после 40 будто включил броню: скрытые механизмы тела, которые мешают килограммам уходить

После 40 лет обмен веществ замедляется из-за гормонов — врач Людмила Денисенко
Здоровье

После 40 лет многие замечают, что привычные диеты перестают работать, а вес уходит куда медленнее. Даже при том же рационе и уровне активности цифры на весах ведут себя иначе. Это вызывает разочарование и ощущение, что организм будто сопротивляется изменениям.

Измерение талии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Измерение талии

Гормоны как главный фактор женского веса

Женский организм напрямую связан с гормональными колебаниями, которые отражаются не только на самочувствии, но и на массе тела. Во второй фазе менструального цикла аппетит естественным образом усиливается, а организм начинает задерживать жидкость.

"За несколько дней до начала нового цикла происходит задержка жидкости и повышение аппетита, поэтому колебания веса в пределах 1-2 килограммов — это норма", — говорит врач-диетолог Людмила Денисенко.

Для многих женщин такие изменения становятся поводом для стресса, хотя они физиологически обусловлены и не связаны с реальным набором жира.

Почему с возрастом диеты перестают работать

После 40 лет обмен веществ постепенно замедляется. То, что раньше позволяло быстро сбросить несколько килограммов, перестаёт давать заметный эффект. Особенно ярко это проявляется в период гормональной перестройки, которая начинается за несколько лет до менопаузы.

Снижение уровня тестостерона, который присутствует и в женском организме, играет важную роль. Этот гормон влияет на скорость жирового обмена и рост мышц. Когда его становится меньше, даже интенсивные тренировки в спортзале могут не давать ожидаемого результата. Именно поэтому быстрые способы похудения со временем теряют эффективность, и на первый план выходит постепенное снижение калорийности рациона и поддержание активности.

Когда гормональный дисбаланс мешает снижению веса

Иногда проблема лишних килограммов связана не с возрастом, а с избытком мужских гормонов. Примерно у каждой десятой женщины после 25-30 лет развивается синдром поликистозных яичников. Это состояние сопровождается повышенной выработкой андрогенов и часто влияет на вес.

Помимо набора массы, могут появляться нарушения цикла, сложности с зачатием, акне и изменение пропорций фигуры. Часто поликистоз сочетается с повышенным уровнем инсулина, который напрямую участвует в накоплении жира. Даже если вес пока остаётся в норме, игнорировать такие изменения опасно — консультация эндокринолога и гинеколога становится необходимой.

Тип фигуры тоже имеет значение

Сложность снижения веса во многом определяется телосложением. Существуют разные конституциональные типы, и каждый из них по-своему реагирует на питание и нагрузки. Женщины с фигурой по типу "яблоко", у которых жир накапливается в области живота, сталкиваются с особенно устойчивыми жировыми отложениями. Абдоминальный жир плотный и уходит медленно, но при успешном снижении веса результат держится дольше.

Обладательницы фигуры "груша" чаще набирают вес в области бёдер и ягодиц. Им важно особенно внимательно относиться к калорийности рациона, так как даже небольшие послабления в питании могут быстро отражаться на фигуре, особенно после 40 лет. Об этом сообщает КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА.

Почему нельзя откладывать визит к врачу

Если вес растёт без видимых причин, важно не списывать всё на возраст. За этим могут стоять заболевания, которые без диагностики сложно распознать. Одной из частых причин становится гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы.

Гормоны щитовидной железы регулируют энергетический обмен, и при их дефиците метаболизм замедляется. Симптомы нередко путают с депрессией, климаксом или усталостью, не обращаясь за медицинской помощью. При своевременной диагностике и лечении состояние успешно корректируется.

Популярные вопросы о снижении веса после 40

Почему вес растёт, хотя питание не изменилось?
Чаще всего причина в замедлении обмена веществ или гормональных изменениях.

Можно ли похудеть без спорта?
Физическая активность значительно повышает шансы на успех и помогает сохранить результат.

Нужно ли обязательно обращаться к врачу?
Да, особенно если вес растёт быстро или сопровождается ухудшением самочувствия.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы гормоны здоровье похудение диетология
Новости Все >
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Падение льда с крыши грузовика зимой приводит к ДТП и возмещению ущерба
Сетки для птиц в ТРЦ Авиапарк могут подпадать под статьи УК РФ — юрист Ильинский
Безопасность умных устройств зависит от действий владельца —киберэксперт Ульянов
Дыхание по квадрату помогает успокоиться при стрессе — невролог Суворинова
Расписка о передаче денег приравнивается к договору займа — адвокат Айвар
Выводы о причине массовой гибели младенцев в Новокузнецке преждевременны — неонатолог
Сейчас читают
Комнаты благополучия без экранов становятся частью жилых интерьеров — E.M.Foco
Недвижимость
Комнаты благополучия без экранов становятся частью жилых интерьеров — E.M.Foco
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Наука и техника
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева Трамп против ФРС: уголовное дело против Пауэлла может обернуться крахом доллара Любовь Степушова Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS Александр Рощин
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
Ошибка, которая стала приговором: кто на самом деле виноват в крахе Украины
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Последние материалы
Подготовка ящиков для рассады перед посевом снижает риск болезней растений
Каллы выращивают в открытом грунте и в комнатных условиях
Аэрогриль стал основным прибором для готовки в городских квартирах — thaihut
Микробы под арктическим льдом усиливают рост водорослей — океанолог Лассе Риман
Длина тела безухого варана достигает 50 сантиметров — FUTURA
Храп чаще возникает при лишнем весе и курении — сомнолог Роман Бузунов
Высокие сапоги чаще имеют утепление только до щиколотки
Гибридизация карповых вызывает генетическое вымирание видов
Влажный пергамент плотнее прилегает к формам для выпечки
Для выращивания кальцеолярии подходит субстрат с торфом и опилками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.