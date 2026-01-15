Вес после 40 будто включил броню: скрытые механизмы тела, которые мешают килограммам уходить

После 40 лет обмен веществ замедляется из-за гормонов — врач Людмила Денисенко

После 40 лет многие замечают, что привычные диеты перестают работать, а вес уходит куда медленнее. Даже при том же рационе и уровне активности цифры на весах ведут себя иначе. Это вызывает разочарование и ощущение, что организм будто сопротивляется изменениям.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Измерение талии

Гормоны как главный фактор женского веса

Женский организм напрямую связан с гормональными колебаниями, которые отражаются не только на самочувствии, но и на массе тела. Во второй фазе менструального цикла аппетит естественным образом усиливается, а организм начинает задерживать жидкость.

"За несколько дней до начала нового цикла происходит задержка жидкости и повышение аппетита, поэтому колебания веса в пределах 1-2 килограммов — это норма", — говорит врач-диетолог Людмила Денисенко.

Для многих женщин такие изменения становятся поводом для стресса, хотя они физиологически обусловлены и не связаны с реальным набором жира.

Почему с возрастом диеты перестают работать

После 40 лет обмен веществ постепенно замедляется. То, что раньше позволяло быстро сбросить несколько килограммов, перестаёт давать заметный эффект. Особенно ярко это проявляется в период гормональной перестройки, которая начинается за несколько лет до менопаузы.

Снижение уровня тестостерона, который присутствует и в женском организме, играет важную роль. Этот гормон влияет на скорость жирового обмена и рост мышц. Когда его становится меньше, даже интенсивные тренировки в спортзале могут не давать ожидаемого результата. Именно поэтому быстрые способы похудения со временем теряют эффективность, и на первый план выходит постепенное снижение калорийности рациона и поддержание активности.

Когда гормональный дисбаланс мешает снижению веса

Иногда проблема лишних килограммов связана не с возрастом, а с избытком мужских гормонов. Примерно у каждой десятой женщины после 25-30 лет развивается синдром поликистозных яичников. Это состояние сопровождается повышенной выработкой андрогенов и часто влияет на вес.

Помимо набора массы, могут появляться нарушения цикла, сложности с зачатием, акне и изменение пропорций фигуры. Часто поликистоз сочетается с повышенным уровнем инсулина, который напрямую участвует в накоплении жира. Даже если вес пока остаётся в норме, игнорировать такие изменения опасно — консультация эндокринолога и гинеколога становится необходимой.

Тип фигуры тоже имеет значение

Сложность снижения веса во многом определяется телосложением. Существуют разные конституциональные типы, и каждый из них по-своему реагирует на питание и нагрузки. Женщины с фигурой по типу "яблоко", у которых жир накапливается в области живота, сталкиваются с особенно устойчивыми жировыми отложениями. Абдоминальный жир плотный и уходит медленно, но при успешном снижении веса результат держится дольше.

Обладательницы фигуры "груша" чаще набирают вес в области бёдер и ягодиц. Им важно особенно внимательно относиться к калорийности рациона, так как даже небольшие послабления в питании могут быстро отражаться на фигуре, особенно после 40 лет. Об этом сообщает КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА.

Почему нельзя откладывать визит к врачу

Если вес растёт без видимых причин, важно не списывать всё на возраст. За этим могут стоять заболевания, которые без диагностики сложно распознать. Одной из частых причин становится гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы.

Гормоны щитовидной железы регулируют энергетический обмен, и при их дефиците метаболизм замедляется. Симптомы нередко путают с депрессией, климаксом или усталостью, не обращаясь за медицинской помощью. При своевременной диагностике и лечении состояние успешно корректируется.

Популярные вопросы о снижении веса после 40

Почему вес растёт, хотя питание не изменилось?

Чаще всего причина в замедлении обмена веществ или гормональных изменениях.

Можно ли похудеть без спорта?

Физическая активность значительно повышает шансы на успех и помогает сохранить результат.

Нужно ли обязательно обращаться к врачу?

Да, особенно если вес растёт быстро или сопровождается ухудшением самочувствия.