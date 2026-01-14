Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Теймур Зейналпур

Мозг блокирует работу: попытка трудиться сразу после отдыха разрушает психику

Адаптация к работе после отпуска занимает около 4 дней — психолог Бирарова
Здоровье

Возвращение к деловому ритму после длинных выходных или отпуска для многих сотрудников становится настоящим испытанием, когда концентрация внимания падает, а мотивация остается на нулевой отметке. Оказывается, это состояние не является признаком лени, а имеет под собой серьезное физиологическое обоснование, связанное с инерцией нашей психики.

Девушка в наушниках работает за ноутбуком
Об этом сообщает издание "Постньюс", приводя экспертное мнение психолога Наили Бираровой. Попытки заставить мозг работать на полную мощность в первые же часы новой недели зачастую обречены на провал из-за естественных биологических ограничений.

Сроки восстановления и переключение режимов

По оценке специалиста, для полноценной адаптации к рабочим нагрузкам организму требуется порядка трех-четырех дней. Этот временной буфер необходим психике, чтобы перестроить внутренние процессы с расслабленного режима отдыха на активный рабочий формат. Именно в этот период нервная система возвращается в тонус, а когнитивные способности выходят на пиковые показатели. Попытки игнорировать этот естественный лаг и требовать от себя сверхрезультатов в понедельник часто приводят лишь к повышенной тревожности и быстрому утомлению.

Процесс переключения не происходит мгновенно, подобно нажатию кнопки: мозгу нужно время, чтобы вспомнить алгоритмы действий и вновь привыкнуть к уровню ответственности. В эти несколько дней происходит настройка биоритмов, которые могли сбиться за время отдыха, особенно если режим сна и бодрствования сильно отличался от будничного. Плавное вхождение в задачи позволяет сохранить энергию на долгой дистанции, тогда как резкий старт чреват эмоциональным выгоранием уже к середине недели.

Однако указанные сроки являются усредненной нормой, и реальная картина может сильно варьироваться в зависимости от конкретного человека. Биоритмы людей работают индивидуально, и скорость нейробиологических реакций у всех разная. Для некоторых сотрудников период "раскачки" может быть минимальным, в то время как другие испытывают сложности с концентрацией гораздо дольше стандартных нескольких дней.

Факторы, влияющие на скорость адаптации

На способность быстро вернуться в строй влияет целый комплекс причин: от врожденного психотипа до образа жизни, который человек ведет за пределами офиса. Важную роль играет привычный распорядок дня: если он стабилен, организм испытывает меньше стресса при смене деятельности. Однако если выходные прошли в хаотичном режиме, несоответствующем внутренним часам, адаптация неизбежно затянется.

Наиля Бирарова акцентирует внимание на том, что универсального рецепта не существует, и сроки восстановления могут кардинально отличаться.

"Кто-то легко входит в рабочее состояние за день, а кому-то может не хватить и месяца. Нужно смотреть на состояние самого человека: его психотип, привычный распорядок дня, характер отдыха в выходные — был ли он активным или пассивным, творческим или, возможно, даже вредным для восстановления сил", — отмечает психолог.

Особое значение эксперт придает качеству самого отдыха. Если досуг был наполнен творческой активностью или полезной сменой деятельности, психика получает необходимый ресурс для быстрой перезагрузки. В то же время пассивный отдых или то, что психолог называет "вредным для восстановления сил" (вероятно, подразумевая нарушение режима сна или употребление алкоголя), не заряжает энергией, а, наоборот, истощает запасы организма. В таких случаях человеку может потребоваться значительно больше времени, чтобы просто вернуться к нормальному функционированию, не говоря уже о высокой продуктивности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы отдых отпуск работа здоровье психология
Домашние животные
Новости спорта
Наука и техника
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева Трамп против ФРС: уголовное дело против Пауэлла может обернуться крахом доллара Любовь Степушова Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS Александр Рощин
Ошибка, которая стала приговором: кто на самом деле виноват в крахе Украины
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
После 60 сердце требует движения: какие нагрузки реально защищают от инфаркта и инсульта
После 60 сердце требует движения: какие нагрузки реально защищают от инфаркта и инсульта
