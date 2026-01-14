Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Сон, давление и боль сходятся в одной точке: резкие капризы погоды готовят неприятный сценарий

Колебания погоды ухудшают состояние людей с гипертонией — невролог Гайфутдинов
Здоровье

Резкие изменения погоды в ближайшие дни могут сказаться не только на настроении, но и на самочувствии. Особенно уязвимыми в такие периоды оказываются люди с хроническими заболеваниями и повышенной метеочувствительностью. Врачи предупреждают, что колебания температуры и давления способны запускать неприятные физиологические реакции.

Девушка у окна
Девушка у окна

Почему погода влияет на здоровье

По словам специалиста, резкие перепады температуры, влажности и атмосферного давления становятся серьёзной нагрузкой для адаптационных механизмов организма. Эти процессы во многом контролируются нервной системой и гипоталамусом, поэтому именно неврологические реакции часто выходят на первый план.

В такие дни люди могут сталкиваться с головной болью, ощущением слабости, скачками артериального давления и общим ухудшением самочувствия, когда симптомы скачков давления проявляются особенно заметно.

Кто находится в группе риска

Наиболее чувствительными к погодным колебаниям, по словам врача, остаются люди с уже имеющимися хроническими заболеваниями. В первую очередь речь идёт о пациентах с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, эпилепсией, а также различными болевыми неврологическими синдромами.

"Внезапные изменения погодных параметров становятся стрессом для организма и могут провоцировать обострение хронических состояний", — пояснил врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

Отдельное внимание специалист советует уделить людям, страдающим мигренью. В периоды нестабильной погоды у них значительно возрастает вероятность приступов.

Факторы, усиливающие метеозависимость

Невролог отмечает, что погодный фактор редко действует изолированно. Вероятность ухудшения состояния заметно возрастает, если человек испытывает хронический стресс, нарушает режим сна или живёт в состоянии постоянного психологического напряжения.

Недостаток отдыха и переутомление делают нервную систему менее устойчивой к внешним воздействиям, когда неврологические перегрузки начинают проявляться быстрее и ярче.

Плюсы и минусы реакции организма на погодные изменения

Организм человека способен адаптироваться к внешней среде, но эта способность имеет свои пределы.

  • К плюсам можно отнести естественные механизмы адаптации, которые помогают большинству людей переносить смену сезонов без серьёзных последствий.
  • Минусом становится перегрузка нервной и сердечно-сосудистой систем у людей с хроническими заболеваниями.
  • Дополнительным недостатком является накопительный эффект стресса, который усиливает метеочувствительность со временем.

Понимание этих особенностей помогает выстроить более бережное отношение к своему здоровью. Об этом сообщает RG.

Здоровый образ жизни и игнорирование режима

Люди, соблюдающие режим сна, регулярно гуляющие на свежем воздухе и поддерживающие умеренную физическую активность, как правило, легче переносят погодные перепады. У тех же, кто игнорирует отдых и восстановление, симптомы метеозависимости проявляются чаще и интенсивнее.

Советы по снижению метеозависимости 

Чтобы поддержать вегетативную нервную систему, врач рекомендует придерживаться простых, но регулярных привычек.

  1. Ежедневно выходить на пешие прогулки на свежем воздухе.
  2. Поддерживать умеренную физическую активность без перегрузок.
  3. Использовать контрастные водные процедуры при отсутствии противопоказаний.
  4. Соблюдать стабильный режим сна и бодрствования.
  5. Стараться снижать уровень стресса и поддерживать эмоциональный баланс.

Популярные вопросы о метеозависимости и здоровье

Почему при смене погоды болит голова?

Перепады давления и температуры влияют на тонус сосудов и работу нервной системы, что может вызывать головную боль.

Кому особенно важно следить за самочувствием в такие дни?

В первую очередь людям с гипертонией, диабетом, мигренью и другими хроническими заболеваниями.

Можно ли полностью избавиться от метеозависимости?

Полностью — нет, но её проявления можно существенно снизить за счёт образа жизни и режима дня.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
