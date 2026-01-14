Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Страх, удушье и чужое присутствие: сонный паралич выглядит как мистика, но причина куда ближе

Сонный паралич возникает при сбое выхода из фазы быстрого сна
Здоровье

Проснуться с ясным сознанием и одновременно понять, что тело не подчиняется, — опыт, который может вызвать панику и ощущение угрозы. Давление в груди, страх и невозможность пошевелиться часто воспринимаются как нечто опасное, хотя в большинстве случаев это не так. Сонный паралич считается распространённым и, как правило, безвредным состоянием, связанным с особенностями сна.

Сонный паралич
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Сонный паралич

Что такое сонный паралич

Сонный паралич возникает в момент, когда мозг уже вышел из сна, а тело всё ещё находится в фазе мышечного "отключения", характерной для REM-сна. В этой фазе сновидения наиболее яркие, а временная блокировка движений защищает человека от непроизвольных действий. Если пробуждение сознания происходит раньше, чем мышцы "включаются", человек ощущает полную обездвиженность.

В такие моменты сохраняется осознание окружающей обстановки, слышны звуки, но невозможно говорить или двигаться. Состояние длится недолго, однако субъективно может восприниматься как затянувшееся и крайне тревожное.

Основные симптомы

Проявления сонного паралича индивидуальны, но существует ряд характерных признаков. Чаще всего это временная невозможность двигаться или говорить, ощущение тяжести или давления в груди, сильный страх и тревога. Некоторые люди отмечают чувство присутствия рядом, зрительные или слуховые образы, а также ощущение парения.

Эпизоды обычно продолжаются от нескольких секунд до пары минут и прекращаются самостоятельно либо под воздействием внешних раздражителей — света, звука или прикосновения. Подобные состояния чаще возникают при нарушении биоритмов и снижении качества сна.

Насколько это опасно

Несмотря на ощущение удушья, сонный паралич не представляет угрозы для жизни. Дыхание и работа жизненно важных органов сохраняются в норме. Дискомфорт реален, но он всегда временный. Однако частое повторение эпизодов может указывать на более широкие нарушения сна и требует внимания.

Почему возникает сонный паралич

Точного ответа на вопрос о причинах пока нет, но специалисты связывают это состояние с кратковременным нарушением синхронизации между мозгом и телом при переходе от сна к бодрствованию. Мышцам требуется немного больше времени, чтобы восстановить контроль.

Вероятность эпизодов повышается при хроническом недосыпе, нерегулярном режиме, высоком уровне стресса и тревожности. Дополнительными факторами считаются употребление алкоголя и стимуляторов, приём некоторых лекарств, сон на спине, бессонница, апноэ и нарколепсия. Существенную роль играет и воздействие искусственного освещения, особенно в вечернее время.

Что делать во время эпизода

Хотя сохранять спокойствие сложно, именно это помогает быстрее выйти из состояния. Важно помнить, что эпизод безопасен и скоро закончится. Полезно сосредоточиться на дыхании, делая его медленным и ровным, а также попытаться шевелить пальцами рук или ног.

Излишнее напряжение и попытки резко "бороться" с телом, как правило, только усиливают тревогу. Чем спокойнее реакция, тем быстрее восстанавливается контроль над движениями. Об этом сообщает Good Vibes.

Как снизить риск повторения

Во многих случаях помогают простые изменения образа жизни. Регулярный сон продолжительностью 6-8 часов, стабильное время отхода ко сну и подъёма, а также спокойный вечерний ритуал без гаджетов снижают вероятность эпизодов.

Важно, чтобы спальня была тёмной, тихой и комфортной. Отказ от кофеина, энергетиков и алкоголя вечером, а также снижение уровня ежедневного стресса помогают мозгу более плавно входить в сон и выходить из него.

Сонный паралич и другие нарушения сна

Сонный паралич отличается от кошмаров тем, что человек полностью осознаёт происходящее. В отличие от апноэ, при нём не нарушается дыхание. При нарколепсии паралич может быть одним из симптомов, но в изолированном виде он не считается заболеванием.

Советы по профилактике сонного паралича

  1. Соблюдайте стабильный режим сна без резких сбоев.
  2. Ограничьте использование экранов и стимуляторов вечером.
  3. Включите в распорядок расслабляющие практики перед сном.
  4. Старайтесь спать на боку, если эпизоды возникают часто.

Популярные вопросы о сонном параличе

Можно ли задохнуться во время сонного паралича?

Нет, дыхание сохраняется, даже если возникает субъективное ощущение удушья.

Нужно ли медикаментозное лечение?

В большинстве случаев достаточно наладить гигиену сна, лечение требуется редко.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если эпизоды повторяются часто, сопровождаются сильной тревогой, бессонницей или выраженной дневной сонливостью.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сон тело организм здоровье
Новости Все >
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Возврат к тренировкам после перерыва начните с лёгкого кардио — эксперт Мосалев
Хроническую боль в пояснице связали с образом жизни — Университет Сиднея
Вирус герпеса HSV-1 может быть связан с развитием болезни Альцгеймера
Бассейн и растяжку включают в восстановление после каникул — тренер Брабечан
Житель Алматы перенес трансплантацию сердца после энергетиков — TengriNews
Эвакуацию Киева допустили при параличе теплоснабжения — депутат Кицак
Милонов призвал ввести мониторинг роддомов по стране
Развитие детского футбола предложили перенять у Испании — тренер Игнатьев
В сети Rostic's массовые увольнения, сотрудники жалуются на задержки выплат
Сейчас читают
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Наука и техника
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
Земля уходит из-под ног — и это только начало: спутники раскрыли бедствие крупных городов
Земля уходит из-под ног — и это только начало: спутники раскрыли бедствие крупных городов
Последние материалы
Сонный паралич возникает при сбое выхода из фазы быстрого сна
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Численность сельскохозяйственных животных снизилась на 12% за 25 лет — Earth
Орхидеи могут не цвести годами из-за дефицита питательных веществ — Actualno
Тигрица Чампавата совершила сотни нападений в Индии и Непале — AllThatsInteresting
Упражнения после 60 лет снижают риск инфаркта и инсульта
Ученые смогли заменить пальмовое сырье ферментативным синтезом — Университет Гёте
Замерзание топливного фильтра стало причиной отказа дизеля в мороз — Actualno
Сода устраняет неприятные запахи в холодильнике — The Spruce
Эмоциональная поддержка снижает симптомы депрессии у пожилых — гериатр Иошимото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.