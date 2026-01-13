Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Снег кажется лёгким — нагрузка смертельная: зимняя привычка, которая может закончиться трагедией

Уборка снега на морозе повышает нагрузку на сердце
Здоровье

Зимняя расчистка двора или парковочного места часто воспринимается как неизбежная бытовая мелочь. Но именно эта привычная работа нередко становится пусковым механизмом для серьёзных проблем со здоровьем, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Уборка снега с машины
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Уборка снега с машины

Холод и нагрузка: опасное сочетание

С наступлением морозов организм человека начинает работать в ином режиме. При низких температурах сосуды сужаются, что приводит к повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердце. Даже у людей без диагностированных заболеваний такая перестройка может вызывать дискомфорт, а при наличии гипертонии или перенесённого инфаркта ситуация становится потенциально опасной.

Физическая активность на холоде усиливает этот эффект. Сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы обеспечить органы кислородом, а резкие движения и ускоренный темп только усугубляют нагрузку. Именно поэтому обычная уборка снега может превратиться в серьёзное испытание для сердечно-сосудистой системы.

Почему уборка снега особенно рискованна

Врачи обращают внимание: тяжёлая физическая работа на морозе — это не просто временный стресс, а реальная угроза для жизни. Подъём и переноска плотного, мокрого снега требуют значительных усилий, особенно если человек действует без пауз и пытается закончить работу как можно быстрее.

Коварство ситуации заключается в том, что первые тревожные сигналы — одышка, боль в груди, слабость — часто игнорируются. Их списывают на усталость или холод, продолжая работу, что в ряде случаев может привести к приступу или повторному инфаркту.

Как снизить нагрузку и сохранить здоровье

Кардиологи советуют подходить к уборке снега максимально осторожно. Не стоит начинать работу сразу после выхода на улицу: организму необходимо время, чтобы адаптироваться к холоду. Полезна лёгкая разминка, позволяющая постепенно включить мышцы и сердечно-сосудистую систему в работу.

Сам процесс уборки рекомендуется разбивать на короткие этапы. Лучше очищать территорию небольшими порциями, делая регулярные перерывы. При появлении дискомфорта важно сразу остановиться и отдохнуть, не пытаясь "доделать ещё немного".

Особая группа риска

Людям, уже перенёсшим сердечно-сосудистые заболевания, следует быть особенно внимательными. Для них даже умеренная физическая нагрузка на морозе может оказаться критической. В таких случаях врачи рекомендуют по возможности переложить уборку снега на других или использовать инструменты, снижающие физическое усилие.

Зимняя уборка — это вопрос не только удобства, но и безопасности. Холод и физическая нагрузка могут стать опасным сочетанием, если недооценивать их влияние на организм — 110 km. ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы зима авто сердце здоровье безопасность автомобилисты
Новости Все >
К традиционным блюдам на старый Новый год можно добавить необычные — Овчаров
В Госдуме обсуждают семейную ипотеку со ставкой по количеству детей
Сырьевой сегмент лидирует по росту доходов сотрудников
Шампуни со спиртами делают волосы ломкими — трихолог Ткачев
Хронический недосып разрушает здоровье и ускоряет старение — терапевт Водовозов
Проверить застройщика можно по открытым данным и отзывам — риелтор Барсуков
Шахта "Горняк-95" в ДНР завершила масштабную модернизацию за 672,5 млн рублей
Эмоциональная зависимость разрушает личность — психолог Метелина
Собаки грызут мебель, когда им не хватает активности — ветеринар Дмитриев
Экспедиция CSIRO обнаружила новый вид светящейся акулы — доктор Уилл Уайт
Сейчас читают
Климатолог Клименко прогнозирует аномально раннюю весну и лето в 2026 году
Наука и техника
Климатолог Клименко прогнозирует аномально раннюю весну и лето в 2026 году
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Садоводство, цветоводство
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Последние материалы
Управляющая компания обязана очищать двор и крыши от снега
Картофель становится "ресторанным" с брокколи в сливочном соусе
Гуммоз на коре косточковых деревьев зимой указывает на болезни растений — Actualno
Наслаивание ароматов требует учёта плотности композиций и реакции кожи
В Госдуме обсуждают семейную ипотеку со ставкой по количеству детей
Применение "Орешника" вызвало сейсмический эффект во Львове — военный эксперт Кнутов
Археологи обнаружили христианский комплекс рядом с сасанидским укреплением — Earth
Сырьевой сегмент лидирует по росту доходов сотрудников
Шампуни со спиртами делают волосы ломкими — трихолог Ткачев
Старение кожи рук ускоряют ультрафиолет и частое мытьё — InStyle
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.