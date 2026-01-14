Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Яйца и бекон годами обвиняли зря: где на самом деле прячется холестериновая угроза

Сбалансированный завтрак с яйцами и беконом не вредит сердцу
Здоровье

Яйца и бекон десятилетиями считались главными врагами сердца и символами "плохого" завтрака. Многие до сих пор относятся к ним с опаской, считая прямой причиной высокого холестерина.

Вкусный завтрак
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Вкусный завтрак

Однако современные данные показывают: связь между этими продуктами и рисками для здоровья куда сложнее и не так однозначна, как принято думать. Об этом сообщает профильное издание Akcniceny.

Яйца и холестерин: почему старый миф больше не работает

Ещё сравнительно недавно действовало простое правило: чем больше холестерина в пище, тем выше его уровень в крови. Яичные желтки автоматически попадали в список запрещённых продуктов. Сегодня известно, что основная часть холестерина синтезируется в печени, а вклад пищи в этот процесс у большинства людей ограничен.

У здоровых людей употребление одного-двух яиц в день, как правило, не приводит к значимому росту уровня холестерина ЛПНП. Эксперты по питанию сходятся во мнении, что яйца могут быть частью сбалансированного рациона, поскольку они содержат полноценный белок, витамины группы B и полезные микроэлементы.

Бекон: проблема не в холестерине

Репутация бекона действительно хуже, но причина кроется не столько в холестерине, сколько в насыщенных жирах и соли. Именно эти компоненты при регулярном избытке могут способствовать повышению уровня ЛПНП и увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Важно понимать: вред формируется не из-за редкого завтрака с беконом, а из-за общего стиля питания, в котором преобладают жирное мясо, колбасы и продукты промышленной переработки.

Почему реакция на яйца у людей разная

Организм реагирует на пищевой холестерин индивидуально. Существует группа людей, у которых чувствительность к животным жирам выше. Чаще всего это люди с генетической предрасположенностью, диабетом 2 типа, ожирением или метаболическим синдромом.

Для них важно не столько полностью исключать яйца, сколько контролировать их количество и сочетание с другими продуктами. Контекст рациона здесь играет решающую роль.

Главный фактор — рацион в целом, а не один продукт

Распространённая ошибка — поиск "виноватого" среди отдельных блюд. На уровень холестерина сильнее всего влияют длительный избыток насыщенных жиров, недостаток клетчатки, низкая физическая активность, курение и хронический стресс.

Если яйца употребляются вместе с овощами, цельнозерновым хлебом и полезными жирами, такой приём пищи редко представляет угрозу для здоровья.

Сравнение: демонизация продуктов и сбалансированный подход

Полный отказ от яиц и бекона часто приводит к ненужным ограничениям и дефициту питательных веществ. Сбалансированный подход позволяет сохранить любимые блюда, не перегружая организм. Разница заключается не в продукте, а в частоте, порциях и общем составе рациона.

Плюсы и минусы яиц и бекона в рационе

При разумном подходе эти продукты могут быть частью питания, но требуют умеренности.

К плюсам относятся:

  • высокая питательная ценность яиц;
  • чувство сытости;
  • удобство приготовления.

Среди минусов:

  • насыщенные жиры и соль в беконе;
  • риск переедания при частом употреблении;
  • необходимость учитывать общий баланс жиров.

Советы шаг за шагом: как есть яйца и бекон без вреда

  1. Выбирайте варёные яйца или яйца-пашот вместо жареных.

  2. Используйте бекон как добавку, а не основу блюда.

  3. Сочетайте завтрак с овощами и цельнозерновыми продуктами.

  4. Снижайте потребление других жирных блюд в течение дня.

  5. Следите за общей калорийностью и качеством жиров.

Популярные вопросы о яйцах, беконе и холестерине

Можно ли есть яйца каждый день?

Для здорового человека 1-2 яйца в день обычно допустимы в рамках сбалансированного рациона.

Опасен ли бекон для сердца?

Опасность связана не с разовым употреблением, а с регулярным избытком насыщенных жиров и соли.

Что важнее — продукт или образ жизни?

Образ жизни и рацион в целом оказывают куда большее влияние, чем отдельный приём пищи.

Яйца и бекон сами по себе не являются врагами здоровья. Реальная проблема возникает тогда, когда умеренность исчезает, а исключения превращаются в ежедневную привычку.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы яйца питание здоровье диетология холестерин сердечно-сосудистая система
Новости Все >
Выводы о причине массовой гибели младенцев в Новокузнецке преждевременны — неонатолог
Эклектика позволяет создать интерьер вне времени — дизайнер Макарова
Россияне пожаловались на дефицит популярного антидепрессанта
Подростковый протест связан с поиском самостоятельности — психолог Хорс
В IT-сфере участились случаи жульничества с помощью ИИ — HR-эксперт Мурадян
В Сочи весной соберут первый урожай бананов в России
В Сербии готовится революция нового типа — политолог Веизович
Запад перекладывает вину за поражение на Зеленского — политолог Колчин
Коррупция и несправедливость разрушают ВСУ изнутри — аналитик Герасимов
Закуска из батона, яиц и плавленого сырка готовится за 15 минут
Сейчас читают
Морковь Лагуна F1 созревает за 60–85 дней в холодных регионах
Садоводство, цветоводство
Морковь Лагуна F1 созревает за 60–85 дней в холодных регионах
Боковой пробор с объёмом стал трендом подиумов 2026 — Vogue
Красота и стиль
Боковой пробор с объёмом стал трендом подиумов 2026 — Vogue
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Наука и техника
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS Александр Рощин Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Последние материалы
Выводы о причине массовой гибели младенцев в Новокузнецке преждевременны — неонатолог
Эклектика позволяет создать интерьер вне времени — дизайнер Макарова
Оттенок петроль вошёл в палитру сезона весна-лето 2026
Потос, хойя и колеус подходят для зимнего черенкования в домашних условиях
Археологи нашли следы повторной охоты на туров в Израиле — Earth
Россияне пожаловались на дефицит популярного антидепрессанта
Птицы бьются о окна зимой из-за голода и дезориентации — Ouest France
Подростковый протест связан с поиском самостоятельности — психолог Хорс
Неправильные пропорции мебели ухудшают восприятие маленькой комнаты
Классические коричневые брюки стали заменой джинсам со свитерами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.