Молоко больше не главный источник кальция: продукты, которые укрепляют кости эффективнее

Соевые бобы обеспечивают больше кальция, чем стакан молока — Marca

Стакан молока традиционно считается эталонным источником кальция — в нём около 300 мг этого минерала. Однако молочные продукты далеко не единственный способ поддержать здоровье костей и зубов. Существует немало продуктов, в которых кальция не меньше, а иногда и больше, чем в обычном коровьем молоке, и при этом он может усваиваться даже эффективнее.

Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Соевое молоко

Такой выбор особенно важен для людей с непереносимостью лактозы или тех, кто сознательно ограничивает молочные продукты в рационе. Об этом пишет издание Marca.

Почему кальций так важен для организма

Кальций необходим не только для прочности костей и зубов. Он участвует в работе мышц, поддерживает эластичность тканей, влияет на свертываемость крови и помогает регулировать сердечный ритм. При его дефиците повышается риск остеопороза, судорог и нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Лучший способ обеспечить организм этим минералом — разнообразное и сбалансированное питание.

Соевые бобы и продукты из сои

Зелёные соевые бобы эдамаме считаются одним из самых богатых растительных источников кальция. В одной чашке содержится около 504 мг минерала — больше, чем в стакане молока. После варки их объём увеличивается, поэтому для эквивалентной дозы кальция потребуется примерно 11/4 чашки готовых бобов. Дополнительный плюс — высокое содержание белка и клетчатки.

Тофу, особенно приготовленный с использованием сульфата кальция, также может стать ценным продуктом для костей. В одной чашке такого тофу содержится до 506 мг кальция, при этом он низкокалориен и хорошо подходит для тех, кто следит за весом.

Листовая зелень и крестоцветные овощи

Капуста кале — один из лидеров среди овощей по содержанию кальция. Одна чашка приготовленного продукта даёт около 324 мг минерала. Помимо этого, кале богата витамином К, витаминами группы B, витамином C, а также магнием и железом.

Бок-чой содержит меньше кальция — примерно 158 мг на чашку, но он усваивается организмом особенно хорошо. Благодаря низкому содержанию оксалатов одна порция бок-чой может быть сопоставима со стаканом молока по количеству реально усвоенного кальция.

Фрукты и рыба как источник кальция

Сушёный инжир выделяется среди фруктов: в 1,25 чашки содержится около 241 мг кальция. Однако из-за высокой калорийности и содержания сахара его лучше употреблять умеренно, например, добавляя небольшое количество в салаты или перекусы.

Консервированные сардины — ещё один ценный продукт. Порция весом около 3,75 унции содержит примерно 351 мг кальция, а также качественный белок и омега-3 жирные кислоты. Наибольшее количество кальция дают сардины с мелкими съедобными костями.

Сравнение: молоко и альтернативные источники кальция

Молоко удобно и привычно, но растительные продукты и рыба позволяют получить сопоставимые или даже более высокие дозы кальция. При этом многие из них дополнительно содержат клетчатку, витамины и полезные жиры, чего нет в молочных напитках. Выбор источника зависит от рациона, переносимости продуктов и индивидуальных потребностей.

Плюсы и минусы немолочных источников кальция

Разнообразие продуктов даёт гибкость в питании, но требует внимания к составу рациона.

К плюсам относятся:

широкий выбор для людей с непереносимостью лактозы;

дополнительное поступление витаминов и клетчатки;

возможность комбинировать источники кальция.

Среди минусов:

необходимость учитывать калорийность отдельных продуктов;

разная степень усвоения кальция;

важность читать этикетки, особенно у переработанных продуктов.

Советы шаг за шагом: как увеличить потребление кальция

Включайте в рацион листовую зелень и крестоцветные овощи. Используйте тофу и соевые продукты с указанием кальция в составе. Добавляйте рыбу с костями, например сардины. Комбинируйте источники кальция в течение дня. Следите за поступлением витамина D для лучшего усвоения минерала.

Популярные вопросы о продуктах с кальцием

Можно ли полностью заменить молоко другими продуктами?

Да, при разнообразном рационе можно покрыть потребность в кальции без молока.

Какие продукты дают больше кальция, чем молоко?

Тофу с сульфатом кальция, соевые бобы и консервированные сардины.

Что мешает усвоению кальция?

Избыток оксалатов, недостаток витамина D и чрезмерное потребление соли.

Кальций — это не только молоко. Грамотный выбор продуктов позволяет поддерживать здоровье костей и всего организма, не ограничиваясь одним источником.