Маркетинг кормит иллюзиями, а желудок работает на износ: продукты, которые притворяются лёгкими

Фруктовые йогурты нарушают баланс кишечной микрофлоры — Marca
Здоровье

В повседневном рационе давно закрепились продукты с репутацией "полезных" и "лёгких", хотя их реальное влияние на организм далеко не всегда безобидно. Яркая упаковка и привычные формулировки создают иллюзию правильного выбора, но за ней часто скрываются переработка, добавки и скрытые сахара.

Супермаркет
Фото: www.freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under Free More info
Супермаркет

Именно такие продукты могут поддерживать хроническое воспаление и со временем негативно сказываться на сердце, сосудах и почках. Об этом сообщает издание Marca.

Почему привычные продукты могут вредить здоровью

Проблема заключается не столько в отдельных ингредиентах, сколько в степени промышленной обработки. Ультрапереработанные продукты нередко содержат некачественные жиры, избыточное количество соли и сахара, а также добавки, которые не приносят организму пользы. При регулярном употреблении такая пища повышает нагрузку на обмен веществ и внутренние органы.

Маргарин: растительная альтернатива с побочным эффектом

Промышленный маргарин долгое время считался заменой сливочному маслу, особенно в контексте "здорового питания". Однако сегодня известно, что трансжиры, содержащиеся в таких продуктах, связаны с ростом уровня "плохого" холестерина и усилением системного воспаления. При постоянном употреблении они могут способствовать повреждению сосудов и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фруктовый йогурт как скрытый десерт

Фруктовые йогурты часто воспринимаются как полезный перекус, но эксперты всё чаще называют их замаскированными сладостями. Во многих вариантах содержится значительное количество добавленного сахара, ароматизаторов и загустителей. Такие продукты вызывают резкие колебания уровня глюкозы в крови, влияют на микрофлору кишечника и при регулярном употреблении могут поддерживать воспалительные процессы.

Колбаски из индейки и иллюзия диетического выбора

Колбаски из индейки давно стали популярным продуктом для бутербродов и "лёгких" завтраков. На практике в их составе часто оказывается минимум мяса и максимум добавок: крахмал, сахар, соль и консерванты. Этот тип ультрапереработанной пищи связывают с повышенным риском гипертонии, перегрузкой почек и нарушениями обмена веществ..

Как выбрать более полезные альтернативы

  1. Изучайте состав и избегайте длинных списков ингредиентов.

  2. Выбирайте натуральные жиры вместо промышленных заменителей.

  3. Отдавайте предпочтение молочным продуктам без добавленного сахара.

  4. Покупайте цельные источники белка, а не переработанные.

  5. Делайте ставку на простые и узнаваемые продукты.

Популярные вопросы о вредных продуктах в рационе

Нужно ли полностью исключать маргарин?

Желательно свести его употребление к минимуму и заменить более качественными жирами.

Все ли фруктовые йогурты вредны?

Проблема в добавленном сахаре и ароматизаторах, поэтому важно внимательно читать состав.

Чем заменить колбаски из индейки?

Подойдут запечённое мясо, отварная птица или рыба без промышленной обработки.

Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

