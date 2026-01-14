Маркетинг кормит иллюзиями, а желудок работает на износ: продукты, которые притворяются лёгкими

В повседневном рационе давно закрепились продукты с репутацией "полезных" и "лёгких", хотя их реальное влияние на организм далеко не всегда безобидно. Яркая упаковка и привычные формулировки создают иллюзию правильного выбора, но за ней часто скрываются переработка, добавки и скрытые сахара.
Именно такие продукты могут поддерживать хроническое воспаление и со временем негативно сказываться на сердце, сосудах и почках. Об этом сообщает издание Marca.
Проблема заключается не столько в отдельных ингредиентах, сколько в степени промышленной обработки. Ультрапереработанные продукты нередко содержат некачественные жиры, избыточное количество соли и сахара, а также добавки, которые не приносят организму пользы. При регулярном употреблении такая пища повышает нагрузку на обмен веществ и внутренние органы.
Промышленный маргарин долгое время считался заменой сливочному маслу, особенно в контексте "здорового питания". Однако сегодня известно, что трансжиры, содержащиеся в таких продуктах, связаны с ростом уровня "плохого" холестерина и усилением системного воспаления. При постоянном употреблении они могут способствовать повреждению сосудов и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Фруктовые йогурты часто воспринимаются как полезный перекус, но эксперты всё чаще называют их замаскированными сладостями. Во многих вариантах содержится значительное количество добавленного сахара, ароматизаторов и загустителей. Такие продукты вызывают резкие колебания уровня глюкозы в крови, влияют на микрофлору кишечника и при регулярном употреблении могут поддерживать воспалительные процессы.
Колбаски из индейки давно стали популярным продуктом для бутербродов и "лёгких" завтраков. На практике в их составе часто оказывается минимум мяса и максимум добавок: крахмал, сахар, соль и консерванты. Этот тип ультрапереработанной пищи связывают с повышенным риском гипертонии, перегрузкой почек и нарушениями обмена веществ..
Изучайте состав и избегайте длинных списков ингредиентов.
Выбирайте натуральные жиры вместо промышленных заменителей.
Отдавайте предпочтение молочным продуктам без добавленного сахара.
Покупайте цельные источники белка, а не переработанные.
Делайте ставку на простые и узнаваемые продукты.
Желательно свести его употребление к минимуму и заменить более качественными жирами.
Проблема в добавленном сахаре и ароматизаторах, поэтому важно внимательно читать состав.
Подойдут запечённое мясо, отварная птица или рыба без промышленной обработки.
Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.