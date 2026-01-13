Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Горячо–холодно с риском: контрастный душ может ударить по сердцу в самый неожиданный момент

Контрастный душ увеличивает нагрузку на сердце — кардиолог Тхорикова
Здоровье

Контрастный душ многие воспринимают как простой способ взбодриться и укрепить здоровье, но эта привычка подходит далеко не всем. Чередование горячей и холодной воды запускает в организме сложные реакции, которые могут быть как полезными, так и рискованными. Особенно внимательно к таким процедурам стоит относиться людям с хроническими заболеваниями.

Что происходит с организмом при контрастном душе

Контраст температур — это стресс для организма, пусть и контролируемый. Под воздействием тепла сосуды расширяются, учащается сердцебиение и растёт потребность сердца в кислороде. Холод, наоборот, вызывает спазм сосудов и увеличивает ударную работу сердца, из-за чего нагрузка на сердечно-сосудистую систему заметно возрастает, особенно в условиях холода, когда зима сжимает сосуды сильнее обычного.

"При чередовании тепла и холода возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, что может быть небезопасно для людей с соответствующими заболеваниями", — объясняет кардиолог Валерия Тхорикова.

Такие реакции сопровождаются выбросом адреналина и изменением объёма плазмы крови, поэтому контрастный душ нельзя считать универсальной процедурой для всех без исключения.

Польза контрастных процедур: что говорят исследования

Большинство исследований, посвящённых контрастному душу, проводились среди профессиональных спортсменов. Они показали, что чередование горячей и холодной воды помогает ускорить восстановление мышц после интенсивных тренировок и уменьшает чувство усталости по сравнению с пассивным отдыхом.

Для здоровых людей без спортивной подготовки также есть данные наблюдений. В исследовании 2016 года изучалось влияние контрастного душа на самочувствие и трудоспособность людей в возрасте от 18 до 65 лет. Практика в течение месяца была связана со снижением числа дней нетрудоспособности, хотя оценка основывалась на субъективных ощущениях участников.

Когда контрастный душ может быть опасен

При заболеваниях сердца и сосудов подобные температурные перепады могут стать провоцирующим фактором. Особенно это касается людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма, при которых даже незначительные колебания нагрузки могут иметь последствия.

Даже у тех, кто считает себя здоровым, негативная реакция может проявляться головокружением, слабостью или скачками давления. В таких случаях важно ориентироваться не только на общее самочувствие, но и на объективные показатели, например частоту сердечных сокращений, которая может меняться под воздействием стресса.

Плюсы и минусы контрастного душа

Контрастный душ может давать ощущение бодрости, субъективно снижать мышечную боль после физической нагрузки и повышать тонус. Однако его минусы связаны с повышенной нагрузкой на сердце и отсутствием доказанной пользы для людей с хроническими заболеваниями. Именно поэтому подход к таким процедурам должен быть индивидуальным. Об этом сообщает Здоровье Mail.

Контрастный душ и тёплый душ

Контрастный душ стимулирует нервную и сердечно-сосудистую системы, тогда как тёплый душ действует мягче и способствует расслаблению. Для повседневного использования тёплая вода подходит большему числу людей, особенно в периоды усталости или повышенного стресса.

Советы по безопасной практике контрастного душа

Чтобы снизить возможные риски, специалисты рекомендуют придерживаться простых шагов:

  1. Начинать с небольшой разницы температур.
  2. Постепенно увеличивать контраст, а не переходить сразу к холодной воде.
  3. Ограничивать продолжительность процедуры несколькими циклами.
  4. Прекращать практику при появлении неприятных симптомов.

Популярные вопросы о контрастном душе

Можно ли принимать контрастный душ каждый день?

Здоровым людям — да, если процедура переносится комфортно и не вызывает негативных реакций.

Подходит ли контрастный душ для восстановления после тренировок?

Он может помогать уменьшить ощущение усталости у физически активных людей.

Что лучше — контрастный или просто холодный душ?

Контрастный душ считается более щадящим вариантом, так как чередует холод с теплом и легче переносится большинством людей.

