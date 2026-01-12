Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Аромат на солнце становится врагом: скрытая опасность привычки наносить парфюм на кожу

Фотосенсибилизаторы в духах усиливают действие УФ-лучей — терапевт Сафонова
Здоровье

Наносить аромат на кожу кажется безобидной привычкой, но в некоторых случаях она может иметь неожиданные последствия. Парфюм, попадая на открытые участки тела, способен взаимодействовать с солнечным светом и менять реакцию кожи. Особенно это актуально в периоды активного ультрафиолета, когда даже короткое пребывание на улице влияет на состояние кожи.

Нанесение парфюма
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Нанесение парфюма

Почему духи и солнце не всегда совместимы

По словам терапевта клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерины Сафоновой, определённые компоненты парфюмерных композиций могут усиливать воздействие ультрафиолетовых лучей. Речь идёт о веществах с фотосенсибилизирующими свойствами, которые под действием солнца вступают в химическую реакцию и повышают чувствительность кожи. Подобные реакции возможны не только при использовании ароматов, но и при контакте кожи с другими источниками запахов в быту, включая ароматические свечи.

"Фоточувствительность ингредиентов парфюма — это, пожалуй, наиболее значимый фактор, который может косвенно связывать парфюм с повышенным риском повреждения кожи и, как следствие, с потенциальным увеличением риска рака", — рассказала врач.

Подобные свойства встречаются как у натуральных компонентов, так и у синтетических. В парфюмерии нередко используются эфирные масла цитрусовых — бергамота, лимона, лайма, а также сандал и мускус. При контакте с УФ-лучами они могут запускать нежелательные процессы в коже.

Чем опасно ультрафиолетовое излучение зимой

Существует мнение, что солнце представляет угрозу только летом, однако это не так. До 95% ультрафиолетового излучения составляет UVA-спектр, который проникает сквозь облака и воздействует на кожу круглый год. Зимой ситуация может даже усугубляться: чистый снег отражает до 80% UVA-лучей, практически удваивая их интенсивность. На этом фоне любые агрессивные воздействия на кожу, включая некоторые ритуалы красоты, могут иметь более выраженные последствия.

Эти лучи ускоряют фотостарение кожи, негативно влияют на зрение и при длительном воздействии повышают риск повреждения клеток. В сочетании с парфюмом, содержащим фотосенсибилизаторы, нагрузка на кожу возрастает.

Возможные реакции кожи

Врач поясняет, что реакция кожи на сочетание духов и ультрафиолета может проявляться по-разному. Среди наиболее распространённых последствий:

  1. Фототоксичность — прямое повреждение клеток кожи, сопровождающееся покраснением, ожогами, воспалением и появлением пигментных пятен.
  2. Фотоаллергия — иммунная реакция, которая развивается при повторном контакте вещества и солнечного света и напоминает аллергическую сыпь.
  3. Повреждение ДНК — при регулярных фототоксических реакциях страдает генетический материал клеток кожи.

"Многократное и хроническое повреждение ДНК УФ-излучением является основной причиной развития рака кожи, включая меланому, базалиому и плоскоклеточный рак", — отметила доктор.

Есть ли прямая связь с онкологией

Несмотря на описанные механизмы, прямых доказательств того, что использование спиртосодержащих парфюмов значительно увеличивает риск рака кожи, пока нет. Крупные эпидемиологические исследования не выявили однозначной зависимости между регулярным применением духов и ростом онкологических заболеваний. Об этом сообщает "Газета.Ru".

"Основным и наиболее доказанным фактором риска рака кожи по-прежнему остается хроническое или интенсивное воздействие ультрафиолетового излучения", — подчеркнула Екатерина Сафонова.

Плюсы и минусы нанесения парфюма на кожу

Использование аромата напрямую на кожу имеет свои особенности. С одной стороны, тепло тела помогает раскрыть композицию, делая запах более стойким и индивидуальным. С другой — при активном солнце возрастает риск раздражений и пигментации. Особенно это важно учитывать людям с чувствительной кожей, склонной к аллергическим реакциям.

Кожа или одежда

При нанесении на кожу аромат взаимодействует с естественным запахом и держится дольше. Однако на открытых участках это увеличивает вероятность фотореакций. Одежда снижает контакт с ультрафиолетом, но может искажать звучание парфюма и оставлять пятна на ткани. Выбор зависит от сезона, активности солнца и индивидуальных особенностей кожи.

Советы по безопасному использованию парфюма

Чтобы снизить возможные риски, специалисты рекомендуют придерживаться простых шагов:

  1. Не наносить духи на шею, зону декольте и запястья перед выходом на солнце.
  2. Использовать солнцезащитный крем на открытых участках кожи.
  3. Наносить аромат на одежду или на участки тела, скрытые под тканью.
  4. Следить за реакцией кожи и при появлении зуда, покраснения или пигментации обращаться к дерматологу.

Популярные вопросы о влиянии парфюма на кожу

Можно ли пользоваться духами летом?

Да, но лучше избегать нанесения на открытые участки кожи и сочетать аромат с солнцезащитными средствами.

Какие компоненты считаются наиболее фоточувствительными?

Чаще всего реакцию вызывают цитрусовые эфирные масла, некоторые древесные ноты и мускус.

Что безопаснее — парфюм или туалетная вода?

Риск связан не с концентрацией, а с составом. Даже лёгкие ароматы могут содержать фотосенсибилизаторы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы кожа солнце здоровье
