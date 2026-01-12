Аромат на солнце становится врагом: скрытая опасность привычки наносить парфюм на кожу

Наносить аромат на кожу кажется безобидной привычкой, но в некоторых случаях она может иметь неожиданные последствия. Парфюм, попадая на открытые участки тела, способен взаимодействовать с солнечным светом и менять реакцию кожи. Особенно это актуально в периоды активного ультрафиолета, когда даже короткое пребывание на улице влияет на состояние кожи.
По словам терапевта клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерины Сафоновой, определённые компоненты парфюмерных композиций могут усиливать воздействие ультрафиолетовых лучей. Речь идёт о веществах с фотосенсибилизирующими свойствами, которые под действием солнца вступают в химическую реакцию и повышают чувствительность кожи. Подобные реакции возможны не только при использовании ароматов, но и при контакте кожи с другими источниками запахов в быту, включая ароматические свечи.
"Фоточувствительность ингредиентов парфюма — это, пожалуй, наиболее значимый фактор, который может косвенно связывать парфюм с повышенным риском повреждения кожи и, как следствие, с потенциальным увеличением риска рака", — рассказала врач.
Подобные свойства встречаются как у натуральных компонентов, так и у синтетических. В парфюмерии нередко используются эфирные масла цитрусовых — бергамота, лимона, лайма, а также сандал и мускус. При контакте с УФ-лучами они могут запускать нежелательные процессы в коже.
Существует мнение, что солнце представляет угрозу только летом, однако это не так. До 95% ультрафиолетового излучения составляет UVA-спектр, который проникает сквозь облака и воздействует на кожу круглый год. Зимой ситуация может даже усугубляться: чистый снег отражает до 80% UVA-лучей, практически удваивая их интенсивность. На этом фоне любые агрессивные воздействия на кожу, включая некоторые ритуалы красоты, могут иметь более выраженные последствия.
Эти лучи ускоряют фотостарение кожи, негативно влияют на зрение и при длительном воздействии повышают риск повреждения клеток. В сочетании с парфюмом, содержащим фотосенсибилизаторы, нагрузка на кожу возрастает.
Врач поясняет, что реакция кожи на сочетание духов и ультрафиолета может проявляться по-разному. Среди наиболее распространённых последствий:
"Многократное и хроническое повреждение ДНК УФ-излучением является основной причиной развития рака кожи, включая меланому, базалиому и плоскоклеточный рак", — отметила доктор.
Несмотря на описанные механизмы, прямых доказательств того, что использование спиртосодержащих парфюмов значительно увеличивает риск рака кожи, пока нет. Крупные эпидемиологические исследования не выявили однозначной зависимости между регулярным применением духов и ростом онкологических заболеваний. Об этом сообщает "Газета.Ru".
"Основным и наиболее доказанным фактором риска рака кожи по-прежнему остается хроническое или интенсивное воздействие ультрафиолетового излучения", — подчеркнула Екатерина Сафонова.
Использование аромата напрямую на кожу имеет свои особенности. С одной стороны, тепло тела помогает раскрыть композицию, делая запах более стойким и индивидуальным. С другой — при активном солнце возрастает риск раздражений и пигментации. Особенно это важно учитывать людям с чувствительной кожей, склонной к аллергическим реакциям.
При нанесении на кожу аромат взаимодействует с естественным запахом и держится дольше. Однако на открытых участках это увеличивает вероятность фотореакций. Одежда снижает контакт с ультрафиолетом, но может искажать звучание парфюма и оставлять пятна на ткани. Выбор зависит от сезона, активности солнца и индивидуальных особенностей кожи.
Чтобы снизить возможные риски, специалисты рекомендуют придерживаться простых шагов:
Да, но лучше избегать нанесения на открытые участки кожи и сочетать аромат с солнцезащитными средствами.
Чаще всего реакцию вызывают цитрусовые эфирные масла, некоторые древесные ноты и мускус.
Риск связан не с концентрацией, а с составом. Даже лёгкие ароматы могут содержать фотосенсибилизаторы.
