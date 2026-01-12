Минус на весах — плюс через год: лекарства от ожирения оказались временным решением

Отмена препаратов ГПП-1 привела к возврату веса — кардиолог Алексей Утин

Препараты нового поколения для снижения веса дали миллионам людей быстрый результат, но радость оказалась недолгой. Учёные выяснили, что после отмены инъекций масса тела и метаболические показатели начинают возвращаться к прежним значениям. Новый анализ показал: без изменения образа жизни эффект от терапии быстро исчезает.

Что показал крупный метаанализ

Пока во всём мире растёт интерес к семаглутиду и более современным препаратам той же группы, включая тирзепатид, исследователи решили оценить, что происходит после прекращения лечения. Авторы работы проанализировали данные 37 клинических исследований с участием 9341 человека и пришли к однозначному выводу: препараты не устраняют само заболевание, а лишь временно корректируют обмен веществ.

После отмены инъекций вес начинает расти в среднем на 0,4 кг в месяц. Менее чем за два года масса тела, а также маркеры риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний возвращаются к исходным значениям. При этом откат происходит почти в четыре раза быстрее, чем после снижения веса за счёт питания и физической активности, что подчёркивает сложность метаболических нарушений и их связь с образом жизни.

Почему эффект быстро исчезает

Исследование показало, что уровень глюкозы, гликированного гемоглобина, артериального давления и показатели липидного профиля в среднем восстанавливаются за 1,4 года. Такой сценарий объясняется тем, что препараты воздействуют на гормональную регуляцию аппетита, но не меняют глубинные причины ожирения, связанные с питательными привычками, режимом сна и движением.

Проблема усугубляется тем, что около половины пациентов прекращают терапию уже в первый год. В этом случае организм довольно быстро возвращается к прежним настройкам, особенно если лечение не сопровождалось работой с рационом и физической активностью. Похожая логика прослеживается и в вопросе, почему что на самом деле мешает человеку похудеть даже при строгих диетах.

Что говорят врачи

"Эти препараты радикально изменили лечение ожирения, но после отмены эффект быстро исчезает, если лекарство было единственным инструментом", — комментирует врач-кардиолог Алексей Утин.

По словам специалиста, медикаменты работают лучше всего как часть стратегии, направленной на изменение пищевых привычек и уровня физической активности. Без этого ожирение, как хроническое состояние, практически неизбежно возвращается, а вместе с ним — риски диабета и болезней сердца. Не случайно врачи всё чаще обращают внимание на признаки метаболического сбоя, которые сохраняются даже после временного снижения веса.

Лекарства и изменение образа жизни

Медикаментозная терапия даёт быстрый старт и заметное снижение массы тела в первые месяцы. Однако без поддержки привычек эффект оказывается непрочным и требует либо продолжения приёма, либо комплексного подхода.

Программы изменения образа жизни работают медленнее, но позволяют удерживать результат значительно дольше. Постепенная корректировка рациона, режима сна и двигательной активности снижает вероятность резкого возврата веса после окончания активной фазы снижения массы тела. Об этом сообщает BMJ.

Плюсы и минусы лекарственного подхода

Лекарства против ожирения имеют очевидные преимущества. Они помогают снизить аппетит, улучшить контроль глюкозы и быстрее добиться первых результатов. Это может стать мотивацией для дальнейших изменений.

При этом есть и ограничения. Без параллельной работы над образом жизни отмена терапии почти всегда ведёт к откату. Кроме того, длительный приём требует медицинского контроля и не решает проблему устойчивых поведенческих паттернов.

Советы

Рассматривать препараты как вспомогательный инструмент, а не единственное решение. Параллельно работать с рационом, режимом сна и уровнем физической активности. Планировать стратегию удержания веса ещё до начала терапии. Регулярно отслеживать метаболические показатели и корректировать подход вместе с врачом.

Популярные вопросы об ожирении и лекарственной терапии

Почему вес возвращается после отмены препаратов?

Потому что лекарства временно влияют на гормональную регуляцию, но не меняют причины ожирения.

Можно ли удержать результат без уколов?

Да, если снижение веса сопровождалось устойчивыми изменениями образа жизни.

Что эффективнее — препараты или диета?

Наиболее стабильный результат даёт сочетание медикаментозной поддержки и поведенческих изменений.