Солнце светит, а дефицит растёт: признаки нехватки витамина D, которые маскируются под обычные проблемы

Дефицит витамина D вызывает хроническую усталость — Terra

Дефицит витамина D — одна из самых недооценённых проблем современного здоровья. Он может развиваться незаметно, годами не давая о себе знать, но при этом влиять на кости, мышцы, иммунитет и даже настроение. Недостаток этого витамина встречается у людей всех возрастов и образа жизни. Об этом сообщает портал Terra.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Почему возникает дефицит витамина D

Чаще всего нехватку витамина D связывают с недостаточным пребыванием на солнце, поскольку именно ультрафиолет запускает его синтез в коже. Однако это далеко не единственная причина. Существенную роль играют питание, возрастные изменения, активное использование солнцезащитных средств и некоторые хронические заболевания.

Особенно уязвимы люди с тёмной кожей, ожирением, нарушениями всасывания в кишечнике, а также те, кто принимает определённые лекарственные препараты. Врач подчёркивает, что внешние признаки не всегда очевидны.

"Истинный дефицит подтверждается только анализом крови. В клинической практике я обычно подозреваю его, когда у человека есть факторы риска, такие как недостаток солнечного света, темная кожа, ожирение, преклонный возраст, проблемы с кишечным всасыванием и прием определенных лекарств", — отмечает специалист.

Основные симптомы, на которые стоит обратить внимание

Во многих случаях дефицит витамина D протекает бессимптомно, поэтому регулярные обследования особенно важны. Если же признаки всё-таки появляются, они могут быть разноплановыми и не всегда напрямую ассоциироваться с нехваткой витаминов.

К наиболее распространённым симптомам относятся:

необычная усталость и ощущение постоянного утомления;

мышечная слабость и боли;

боль в костях, повышенная ломкость костной ткани, остеопороз;

в тяжёлых случаях — рахит у детей и остеомаляция у взрослых;

снижение иммунной защиты, частые инфекции;

изменения настроения, упадок сил и депрессивные симптомы.

Можно ли восполнить витамин D без добавок

Если человек в целом здоров и не входит в группу риска, уровень витамина D иногда удаётся поддерживать за счёт умеренного пребывания на солнце и сбалансированного питания. Однако этого бывает недостаточно при уже сформировавшемся дефиците.

"Но тем, у кого уже подтвержден дефицит, имеются значительные факторы риска или ограничен доступ к солнечному свету, часто необходимы добавки, назначенные врачом, поскольку одного лишь пребывания на солнце и питания обычно недостаточно", — поясняет врач.

Роль солнца и питания

Основная доля витамина D вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей. Пища играет вспомогательную роль, но всё же может поддерживать уровень витамина, особенно в периоды с низкой солнечной активностью.

К продуктам, содержащим витамин D, относятся жирные сорта рыбы, такие как лосось, сардины и тунец, рыбий жир, яичный желток, цельное молоко и молочные продукты. Также витамин D часто добавляют в обогащённые продукты, включая некоторые виды молока и йогуртов.

Сравнение: солнце, питание и добавки

Солнечное излучение остаётся самым эффективным источником витамина D, но его влияние зависит от сезона, широты и образа жизни. Питание помогает поддерживать баланс, но редко покрывает потребности полностью. Добавки становятся необходимыми при подтверждённом дефиците и должны применяться под контролем врача.

Плюсы и минусы приёма витамина D

Добавки витамина D могут существенно снизить риск переломов, улучшить мышечную силу и поддержать иммунитет. Они особенно полезны для пожилых людей и тех, кто редко бывает на солнце.

С другой стороны, бесконтрольный приём может привести к избытку витамина, поэтому важно соблюдать назначенные дозировки и не заниматься самолечением.

Советы по профилактике дефицита витамина D шаг за шагом

Регулярно бывайте на солнце, соблюдая разумный баланс и защиту кожи. Включайте в рацион жирную рыбу, яйца и обогащённые молочные продукты. При наличии факторов риска сдавайте анализ крови и консультируйтесь с врачом.

Популярные вопросы о дефиците витамина D

Как понять, что у меня дефицит витамина D?

Точно определить это можно только с помощью анализа крови, даже если симптомы отсутствуют.

Сколько витамина D нужно принимать?

Дозировка зависит от возраста, состояния здоровья и уровня дефицита и должна подбираться врачом.

Что лучше: солнце или добавки?

В идеале — сочетание обоих способов, но при выраженном дефиците добавки необходимы.