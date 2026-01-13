Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Безвредно сегодня, проблемно завтра: добавки в продуктах, которые нельзя есть каждый день

Агар-агар признан безопасным загустителем без пользы и вреда — Healthline
Здоровье

Состав продуктов на полках магазинов всё чаще напоминает химический справочник. Незнакомые названия на этикетках могут вызывать сомнения, но далеко не все из них опасны для здоровья. Одни добавки считаются нейтральными, другие — полезными, а к третьим стоит относиться с осторожностью. Об этом сообщает издание iDNES со ссылкой на материалы Healthline.

Мужчина читает этикетку в супермаркете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина читает этикетку в супермаркете

Почему в продуктах так много добавок

Производители переработанных продуктов используют пищевые добавки, чтобы улучшить вкус, текстуру и продлить срок хранения. Речь идёт о загустителях, эмульгаторах, подсластителях и консервантах, которые встречаются в йогуртах, соусах, выпечке, сладостях и напитках. Без них массовое производство и длительная логистика были бы практически невозможны.

Эксперты Healthline оценили наиболее распространённые ингредиенты на основе научных исследований и рекомендаций специалистов. Результаты показывают, что большинство добавок безопасны при умеренном употреблении, но есть нюансы.

Агар-агар: растительная альтернатива желатину

Агар-агар — это смесь природных полисахаридов, получаемых из морских водорослей. Его используют как загуститель и желирующий агент в десертах, джемах и растительных продуктах, где он заменяет животный желатин. Особенно популярен агар в вегетарианской и веганской кухне.

С точки зрения питания агар-агар практически нейтрален. Он содержит небольшое количество кальция, но не считается значимым источником полезных веществ. При этом эксперты подчёркивают: продукт полностью безопасен и не связан с негативными эффектами для здоровья.

Гуаровая камедь и её влияние на пищеварение

Гуаровая камедь — натуральный загуститель из растения гуар, который часто добавляют в йогурты, заправки для салатов и соусы. Она низкокалорийна и богата растворимой клетчаткой, что может способствовать снижению уровня сахара и холестерина в крови.

Однако при избыточном потреблении гуаровая камедь способна вызывать вздутие живота и повышенное газообразование. Поэтому её польза напрямую зависит от количества в рационе.

Кукурузный сироп: допустимо, но с оговорками

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы широко используется как недорогой подсластитель в сладких напитках и переработанных продуктах. При редком употреблении в небольших дозах он считается относительно безопасным.

Проблемы возникают при регулярном и длительном потреблении. Эксперты связывают его избыток с риском ожирения, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому специалисты советуют по возможности избегать продуктов с этим ингредиентом и отдавать предпочтение более натуральным источникам сладкого.

Лимонная и аскорбиновая кислоты

Лимонная кислота усиливает кислый вкус и действует как консервант. Она содержится во фруктах в естественном виде, а в промышленности используется для компотов, джемов и напитков. Для большинства людей она безопасна, но при чувствительном желудке или склонности к изжоге может усиливать раздражение.

Аскорбиновая кислота, обозначаемая также как L-аскорбиновая кислота, — это витамин C. Он поддерживает иммунную систему, работает как антиоксидант и улучшает усвоение железа. Эксперты напоминают, что лучший источник витамина C — разнообразный рацион с фруктами и овощами, а не только обогащённые продукты.

Лецитин и сорбат калия

Лецитин выполняет роль эмульгатора, помогая смешивать воду и жиры. Его добавляют в шоколад, выпечку, маргарин, мороженое и безглютеновые продукты. Чаще всего он производится из сои, реже — из подсолнечника или яиц.

Лецитин считается безопасным, и серьёзных негативных последствий при регулярном употреблении не выявлено. Осторожность требуется лишь людям с аллергией на сою.

Сорбат калия — консервант, подавляющий рост плесени и бактерий. Его используют в сырах, выпечке, заправках и напитках. Он признан безопасным, однако эксперты советуют не злоупотреблять сильно переработанными продуктами и чаще выбирать свежие ингредиенты.

Мальтодекстрин и ксантановая камедь

Мальтодекстрин — углевод, который увеличивает объём продукта и улучшает текстуру. Он часто встречается в спортивном питании, продуктах быстрого приготовления и сладостях. Хотя добавка считается безопасной, она быстро повышает уровень сахара в крови, поэтому не рекомендуется людям с диабетом.

Ксантановая камедь получают путём ферментации углеводов. Её добавляют в соусы, йогурты и безглютеновые продукты. Она подходит людям с целиакией, а отдельные исследования предполагают её возможную пользу для контроля сахара и холестерина, хотя убедительных доказательств пока недостаточно.

Сравнение: натуральные и технологические добавки

Добавки растительного происхождения, такие как агар-агар, гуаровая и ксантановая камедь, чаще всего выполняют техническую функцию и не несут серьёзных рисков. Синтетические подсластители и быстроусвояемые углеводы, включая кукурузный сироп и мальтодекстрин, требуют более внимательного отношения и умеренности.

Плюсы и минусы пищевых добавок

Большинство ингредиентов на этикетках не опасны, если потребляются в разумных количествах. Они помогают сохранить продукты, улучшить текстуру и вкус, а иногда даже заменить животные компоненты.

К недостаткам можно отнести риск переедания сахаров, возможные проблемы с пищеварением и то, что переработанные продукты часто вытесняют из рациона свежую и цельную пищу.

Советы по выбору продуктов шаг за шагом

  1. Читайте состав и обращайте внимание на первые позиции в списке ингредиентов.

  2. Ограничивайте продукты с большим количеством подсластителей и быстрых углеводов.

  3. По возможности выбирайте свежие продукты с коротким сроком годности.

Популярные вопросы о странных ингредиентах в еде

Какие добавки считаются самыми безопасными?

Как правило, растительные загустители и витамины, такие как агар-агар и аскорбиновая кислота.

Стоит ли полностью избегать переработанных продуктов?

Нет, но важно соблюдать баланс и не делать их основой рациона.

Что лучше: натуральный сахар или кукурузный сироп?

Эксперты рекомендуют ограничивать оба варианта и контролировать общее потребление сладкого.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы питание здоровье продукты
