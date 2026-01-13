Зуб мудрости может остаться на всю жизнь: но даже здоровая восьмёрка со временем умеет подкинуть сюрприз

Профилактическое удаление восьмёрок снижает риск осложнений

Многие уверены, что смена молочных зубов на постоянные — финальный этап, после которого сюрпризов уже не будет. Но во взрослом возрасте организм может преподнести ещё одно испытание — появление третьих коренных зубов, известных как зубы мудрости.

Фото: https://pixabay.com by drAbhishekt is licensed under Free Пациент на приеме у стоматолога (кресло, инструменты)

Их рост нередко сопровождается дискомфортом и вопросами о необходимости лечения. Об этом сообщает чешское издание iDNES.

Почему зубы мудрости появляются не у всех

Третьи коренные зубы начинают формироваться ещё в детстве — их зачатки на рентгеновских снимках могут быть заметны уже примерно с семи лет. При этом прорезывание обычно происходит значительно позже, в зрелом возрасте, из-за чего восьмёрки и получили своё название. Однако им вовсе не обязательно появляться.

Стоматологи отмечают, что всё больше людей вообще не сталкиваются с ростом зубов мудрости. Это связано с эволюционными изменениями: челюсть современного человека постепенно уменьшается, а жевательный аппарат адаптируется к более мягкой пище. В результате у части молодых пациентов восемь зубов просто отсутствуют изначально.

"Число людей, которым не приходится сталкиваться с проблемами со здоровьем из-за отсутствия этих зубов, растёт. У значительной части молодого поколения уже нет восьми зубов", — говорит стоматолог Якуб Гладик из стоматологического центра "Клиника".

Когда рост восьмёрок становится проблемой

Даже если зубы мудрости заложены, им часто не хватает места для полноценного роста. В таких случаях они могут располагаться неправильно, давить на соседние зубы или частично оставаться под десной. Это создаёт труднодоступные зоны, где скапливаются остатки пищи, зубной налёт и бактерии.

Подобные условия повышают риск воспаления дёсен и костной ткани, появления отёка и болезненных ощущений. Поэтому стоматологи рекомендуют не откладывать диагностику и регулярно проходить осмотр, особенно если появляются неприятные симптомы.

"Обычно они появляются только с наступлением взрослости. Однако у большинства взрослых людей в челюстях уже недостаточно места для их размещения, поэтому они становятся проблемными", — предупреждает врач.

Нужно ли всегда удалять зубы мудрости

Прорезывание третьих коренных зубов не всегда означает неизбежные осложнения. У некоторых людей восьмёрки полностью выходят, участвуют в жевании и не доставляют дискомфорта. В таких случаях врач может рекомендовать сохранить зуб при условии качественной гигиены.

"Если третьи коренные зубы полностью прорезались, выполняют свою жевательную функцию, и пациент может правильно их чистить, то имеет смысл сохранить эти зубы. Однако важно помнить, что даже у здоровых восьмых зубов со временем могут возникнуть проблемы", — отмечает специалист.

Именно поэтому рекомендация об удалении часто носит профилактический характер. Она направлена на предотвращение будущих осложнений, даже если на момент осмотра боль отсутствует.

Что ожидать после удаления зуба мудрости

Процедура удаления нередко вызывает тревогу, однако в большинстве случаев она проходит без осложнений. Манипуляция выполняется под местной анестезией и занимает относительно немного времени. После вмешательства важно соблюдать рекомендации врача.

"В течение первых 24 часов после удаления зуба рекомендуется прикладывать холодные компрессы, чтобы уменьшить вероятность отёка, или принимать обезболивающие", — советует стоматолог.

Правильный уход после процедуры помогает быстрее восстановиться и снизить риск воспаления.

Сравнение: сохранение или удаление зубов мудрости

Сохранение возможно, если зуб полностью прорезался, не мешает прикусу и легко очищается с помощью зубной щётки и дополнительных средств гигиены. В этом случае восьмёрка может выполнять жевательную функцию наравне с другими коренными зубами.

Удаление рассматривается при нехватке места, неправильном положении, регулярных воспалениях или риске повреждения соседних зубов. Такой подход позволяет избежать хронической боли, инфекций и более сложного лечения в будущем.

Плюсы и минусы удаления зуба мудрости

Решение об удалении всегда индивидуально и принимается после осмотра и рентгена. Оно имеет как преимущества, так и ограничения.

К плюсам относятся:

снижение риска воспалений дёсен и кости;

предотвращение смещения соседних зубов;

упрощение ежедневной гигиены полости рта.

Среди минусов можно отметить:

необходимость восстановительного периода;

возможный отёк и дискомфорт после процедуры;

временные ограничения в питании.

Советы по уходу за зубами мудрости шаг за шагом

Регулярно проходите осмотр у стоматолога и делайте рентген при необходимости. Используйте щётку с небольшой головкой, ирригатор и зубную нить для труднодоступных зон. Не игнорируйте боль, отёк или воспаление дёсен — обращайтесь к врачу при первых симптомах.

Популярные вопросы о зубах мудрости

Нужно ли удалять зуб мудрости, если он не болит?

Не всегда. Решение зависит от его положения, гигиены и потенциальных рисков осложнений.

Сколько стоит удаление зуба мудрости?

Стоимость зависит от сложности процедуры, положения зуба и клиники, где проводится лечение.

Что лучше: удалить заранее или ждать проблем?

Профилактическое удаление часто позволяет избежать более серьёзных и болезненных осложнений в будущем.