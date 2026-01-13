Зуб мудрости может остаться на всю жизнь: но даже здоровая восьмёрка со временем умеет подкинуть сюрприз

Многие уверены, что смена молочных зубов на постоянные — финальный этап, после которого сюрпризов уже не будет. Но во взрослом возрасте организм может преподнести ещё одно испытание — появление третьих коренных зубов, известных как зубы мудрости.
Их рост нередко сопровождается дискомфортом и вопросами о необходимости лечения. Об этом сообщает чешское издание iDNES.
Третьи коренные зубы начинают формироваться ещё в детстве — их зачатки на рентгеновских снимках могут быть заметны уже примерно с семи лет. При этом прорезывание обычно происходит значительно позже, в зрелом возрасте, из-за чего восьмёрки и получили своё название. Однако им вовсе не обязательно появляться.
Стоматологи отмечают, что всё больше людей вообще не сталкиваются с ростом зубов мудрости. Это связано с эволюционными изменениями: челюсть современного человека постепенно уменьшается, а жевательный аппарат адаптируется к более мягкой пище. В результате у части молодых пациентов восемь зубов просто отсутствуют изначально.
"Число людей, которым не приходится сталкиваться с проблемами со здоровьем из-за отсутствия этих зубов, растёт. У значительной части молодого поколения уже нет восьми зубов", — говорит стоматолог Якуб Гладик из стоматологического центра "Клиника".
Даже если зубы мудрости заложены, им часто не хватает места для полноценного роста. В таких случаях они могут располагаться неправильно, давить на соседние зубы или частично оставаться под десной. Это создаёт труднодоступные зоны, где скапливаются остатки пищи, зубной налёт и бактерии.
Подобные условия повышают риск воспаления дёсен и костной ткани, появления отёка и болезненных ощущений. Поэтому стоматологи рекомендуют не откладывать диагностику и регулярно проходить осмотр, особенно если появляются неприятные симптомы.
"Обычно они появляются только с наступлением взрослости. Однако у большинства взрослых людей в челюстях уже недостаточно места для их размещения, поэтому они становятся проблемными", — предупреждает врач.
Прорезывание третьих коренных зубов не всегда означает неизбежные осложнения. У некоторых людей восьмёрки полностью выходят, участвуют в жевании и не доставляют дискомфорта. В таких случаях врач может рекомендовать сохранить зуб при условии качественной гигиены.
"Если третьи коренные зубы полностью прорезались, выполняют свою жевательную функцию, и пациент может правильно их чистить, то имеет смысл сохранить эти зубы. Однако важно помнить, что даже у здоровых восьмых зубов со временем могут возникнуть проблемы", — отмечает специалист.
Именно поэтому рекомендация об удалении часто носит профилактический характер. Она направлена на предотвращение будущих осложнений, даже если на момент осмотра боль отсутствует.
Процедура удаления нередко вызывает тревогу, однако в большинстве случаев она проходит без осложнений. Манипуляция выполняется под местной анестезией и занимает относительно немного времени. После вмешательства важно соблюдать рекомендации врача.
"В течение первых 24 часов после удаления зуба рекомендуется прикладывать холодные компрессы, чтобы уменьшить вероятность отёка, или принимать обезболивающие", — советует стоматолог.
Правильный уход после процедуры помогает быстрее восстановиться и снизить риск воспаления.
Сохранение возможно, если зуб полностью прорезался, не мешает прикусу и легко очищается с помощью зубной щётки и дополнительных средств гигиены. В этом случае восьмёрка может выполнять жевательную функцию наравне с другими коренными зубами.
Удаление рассматривается при нехватке места, неправильном положении, регулярных воспалениях или риске повреждения соседних зубов. Такой подход позволяет избежать хронической боли, инфекций и более сложного лечения в будущем.
Решение об удалении всегда индивидуально и принимается после осмотра и рентгена. Оно имеет как преимущества, так и ограничения.
К плюсам относятся:
Среди минусов можно отметить:
Регулярно проходите осмотр у стоматолога и делайте рентген при необходимости.
Используйте щётку с небольшой головкой, ирригатор и зубную нить для труднодоступных зон.
Не игнорируйте боль, отёк или воспаление дёсен — обращайтесь к врачу при первых симптомах.
Не всегда. Решение зависит от его положения, гигиены и потенциальных рисков осложнений.
Стоимость зависит от сложности процедуры, положения зуба и клиники, где проводится лечение.
Профилактическое удаление часто позволяет избежать более серьёзных и болезненных осложнений в будущем.
