Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Головные боли начинаются с носков: скрытый вред батарейной сушки в отопительный сезон

Сушка вещей на батарее может вызывать головные боли и усталость
Здоровье

Привычка сушить одежду на батарее кажется безобидной и удобной, особенно в холодное время года. Однако такой способ может незаметно повлиять не только на состояние вещей, но и на самочувствие жильцов. Эксперты предупреждают, что последствия затрагивают воздух в квартире, сон и общее состояние организма.

Сушка белья на радиаторе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Сушка белья на радиаторе

Почему батарея — не лучшая сушилка

Контакт влажной ткани с горячей поверхностью ускоряет износ одежды. Синтетические материалы могут деформироваться и терять форму, а хлопок и шерсть — становиться жёсткими и садиться после нескольких циклов такой сушки. Чем чаще вещь оказывается на радиаторе, тем быстрее она утрачивает внешний вид.

Не менее важно и то, что вместе с влагой из ткани испаряются остатки стиральных средств. Эти соединения попадают в воздух и могут провоцировать головные боли, ощущение усталости и проблемы со сном, особенно у людей с чувствительной дыхательной системой. В условиях, когда воздух в квартире и без того далёк от идеального, дополнительная нагрузка становится заметной.

Влияние на микроклимат и безопасность дома

Закрытый одеждой радиатор хуже отдаёт тепло, из-за чего помещение прогревается неравномерно. Повышенная влажность рядом с батареей ускоряет коррозию металла и со временем может привести к поломке отопительного прибора. Если поблизости находятся розетки или удлинители, возрастает риск короткого замыкания, поэтому особенно опасно размещать мокрые вещи рядом с источниками электричества.

Какие альтернативы безопаснее

Эксперты советуют выбирать более щадящие способы сушки. Балкон или хорошо проветриваемая комната позволяют влаге испаряться без перегрева ткани и без лишнего загрязнения воздуха. В городских квартирах всё чаще используют сушильные машины или специальные шкафы — они помогают сохранить форму одежды и поддерживать стабильный микроклимат, не создавая дополнительных рисков для здоровья.

Сравнение способов сушки одежды

Сушка на батарее привлекает доступностью, но сочетает в себе сразу несколько минусов: износ ткани, ухудшение качества воздуха и риски для безопасности. Балконная сушка зависит от погоды, но сохраняет структуру волокон и не влияет на отопление. Сушильные машины требуют вложений и электроэнергии, зато позволяют контролировать температуру и влажность, что особенно важно зимой.

Плюсы и минусы популярных решений

У каждого способа есть свои особенности.
Плюсом радиатора остаётся скорость, но минусы перевешивают: вред для одежды и воздуха.
Балкон удобен и экономичен, однако не всегда доступен в морозы.
Сушильная техника бережно относится к тканям и снижает влажность в доме, но требует места и регулярного обслуживания. Об этом сообщает "Объясняем.РФ".

Советы по безопасной сушке

  1. Отжимайте бельё максимально тщательно, чтобы сократить время высыхания.
  2. Развешивайте вещи так, чтобы между ними свободно циркулировал воздух.
  3. Регулярно проветривайте помещение, особенно зимой.
  4. Избегайте размещения мокрых тканей рядом с отопительными приборами и электропроводкой.

Популярные вопросы о сушке одежды дома

Можно ли сушить вещи на батарее в экстренных случаях?

Редко и недолго — да, но постоянное использование этого способа нежелательно.

Влияет ли сушка на батарее на сон?

Да, испарения моющих средств и изменение влажности могут мешать полноценному отдыху.

Что лучше для квартиры — сушильная машина или обычная сушилка?

Для здоровья и микроклимата более предсказуемым вариантом остаётся сушильная машина, при условии правильного использования.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы дом здоровье организм отопление
Новости Все >
Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии
В Харбине открылся самый масштабный город-аттракцион из льда — Reuters
BMW выплатит россиянину 400 млн рублей за неисправный обдув сиденья
Неизвестное заболевание на Кубе с симптомами денге и COVID-19
Трамп поставил Гаване ультиматум, угрожая обнулить поставки венесуэльской нефти — BBC
Отделка офисов в нарезку снижает доходность инвестиций
В Боливии нашли живую рыбу Moema claudiae после 20 лет поисков — соавтор Литц
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России
Порт Мариуполя нарастил грузооборот до 280 тыс. тонн, примет иностранные суда
Сейчас читают
Исследование показало: рост нейтронов в Чернобыле не связан с новой аварией — Earth
Наука и техника
Исследование показало: рост нейтронов в Чернобыле не связан с новой аварией — Earth
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Красота и стиль
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Красота и стиль
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Популярное
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы

Почему аромат быстро исчезает и как продлить его звучание? Метод теневого нанесения помогает парфюму раскрыться мягче и сопровождать в течение дня.

Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Все смеялись над этой обувью — теперь за ней охотятся модницы: 3 пары, которые станут хитами 2026
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
Последние материалы
Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии
Соус для голубцов готовят на муке сметане и томате
В Рафине найдена уникальная гробница с псевдодверью
В карьере Оксфордшира нашли крупнейшее скопление следов динозавров — Earth
Учёные выяснили, что марсианские пыльные бури генерируют электрические разряды
Дженнифер Энистон тренируется по программе Pvolve с 2023 года
Место прививки штамбовых роз утепляют от морозов
Исследование РАН: Россия укрепит лидерство на мировом рынке продовольствия
Глицерин предотвращает пересыхание кожи зимой и защищает её от влаги
Жирную рыбу рекомендовали есть 2–3 раза в неделю — врач Землянкина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.