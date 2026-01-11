Один неверный шаг — и больница: почему снежные дни превращают обычную прогулку пешеходов в риск

Зимние снегопады превращают привычные дороги и дворы в зону повышенного риска. Лёд, плохая видимость и спешка в праздничные дни создают условия, при которых даже незначительная ошибка может обернуться травмой. Особенно уязвимы пешеходы и водители, которые недооценивают влияние погоды.
В период праздников и обильных снегопадов число дорожно-транспортных происшествий традиционно растёт. На ситуацию влияют сразу несколько факторов: ухудшение погоды, короткий световой день, гололёд, усталость и сбитый режим сна. Дополняет картину ощущение "расслабленности", из-за которого снижается внимание на дороге.
"Период новогодних и праздничных дней традиционно сопровождается ростом числа дорожно-транспортных происшествий. Сейчас, когда на дороге лед и снег, количество ДТП увеличивается. Характер зимних травм имеет свои особенности, и значительную их часть можно предотвратить", — отметил травматолог-ортопед НМХЦ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Юрий Ряполов.
В праздничные дни чаще фиксируются тяжёлые повреждения: переломы длинных костей, травмы таза и позвоночника, черепно-мозговые травмы. Нередко речь идёт о сочетанных повреждениях, требующих длительного лечения и реабилитации, что может привести к временной утрате трудоспособности.
Отдельную группу риска составляют пешеходы, особенно во дворах и на нерегулируемых переходах. Скользкое покрытие и сугробы ухудшают управляемость автомобиля, а тёмная одежда без светоотражателей делает человека практически невидимым.
Даже при небольшой скорости водитель может не успеть затормозить, а падение на скользкой поверхности нередко заканчивается травмами, характерными для падения на льду. Это особенно опасно для детей и пожилых людей, которые медленнее реагируют на меняющуюся обстановку.
Зимой стиль вождения требует осознанной корректировки. Речь идёт не только о шинах и техническом состоянии автомобиля, но и о поведении за рулём.
"Даже небольшие дозы алкоголя снижают скорость реакции, ухудшают оценку расстояния и создают ложное ощущение уверенности", — подчеркнул Юрий Ряполов.
Скорость движения стоит снижать даже на визуально "чистой" дороге. Тормозной путь на холодном асфальте и льду увеличивается в разы. Увеличенная дистанция между автомобилями остаётся одной из самых эффективных мер профилактики аварий.
Зимние условия требуют повышенного внимания, но при правильном подходе риски можно сократить.
Преимущества осторожного стиля очевидны. Он снижает вероятность ДТП, позволяет лучше контролировать автомобиль и уменьшает нагрузку на тормозную систему.
Среди минусов — увеличение времени в пути и необходимость чаще пересматривать планы. Однако эти неудобства несоизмеримы с последствиями серьёзных травм и длительного лечения, особенно когда речь идёт о зимних травмах и первой помощи. Об этом сообщает АиФ.
Скорость должна быть ниже привычной, с учётом видимости, состояния дороги и плотности потока.
Оптимально сочетать оба варианта, особенно в тёмное время суток.
Всё зависит от характера повреждений: от нескольких недель до месяцев и даже лет при тяжёлых травмах.
