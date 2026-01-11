Один неверный шаг — и больница: почему снежные дни превращают обычную прогулку пешеходов в риск

Гололёд повышает риск наездов на пешеходов — травматолог Юрий Ряполов

Зимние снегопады превращают привычные дороги и дворы в зону повышенного риска. Лёд, плохая видимость и спешка в праздничные дни создают условия, при которых даже незначительная ошибка может обернуться травмой. Особенно уязвимы пешеходы и водители, которые недооценивают влияние погоды.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Заснеженный город

Почему зимой возрастает число травм

В период праздников и обильных снегопадов число дорожно-транспортных происшествий традиционно растёт. На ситуацию влияют сразу несколько факторов: ухудшение погоды, короткий световой день, гололёд, усталость и сбитый режим сна. Дополняет картину ощущение "расслабленности", из-за которого снижается внимание на дороге.

"Период новогодних и праздничных дней традиционно сопровождается ростом числа дорожно-транспортных происшествий. Сейчас, когда на дороге лед и снег, количество ДТП увеличивается. Характер зимних травм имеет свои особенности, и значительную их часть можно предотвратить", — отметил травматолог-ортопед НМХЦ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Юрий Ряполов.

В праздничные дни чаще фиксируются тяжёлые повреждения: переломы длинных костей, травмы таза и позвоночника, черепно-мозговые травмы. Нередко речь идёт о сочетанных повреждениях, требующих длительного лечения и реабилитации, что может привести к временной утрате трудоспособности.

Опасности для пешеходов в снег и гололёд

Отдельную группу риска составляют пешеходы, особенно во дворах и на нерегулируемых переходах. Скользкое покрытие и сугробы ухудшают управляемость автомобиля, а тёмная одежда без светоотражателей делает человека практически невидимым.

Даже при небольшой скорости водитель может не успеть затормозить, а падение на скользкой поверхности нередко заканчивается травмами, характерными для падения на льду. Это особенно опасно для детей и пожилых людей, которые медленнее реагируют на меняющуюся обстановку.

Рекомендации для водителей в снежные дни

Зимой стиль вождения требует осознанной корректировки. Речь идёт не только о шинах и техническом состоянии автомобиля, но и о поведении за рулём.

"Даже небольшие дозы алкоголя снижают скорость реакции, ухудшают оценку расстояния и создают ложное ощущение уверенности", — подчеркнул Юрий Ряполов.

Скорость движения стоит снижать даже на визуально "чистой" дороге. Тормозной путь на холодном асфальте и льду увеличивается в разы. Увеличенная дистанция между автомобилями остаётся одной из самых эффективных мер профилактики аварий.

Как снизить риск ДТП зимой

Планируйте поездки заранее и по возможности откажитесь от личного автомобиля в метель. Используйте зимние шины и следите за их состоянием. Двигайтесь плавно, избегая резких манёвров и торможений. Во дворах исходите из того, что пешеход может появиться из-за припаркованной машины в любой момент.

Плюсы и минусы зимнего вождения

Зимние условия требуют повышенного внимания, но при правильном подходе риски можно сократить.

Преимущества осторожного стиля очевидны. Он снижает вероятность ДТП, позволяет лучше контролировать автомобиль и уменьшает нагрузку на тормозную систему.

Среди минусов — увеличение времени в пути и необходимость чаще пересматривать планы. Однако эти неудобства несоизмеримы с последствиями серьёзных травм и длительного лечения, особенно когда речь идёт о зимних травмах и первой помощи. Об этом сообщает АиФ.

Популярные вопросы о безопасности на дороге зимой

Как выбрать безопасную скорость в снегопад?

Скорость должна быть ниже привычной, с учётом видимости, состояния дороги и плотности потока.

Что лучше для пешехода зимой — яркая одежда или светоотражатели?

Оптимально сочетать оба варианта, особенно в тёмное время суток.

Сколько времени занимает восстановление после зимних травм?

Всё зависит от характера повреждений: от нескольких недель до месяцев и даже лет при тяжёлых травмах.