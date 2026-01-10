Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Старение оказалось жёстче статистики: мышечная слабость затрагивает в разы больше людей

Распространённость саркопении выросла в четыре раза при новых критериях
Здоровье

Саркопения, прогрессирующая утрата мышечной массы и силы с возрастом, часто остается незамеченной. Эта проблема, хотя и широко распространенная, редко обсуждается за пределами сферы здравоохранения. Однако ее последствия — падения, потеря независимости, госпитализации и высокий риск преждевременной смерти — могут существенно повлиять на качество жизни людей пожилого возраста. Вопрос в том, как правильно диагностировать это состояние и кто должен получать медицинскую помощь.

Исследование в Бразилии: два подхода к диагностике саркопении

В рамках исследования, проведенного в Бразилии, была проанализирована информация более чем 7 тысяч человек старше 50 лет, собранная в рамках исследования ELSI-Brazil. Ученые сравнили два подхода к определению мышечной слабости, оба из которых опираются на тест силы хвата — простой метод, при котором человек сжимает динамометр.

Когда использовались традиционные пороговые значения, рекомендованные европейским консенсусом, распространенность саркопении в Бразилии выглядела относительно низкой. Однако, когда для диагностики применили более высокие пороговые значения, связанные с повышенным риском смерти, ситуация изменилась. Распространенность саркопении возросла в четыре раза, а случаи тяжелой формы заболевания удвоились.

Изменение критериев диагностики влияет на выявление группы риска

Это означает, что тысячи людей, которые ранее не считались подверженными риску, теперь имеют значительную потерю мышечной силы. Причина не в том, что их состояние резко ухудшилось, а в том, что изменились критерии, по которым мы оцениваем силу мышц.

Что наиболее примечательно, так это то, что факторы, связанные с саркопенией, оставались почти неизменными, независимо от того, какой порог был использован. Это пожилой возраст, низкий доход, малоподвижный образ жизни, хронические заболевания, такие как диабет и остеопороз, а также риск недоедания. Важно отметить, что меняется не сам профиль риска, а лишь масштаб проблемы, который мы способны наблюдать.

Связь саркопении с недоеданием и важность более чувствительных критериев

Использование более высоких пороговых значений выявляет более четкую связь между недоеданием и тяжелыми формами саркопении. Это подтверждает, что более чувствительные критерии диагностики могут помочь выявить людей, подверженных риску, до того, как потеря мышечной массы станет необратимой.

Диагностика как ключевой момент в медицинской помощи

Это исследование важно, поскольку оно наглядно демонстрирует, что диагноз не является нейтральным процессом. То, как мы определяем пороги для диагностики, влияет на то, кто получит необходимую медицинскую помощь, а кто останется без внимания.

Главный вопрос заключается не только в том, сколько людей страдают от саркопении, но и в том, сколько из них мы упускаем из виду, используя слишком узкие диагностические критерии. Более точные и чувствительные измерения могут стать первым шагом к улучшению качества медицинского обслуживания и помочь более эффективно справляться с проблемой.

Сравнение критериев диагностики саркопении

Популярные вопросы о саркопении

Какие факторы влияют на развитие саркопении?

Саркопения связана с возрастом, малоподвижным образом жизни, хроническими заболеваниями, такими как диабет и остеопороз, а также с недоеданием. Люди, у которых наблюдаются эти факторы, находятся в группе риска.

Как диагностируется саркопения?

Саркопения диагностируется с помощью простого теста силы хвата, при котором сжимается динамометр. В зависимости от пороговых значений, диагноз может варьироваться.

Что можно сделать для предотвращения саркопении?

Для предотвращения саркопении важно следить за уровнем физической активности, правильно питаться, контролировать хронические заболевания и избегать факторов, способствующих потере мышечной массы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело организм старение здоровье диагностика
