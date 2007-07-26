Что делать, если ребенок застал родителей в постели?

Многие молодые родители знают, что ребенок, который уже научился ходить и тем более осмысленно разговаривать, часто становится невольным свидетелем сексуальной жизни своих пап и мам. И нередко боязнь быть застигнутыми врасплох, заставляет супругов сократить интимные свидания до минимума, что серьезно сказывается на личных отношениях. Что же делать?

Ситуацию мы попросили прокомментировать известного сексолога, руководителя Регионального общественного движения в поддержку сексуальной культуры "Культура и здоровье" Сергея Агаркова.

Ребенок увидел занятие сексом. Что делать?

"Действительно, факту нечаянного подсматривания ребенком за родителями приписывают много травмирующих вещей, вплоть до опасения, что дитя вырастет чуть ли не маньяком. На самом деле, если ребенок увидит половой акт родителей, это будет для него гораздо полезнее, чем наблюдение за ссорами и скандалами в семье.

Другое дело, если ребенок застанет папу не с мамой или маму не с папой. Вот это будет для него колоссальной травмой. Многие родители, кстати, недооценивают то, что дети очень рано понимают, что такое предательство.

Конечно, если ребенок войдет в момент наивысшего кипения страстей, он может и не понять, что происходит. Но при этом он может расстроиться, впасть в истерику, замкнуться.

Надо его успокоить, объяснить, что ничего плохого не происходит, что родители по-прежнему любят друг друга.

Если ребенок маленький, то нужно сказать, что это что-то вроде спорта. Если постарше, то не надо делать вид, что произошло что-то несусветное, вести себя как преступники, застигнутые на месте преступления, делать из ребенка судью для родителей.

Надо сказать, что это наше взрослое дело, что ты вырастешь и будешь делать то же самое, и хорошо, что у нас это происходит. Мы делаем тебе братика или сестричку. Ребенок должен понимать связь между половым актом и деторождением. Это его нисколько не испортит. Чистота и нравственность лежат в другой плоскости.

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Сексуальное любопытство у детей

Сексуальное любопытство проявляется у детей в возрасте 2-3 лет. Девочка рвется в ванну, где моется папа, а мальчик — к маме. Им важно увидеть обнаженное тело, потому что в этом возрасте закладывается осознание анатомических различий.

Если ребенка от всего охраняют, если вокруг него возникает сексуальная стерильность, это создает вакуум самоидентификации, который как раз и чреват проблемами в дальнейшем.

Ребенок должен понимать связь между половым актом и деторождением.

Поэтому, если ребенок заходит, когда кто-то из родителей переодевается, нельзя:

устраивать истерик

обвинять его в порочности

предрекать, что он станет сексуальным маньяком, как, к сожалению, поступают многие родители.

Кто-то никогда не берет ребенка в супружескую постель, другие вообще спят вместе с детьми. И то и другое — неверно. Нужно иногда брать ребенка в постель на час-два, чтобы он почувствовал себя членом семьи, чтобы он понял, что существует некая интимная связь между людьми".

9 советов как быть, если ребенок все-таки вас застукал?

Остановите занятие любовью и сразу же оденьтесь. Сдержите свое смущение, подойдите к ребенку и спокойно поговорите с ним. В этот момент очень важно не повышать голос на ребенка, так как он наверняка не до конца понял сам, что произошло. И крики только усугубят положение. Если ребенок испугался, что папа пытается маме нанести вред, то надо максимально объяснить ребенку, что он зря переживает. Не закрепляйте у ребенка этот страх, и не оставляйте его наедине с ним. Ваша реакция влияет на малыша больше, чем-то, что он увидел. Если вы покажите свою раздраженность, испуг, то малышу станет ясно, что все-таки, что-то произошло. И возможно будет чаще приходить к вам, чтобы проверить. Стоит сразу одному из родителей спокойно отвести малыша в кроватку, уложить, почитать книгу и подождать, пока он снова не погрузиться в мир снов. Ведите себя естественно и в последующие дни, не прячьте глаза, отвечайте на вопросы ребенка спокойно, не переглядывайтесь с отцом. Будьте готовы к беседе о случившемся. Не уклоняйтесь от правдивых ответов. Если ребенок спрашивает именно у вас, то только ваш ответ он примет. Не стоит говорить ребенку о том, что это такая "игра". Для ребенка игра — особое слово. Он воспринимает ее как что-то для себя. А тут получается его поиграть не позвали. Могут последовать обиды. В таком случае стоит узнать, что именно видел ребенок. Может он видел только лишь объятия голых родителей. Старайтесь не стонать во время секса. Ребенок может услышать и прибежать. А если увидит, то испугается. Стоит объяснить, что больно вам не было. Учите ребенка стучать в дверь, прежде чем входить в спальню родителей и спрашивать разрешение зайти. Поставьте замок или ширму. Стоит заранее предусмотреть подобную ситуацию. Ни в коем случае не отказывайтесь от удовольствий, даже если боитесь подобной ситуации. Время для этого будет всегда. Пока ребенок на прогулке. Пока вы в душе. Но всегда стоит закрывать за собой дверь.

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