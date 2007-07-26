Ситуацию мы попросили прокомментировать известного сексолога, руководителя Регионального общественного движения в поддержку сексуальной культуры "Культура и здоровье" Сергея Агаркова.
"Действительно, факту нечаянного подсматривания ребенком за родителями приписывают много травмирующих вещей, вплоть до опасения, что дитя вырастет чуть ли не маньяком. На самом деле, если ребенок увидит половой акт родителей, это будет для него гораздо полезнее, чем наблюдение за ссорами и скандалами в семье.
Другое дело, если ребенок застанет папу не с мамой или маму не с папой. Вот это будет для него колоссальной травмой. Многие родители, кстати, недооценивают то, что дети очень рано понимают, что такое предательство.
Конечно, если ребенок войдет в момент наивысшего кипения страстей, он может и не понять, что происходит. Но при этом он может расстроиться, впасть в истерику, замкнуться.
Надо его успокоить, объяснить, что ничего плохого не происходит, что родители по-прежнему любят друг друга.
Если ребенок маленький, то нужно сказать, что это что-то вроде спорта. Если постарше, то не надо делать вид, что произошло что-то несусветное, вести себя как преступники, застигнутые на месте преступления, делать из ребенка судью для родителей.
Надо сказать, что это наше взрослое дело, что ты вырастешь и будешь делать то же самое, и хорошо, что у нас это происходит. Мы делаем тебе братика или сестричку. Ребенок должен понимать связь между половым актом и деторождением. Это его нисколько не испортит. Чистота и нравственность лежат в другой плоскости.
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Сексуальное любопытство проявляется у детей в возрасте 2-3 лет. Девочка рвется в ванну, где моется папа, а мальчик — к маме. Им важно увидеть обнаженное тело, потому что в этом возрасте закладывается осознание анатомических различий.
Если ребенка от всего охраняют, если вокруг него возникает сексуальная стерильность, это создает вакуум самоидентификации, который как раз и чреват проблемами в дальнейшем.
Поэтому, если ребенок заходит, когда кто-то из родителей переодевается, нельзя:
Кто-то никогда не берет ребенка в супружескую постель, другие вообще спят вместе с детьми. И то и другое — неверно. Нужно иногда брать ребенка в постель на час-два, чтобы он почувствовал себя членом семьи, чтобы он понял, что существует некая интимная связь между людьми".
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