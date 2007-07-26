Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Петр Дерябин

Что делать, если ребенок застал родителей в постели?

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя
Многие молодые родители знают, что ребенок, который уже научился ходить и тем более осмысленно разговаривать, часто становится невольным свидетелем сексуальной жизни своих пап и мам. И нередко боязнь быть застигнутыми врасплох, заставляет супругов сократить интимные свидания до минимума, что серьезно сказывается на личных отношениях. Что же делать?

Ситуацию мы попросили прокомментировать известного сексолога, руководителя Регионального общественного движения в поддержку сексуальной культуры "Культура и здоровье" Сергея Агаркова.

Ребенок увидел занятие сексом. Что делать?

"Действительно, факту нечаянного подсматривания ребенком за родителями приписывают много травмирующих вещей, вплоть до опасения, что дитя вырастет чуть ли не маньяком. На самом деле, если ребенок увидит половой акт родителей, это будет для него гораздо полезнее, чем наблюдение за ссорами и скандалами в семье.

Другое дело, если ребенок застанет папу не с мамой или маму не с папой. Вот это будет для него колоссальной травмой. Многие родители, кстати, недооценивают то, что дети очень рано понимают, что такое предательство.

Конечно, если ребенок войдет в момент наивысшего кипения страстей, он может и не понять, что происходит. Но при этом он может расстроиться, впасть в истерику, замкнуться.

Надо его успокоить, объяснить, что ничего плохого не происходит, что родители по-прежнему любят друг друга.

Если ребенок маленький, то нужно сказать, что это что-то вроде спорта. Если постарше, то не надо делать вид, что произошло что-то несусветное, вести себя как преступники, застигнутые на месте преступления, делать из ребенка судью для родителей.

Надо сказать, что это наше взрослое дело, что ты вырастешь и будешь делать то же самое, и хорошо, что у нас это происходит. Мы делаем тебе братика или сестричку. Ребенок должен понимать связь между половым актом и деторождением. Это его нисколько не испортит. Чистота и нравственность лежат в другой плоскости.

Читайте также: Красное лицо и вопли, или Как понять эмоциональное состояние вашего ребенка

Сексуальное любопытство у детей

Сексуальное любопытство проявляется у детей в возрасте 2-3 лет. Девочка рвется в ванну, где моется папа, а мальчик — к маме. Им важно увидеть обнаженное тело, потому что в этом возрасте закладывается осознание анатомических различий.

Если ребенка от всего охраняют, если вокруг него возникает сексуальная стерильность, это создает вакуум самоидентификации, который как раз и чреват проблемами в дальнейшем.

Скандал для ребенка хуже родительского интима. детские страхи
Ребенок должен понимать связь между половым актом и деторождением.

Поэтому, если ребенок заходит, когда кто-то из родителей переодевается, нельзя:

  • устраивать истерик
  • обвинять его в порочности
  • предрекать, что он станет сексуальным маньяком, как, к сожалению, поступают многие родители.

Кто-то никогда не берет ребенка в супружескую постель, другие вообще спят вместе с детьми. И то и другое — неверно. Нужно иногда брать ребенка в постель на час-два, чтобы он почувствовал себя членом семьи, чтобы он понял, что существует некая интимная связь между людьми".

9 советов как быть, если ребенок все-таки вас застукал?

  1. Остановите занятие любовью и сразу же оденьтесь. Сдержите свое смущение, подойдите к ребенку и спокойно поговорите с ним. В этот момент очень важно не повышать голос на ребенка, так как он наверняка не до конца понял сам, что произошло. И крики только усугубят положение.
  2. Если ребенок испугался, что папа пытается маме нанести вред, то надо максимально объяснить ребенку, что он зря переживает. Не закрепляйте у ребенка этот страх, и не оставляйте его наедине с ним.
  3. Ваша реакция влияет на малыша больше, чем-то, что он увидел. Если вы покажите свою раздраженность, испуг, то малышу станет ясно, что все-таки, что-то произошло. И возможно будет чаще приходить к вам, чтобы проверить. Стоит сразу одному из родителей спокойно отвести малыша в кроватку, уложить, почитать книгу и подождать, пока он снова не погрузиться в мир снов.
  4. Ведите себя естественно и в последующие дни, не прячьте глаза, отвечайте на вопросы ребенка спокойно, не переглядывайтесь с отцом.
  5. Будьте готовы к беседе о случившемся. Не уклоняйтесь от правдивых ответов. Если ребенок спрашивает именно у вас, то только ваш ответ он примет.
  6. Не стоит говорить ребенку о том, что это такая "игра". Для ребенка игра — особое слово. Он воспринимает ее как что-то для себя. А тут получается его поиграть не позвали. Могут последовать обиды. В таком случае стоит узнать, что именно видел ребенок. Может он видел только лишь объятия голых родителей.
  7. Старайтесь не стонать во время секса. Ребенок может услышать и прибежать. А если увидит, то испугается. Стоит объяснить, что больно вам не было.
  8. Учите ребенка стучать в дверь, прежде чем входить в спальню родителей и спрашивать разрешение зайти. Поставьте замок или ширму. Стоит заранее предусмотреть подобную ситуацию.
  9. Ни в коем случае не отказывайтесь от удовольствий, даже если боитесь подобной ситуации. Время для этого будет всегда. Пока ребенок на прогулке. Пока вы в душе. Но всегда стоит закрывать за собой дверь.

Читайте также:

Стрессовые семейные ситуации: разная реакция родителей и детей на них

Бить или не бить: эффективность воздействия "витамина Р" на ребенка

Темы ребенок половой акт детские страхи интимная связь родители и дети развитие ребенка воспитание детей сексуальное воспитание
Новости Все >
168 человек умерло в Италии за сутки
Массовые мероприятия запретили в Москве из-за коронавируса
В Китае создали первую систему распознавания лиц в масках
Музыка помогает восстановиться после инсульта
Биологи выяснили, почему морские черепахи едят пластик
Напугавший жителей Испании "лев" оказался собакой
Весной лесные пожары грозят девяти регионам России
США пригрозили России санкциями в случае срыва перемирия в Идлибе
Джиган сильно избил Самойлову и отправился в наркоклинику
Кейт Миддлтон проигнорировала Меган Маркл при встрече
Последние материалы
От балета до интернета - все создано с любовью - Гороскоп дня
168 человек умерло в Италии за сутки
Массовые мероприятия запретили в Москве из-за коронавируса
Что делать, если ребенок застал родителей в постели?
12 правил пляжного отдыха с детьми
Секреты зеленого чая
Коронавирус - первый признак скорой войны
В Китае создали первую систему распознавания лиц в масках
Варикоз вен: симптомы и профилактика
Музыка помогает восстановиться после инсульта
Популярное
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США

Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.

Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Бывший СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Здоровье
Врачи рассказали, почему ноги должны выглядывать из-под одеяла во сне
Соломон Соловьев От балета до интернета - все создано с любовью - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Как выйти из нового нефтяного кризиса с праздником Любовь Степушова Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов
Комментарии
Киргизия - гарант восстановления СССР
США пригрозили России санкциями в случае срыва перемирия в Идлибе
Турчинов рассказал, как Москва хотела захватить Киев
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Коронавирус - первый признак скорой войны
Коронавирус - первый признак скорой войны
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Врачи рассказали, почему ноги должны выглядывать из-под одеяла во сне
Простые способы защитить организм от развития рака кишечника
Эрдоган предложил Путину вместе добывать нефть в Сирии
Врачи рассказали, почему ноги должны выглядывать из-под одеяла во сне
Как выйти из нового нефтяного кризиса с праздником
Эрдоган предложил Путину вместе добывать нефть в Сирии
Как выйти из нового нефтяного кризиса с праздником
Эрдоган предложил Путину вместе добывать нефть в Сирии
США предложили запретить "Посейдон", "Сармат" и "Буревестник"
В Москве на 9 мая ждут союзников по антигитлеровской коалиции
Терешкова предложила "обнулить" президентские сроки Путина
Эрдоган предложил Путину вместе добывать нефть в Сирии
США пригрозили России санкциями в случае срыва перемирия в Идлибе
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ