Дефицит белка: скрытая угроза вашего здоровья — узнайте, как с ней бороться

В порции в 150-200 г курицы, рыбы или тофу содержится эффективная норма белка

Белок — это фундамент здоровья, а не просто добавка для спортсменов. Он необходим для энергии, иммунитета, контроля аппетита и здорового старения. Однако дефицит белка в рационе — распространённая проблема, которую многие не замечают, так как их тарелки часто заполнены гарнирами. Современные рекомендации помогают легко скорректировать питание. Об этом со ссылкой на экспертов в области питания сообщает издание iDNES.

Почему белок так важен и как распознать его нехватку

Белок (протеин) является основным строительным материалом для клеток, гормонов, ферментов и антител. Его недостаток нарушает множество процессов: снижается мышечная масса и сила, особенно после 30 лет, ухудшается восстановление тканей, ослабевает иммунитет, возникают постоянная усталость и неконтролируемые приступы голода, ведущие к перееданию.

Типичный сценарий дня при дефиците белка: лёгкий, углеводный завтрак → резкий голод и упадок сил через 2-3 часа → перекус сладким → снова голод → переедание вечером. Проблема кроется не в отсутствии силы воли, а в несбалансированном составе пищи.

Сколько белка нужно и как правильно его распределить

Современные диетологические рекомендации пересмотрены в сторону увеличения нормы. Для поддержания здоровья, мышечной массы и метаболизма оптимальным считается потребление около 1,6 грамма белка на килограмм массы тела в день.

Пример: для человека весом 70 кг это 112 граммов белка в сутки .

Распределение: ключевой принцип — включать качественный источник белка в каждый основной приём пищи (завтрак, обед, ужин). Это позволяет организму постоянно иметь доступ к аминокислотам для синтеза и лучше контролировать аппетит.

"Организм прекрасно усваивает 30-40 граммов качественного белка за одну порцию, особенно если источник богат аминокислотой лейцином", — отмечается в материале.

Распространённый миф о том, что за один раз усваивается только 30 граммов, опровергнут исследованиями. Порция в 150-200 г курицы, рыбы или тофу — это физиологичная и эффективная норма для одного приёма пищи.

Где брать белок: лучшие источники для любой диеты

Качественный белок — это тот, который содержит полный набор незаменимых аминокислот и хорошо усваивается. Источники можно комбинировать в зависимости от предпочтений.

1. Животные источники (полноценный белок):

Яйца: 2 крупных яйца = ~12 г белка. Идеальны на завтрак.

Птица (курица, индейка): 150 г филе = ~35 г белка.

Рыба и морепродукты (лосось, форель, креветки): 150 г лосося = ~30 г белка + полезные жиры омега-3.

Говядина, свинина (постные куски): 150 г = ~30-35 г белка.

Творог, греческий йогурт, сыр: 200 г греческого йогурта = ~15-20 г белка.

2. Растительные источники (часто требуют комбинации):

Чечевица, нут, фасоль: 200 г готовой чечевицы = ~18 г белка + клетчатка.

Тофу, темпе: 150 г тофу = ~20-25 г белка.

Киноа, гречка: 100 г сухой крупы = ~12-15 г белка.

Орехи и семена (миндаль, арахис, тыквенные семечки): 30 г = ~6-8 г белка + полезные жиры.

Сравнение: сбалансированная vs. несбалансированная тарелка

Правильное усвоение и действие белка зависит от того, в каком "окружении" он находится на тарелке.

Несбалансированный вариант: Большая порция макарон или риса с небольшим кусочком мяса или соуса. Такой приём пищи быстро повышает, а затем резко снижает уровень сахара в крови, приводя к скорому чувству голода и усталости. Белка недостаточно для насыщения и поддержания энергии.

Сбалансированный вариант (принцип "здоровой тарелки"):

1/2 тарелки — овощи или зелень (клетчатка, витамины). 1/4 тарелки — качественный белок (мясо, рыба, тофу, бобовые). 1/4 тарелки — сложные углеводы (гречка, киноа, бурый рис, картофель). Добавка полезных жиров (ложка оливкового масла в салат, горсть орехов).

Как легко увеличить потребление белка: пошаговый план

Внедрить больше белка в рацион можно постепенно, без резких изменений.

Начните с завтрака. Замените булочку с вареньем или сладкие хлопья на: омлет из 2-3 яиц, творог с ягодами, греческий йогурт с орехами, тост с авокадо и яйцом-пашот. Это задаст сытость на полдня. Пересмотрите обед и ужин. Следуйте правилу "белок — основа блюда". Сначала положите на тарелку порцию рыбы, курицы или чечевицы, затем добавьте к ней гарнир и овощи, а не наоборот. Используйте полезные перекусы. Вместо печенья или шоколадного батончика выбирайте: творог, порцию греческого йогурта, горсть орехов, хумус с овощными палочками, протеиновый коктейль на основе молока или растительного напитка. Готовьте с умом. Добавляйте тёртый сыр, нарезанное отварное яйцо или консервированную фасоль в салаты. Используйте творог в запеканках и сырниках. Берите за основу супа не только картофель, но и чечевицу или фасоль.

Плюсы и минусы разных источников белка

Разные продукты имеют свои преимущества и особенности, которые стоит учитывать.

Животные источники (мясо, рыба, яйца, молочные продукты) содержат полный спектр незаменимых аминокислот в высокой концентрации, отлично усваиваются и насыщают. Однако некоторые из них (красное мясо, жирные сыры) могут содержать много насыщенных жиров, поэтому важно выбирать постные куски и умеренно употреблять переработанные мясные продукты (колбасы, сосиски).

Растительные источники (бобовые, тофу, орехи) богаты не только белком, но и клетчаткой, витаминами и фитонутриентами. Они, как правило, содержат меньше насыщенных жиров. Однако большинство из них (кроме сои и киноа) являются неполноценными по аминокислотному составу, поэтому их важно комбинировать в течение дня (например, рис + фасоль). Усвояемость растительного белка может быть немного ниже.

Популярные вопросы о белке в рационе

Можно ли набрать мышечную массу только на растительном белке?

Да, это возможно, но требует более тщательного планирования рациона. Необходимо комбинировать разные растительные источники (бобовые + злаки, орехи + семена) в течение дня, чтобы получить полный набор аминокислот. Также важно следить за общим количеством потребляемого белка, так как его концентрация в растительных продуктах обычно ниже, чем в животных.

Что такое "быстрые" и "медленные" белки?

Усвоение белков различается по скорости. "Быстрые" белки (сывороточный протеин, яйца, рыба) идеальны после тренировки для быстрого запуска восстановления. "Медленные" белки (казеин из творога, красное мясо) усваиваются долго, обеспечивая длительное чувство сытости и постепенное поступление аминокислот, что полезно на ночь или между приёмами пищи.

Правда ли, что избыток белка вредит почкам?

Для здоровых людей с нормально функционирующими почками современные научные данные не подтверждают вреда от высокобелковой диеты (в пределах 1,6-2,2 г/кг). Однако людям с уже существующими хроническими заболеваниями почек необходимо строго контролировать количество белка в рационе по рекомендации врача.

Как быть, если нет времени готовить?

Держите дома стратегический запас быстрых белковых продуктов: консервированный тунец в собственном соку, варёные яйца, творог, греческий йогурт, замороженное филе рыбы или курицы (которое можно быстро приготовить на пару или в духовке), готовые хумус и фалафель, протеиновые батончики без сахара.