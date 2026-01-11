Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Жажда — ваш лучший диетолог: почему пить по расписанию вредно, а по желанию — правильно

Организму требуется 1.5-1.8 литров воды в день — Der Spiegel
Здоровье

Вода — основа жизни, но миф о необходимости выпивать ровно два литра в день всё чаще ставится под сомнение наукой. Новые исследования показывают, что индивидуальная норма зависит от множества факторов, а главным ориентиром должна быть естественная жажда. Понимание реальных потребностей организма помогает пить достаточно, не следуя навязанным стандартам. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на диетологов и актуальные научные данные.

Девушка пьет воду
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет воду

Сколько воды на самом деле нужно пить

Распространённое правило "2 литра в день" не имеет под собой чёткой научной базы и, по данным экспертов, является результатом успешного маркетинга крупных производителей бутилированной воды. Немецкое общество питания (DGE) рекомендует взрослому человеку потреблять около 1,5 литров жидкости в день из напитков.

При этом важно учитывать, что примерно литр воды мы получаем с пищей (супы, фрукты, овощи) и в процессе метаболизма. Таким образом, общий объём жидкости, необходимый организму, составляет около 2,5 литров, но значительная часть покрывается не стаканом воды, а сбалансированным питанием.

"Жажда — это сигнал от организма. Он говорит: мне нужна вода сейчас, а не раньше и не позже", — объясняет диетолог Уве Кноп.

Ключевые факторы, влияющие на потребность в воде

Индивидуальная норма — величина непостоянная. Она меняется в зависимости от ряда условий, которые необходимо учитывать.

Физическая активность и температура. Во время интенсивных тренировок, тяжёлой физической работы или в сильную жару потребность в жидкости может увеличиваться в 3-4 раза. В таких случаях 2 литров действительно будет недостаточно, и важно пить по требованию жажды, восполняя потери.
Состояние здоровья и особые периоды. При некоторых заболеваниях (сердечная или почечная недостаточность) врач может рекомендовать ограничить потребление жидкости. Беременным и кормящим женщинам, наоборот, обычно нужно пить больше. Маленькие дети и пожилые люди часто имеют притуплённое чувство жажды, поэтому им важно предлагать воду регулярно, не дожидаясь просьбы.
Рацион питания. Если в меню много сочных овощей (огурцы, помидоры), фруктов (арбуз, апельсины), супов и жидких блюд, потребность в чистом питье снижается. И наоборот, при преобладании сухой, солёной или белковой пищи потребность в жидкости возрастает.

Плюсы и минусы разных источников питьевой воды

Выбор, что пить, имеет значение не только для здоровья, но и для экологии и бюджета.

Водопроводная вода в большинстве развитых стран, включая Германию и Россию (в крупных городах), соответствует строгим санитарным нормам. Её ключевые преимущества — доступность, низкая стоимость (в среднем в 100-200 раз дешевле бутилированной) и нулевые затраты на упаковку, что сокращает пластиковые отходы. Для улучшения вкуса или в районах со старыми коммуникациями можно использовать простые угольные фильтры-кувшины.

Бутилированная вода, включая минеральную, — удобный, но дорогой и неэкологичный вариант. Производство и транспортировка пластиковых бутилей создаёт значительную нагрузку на окружающую среду. С точки зрения состава она не имеет принципиальных преимуществ перед водопроводной, если последняя соответствует стандартам. Выбор в её пользу оправдан в регионах с плохим качеством водопроводной воды или для людей с определёнными медицинскими показаниями, которым рекомендована вода конкретной минерализации.

Как правильно пить воду: практические советы

Формирование здоровых и осознанных привычек важнее следования жёстким нормам.

  • Доверяйте чувству жажды. Это естественный и точный механизм регуляции. Не нужно заставлять себя пить через силу "для профилактики". Организм сам подаст сигнал.

  • Обращайте внимание на косвенные признаки. Лёгкая головная боль, снижение концентрации, сухость губ, тёмный цвет мочи — возможные индикаторы лёгкого обезвоживания. В таком случае стоит выпить стакан воды.

  • Равномерно распределяйте приём жидкости в течение дня. Полезнее делать несколько глотков каждый час, чем выпивать за раз большой объём. Это снижает нагрузку на почки и обеспечивает стабильную гидратацию.

  • Выбирайте многоразовую бутылку. Носите с собой бутылку из безопасных материалов (стекло, пищевая нержавеющая сталь). Во многих городах появляются пункты бесплатного пополнения воды (Refill-Station), что делает этот выбор удобным и экологичным.

Сравнение: мифы и факты о гидратации

Многие распространённые убеждения не соответствуют действительности.

  • Миф: "Выпивать нужно 8 стаканов (2 литра) воды в день обязательно".
    Факт: Норма индивидуальна. Большинству достаточно 1,5-1,8 литра напитков в сутки, остальное поступает с пищей. Главный критерий — жажда.

  • Миф: "Кофе и чай обезвоживают организм".
    Факт: Напитки с кофеином обладают мягким мочегонным эффектом, но общий объём жидкости, который они дают, всё равно положительно влияет на гидратацию. Они учитываются в общем потреблении.

  • Миф: "Пить нужно до того, как почувствуешь жажду".
    Факт: Жажда — чёткий и своевременный сигнал организма о необходимости в воде для здорового взрослого человека. Насильственное употребление воды без жажды не приносит дополнительной пользы.

  • Миф: "Чем больше воды, тем лучше".
    Факт: Чрезмерное потребление воды (более 4-5 литров за короткий период) может привести к опасному состоянию — гипонатриемии (водной интоксикации), когда уровень натрия в крови критически падает.

Популярные вопросы о питьевом режиме

Можно ли пить во время еды? Не разбавляет ли это желудочный сок?
Да, можно. Вода, выпитая во время приёма пищи, не нарушает процесс пищеварения и не разбавляет желудочный сок до критического уровня. Напротив, она может способствовать размягчению пищевого комка и лучшему усвоению питательных веществ. Питьё небольшими глотками во время еды — физиологичная привычка.

Как понять, что я пью достаточно?
Самый простой и объективный индикатор — цвет мочи. Она должна быть светло-соломенного цвета. Тёмно-жёлтый, янтарный оттенок часто указывает на недостаточное потребление жидкости. Прозрачная, почти бесцветная моча может сигнализировать о избыточном питье.

Что лучше: холодная или тёплая вода?
Для быстрого охлаждения организма в жару подходит прохладная вода. Для повседневного питья, особенно утром или во время еды, многие диетологи рекомендуют воду комнатной температуры или слегка тёплую. Считается, что она меньше раздражает желудок и способствует мягкому запуску пищеварения.

Правда ли, что газированная вода вредна для желудка или костей?
Нет, это миф. Газированная вода (без добавления сахара и кислот) не вредит желудку здорового человека и не вымывает кальций из костей. Углекислый газ может вызывать чувство лёгкого вздутия, что субъективно неприятно, но не опасно. Выбор между обычной и газированной водой — дело личного вкуса и переносимости.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы вода питание здоровье экология диетология
