Светлана Нерадовская

Боль в груди — это крайний случай: четыре более ранних сигнала, которые организм подает за месяцы до приступа

Одышка при обычной активности указывает на проблемы с сердцем — WebMD
Здоровье

Проблемы с сердцем перестали быть уделом только пожилых людей, всё чаще затрагивая молодое поколение. Ключевые симптомы могут проявляться нетипично и быть едва заметными, поэтому их важно знать и распознавать. Своевременное внимание к тревожным сигналам организма способно предотвратить серьёзные осложнения. Об этом сообщают кардиологи и медицинские издания, включая WebMD.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему проблемы с сердцем молодеют

Современный образ жизни с высоким уровнем стресса, нерегулярным питанием, недостатком физической активности и вредными привычками создаёт повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, некоторые врождённые патологии или недиагностированные состояния могут впервые проявиться именно в молодом возрасте. Игнорирование "незначительных" симптомов из-за уверенности в собственном здоровье — основная причина позднего обращения за помощью.

Шесть тревожных симптомов, требующих внимания

Организм посылает сигналы, когда сердце работает с перебоями. Важно уметь их расшифровать.

1. Необычная, изнуряющая усталость
Речь не о естественной усталости после тяжёлого дня, а о постоянном чувстве истощения, которое не проходит после отдыха и мешает выполнять привычные дела. Это может быть признаком того, что сердце не справляется с эффективной перекачкой крови, богатой кислородом, к мышцам и тканям, включая саму сердечную мышцу.

2. Одышка при обычной нагрузке
Если подъём по лестнице на один-два этажа, быстрая ходьба или лёгкая домашняя работа, которые раньше давались легко, теперь вызывают чувство нехватки воздуха, — это серьёзный повод для проверки. Одышка может указывать на сердечную недостаточность, когда сердце не может перекачивать кровь в объёме, достаточном для потребностей организма.

3. Головокружение, предобморочные состояния или обмороки
Эти симптомы часто связаны с внезапным падением артериального давления или нарушением сердечного ритма (аритмией). Мозг не получает достаточно крови и кислорода, что и приводит к головокружению или потере сознания. Даже единичный случай, особенно во время физической активности, требует консультации врача.

4. Дискомфорт или боль в грудной клетке
Боль не всегда бывает острой и сокрушительной. Чаще это ощущение давления, тяжести, жжения или сжатия в центре грудной клетки. Она может отдавать (иррадиировать) в левую руку, плечо, лопатку, шею или челюсть. Важный признак — появление или усиление дискомфорта при физической или эмоциональной нагрузке и его ослабление в покое. Любая новая, необъяснимая боль в груди требует безотлагательного обращения за медицинской помощью.

"Любая необычная боль в груди требует медицинской помощи", — подчёркивают медицинские эксперты.

5. Нерегулярное сердцебиение (аритмия)
Ощущение, что сердце "трепещет", "кувыркается", бьётся слишком быстро (тахикардия) или с пропусками ударов. Эпизодические "перебои" на фоне стресса или употребления кофеина могут быть вариантом нормы, но если они возникают часто, длятся более нескольких секунд или сопровождаются головокружением и слабостью — это сигнал для обследования.

6. Отёки ног и лодыжек
Упорные отёки, оставляющие ямку при надавливании, могут быть признаком задержки жидкости из-за того, что ослабленное сердце не успевает перекачивать кровь от нижних конечностей обратно к сердцу (правожелудочковая недостаточность). Особенно тревожно, если отёки нарастают к вечеру и сочетаются с одышкой или повышенной утомляемостью.

Сравнение: когда это норма, а когда — симптом

Важно отличать безобидные состояния от потенциально опасных.

Одышка после интенсивной пробежки или сильного стресса - это нормальная физиологическая реакция. Однако одышка, появляющаяся в покое или при минимальной бытовой активности, — тревожный признак.

Единичное "замирание" сердца на фоне выброса адреналина может быть нормой. Но частые, продолжительные эпизоды нерегулярного сердцебиения, особенно с головокружением, — повод для визита к кардиологу.

Лёгкая усталость в конце напряжённой недели — обычное дело. Постоянное, изматывающее чувство усталости, не проходящее после выходных, — возможный симптом.

Что делать при обнаружении симптомов: пошаговый алгоритм

Если вы заметили у себя один или несколько описанных признаков, не впадайте в панику, но действуйте последовательно.

  1. Оцените ситуацию. Запишите, когда появился симптом, как долго длится, что его провоцирует и что облегчает. Это поможет врачу.

  2. Немедленно вызывайте скорую помощь (103 или 112), если: боль в груди давящая, жгучая, интенсивная, длится более 5-10 минут и/или сопровождается холодным потом, резкой слабостью, страхом, одышкой, головокружением. Не ждите и не пытайтесь "перетерпеть".

  3. Запланируйте визит к терапевту или кардиологу в плановом порядке, если симптомы не острые, но беспокоят регулярно. Врач проведёт первичный осмотр, измерит давление, снимет ЭКГ.

  4. Пройдите назначенное обследование. Оно может включать: холтеровское мониторирование ЭКГ (суточная запись работы сердца), ЭхоКГ (УЗИ сердца), нагрузочные тесты (велоэргометрия), анализы крови на холестерин и маркеры воспаления.

  5. Следуйте рекомендациям врача и скорректируйте образ жизни, даже если обследование не выявило серьёзных патологий. Профилактика — лучшее лечение.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Своевременное обращение за медицинской помощью при появлении симптомов имеет решающее значение.

  • Преимущества: Позволяет выявить заболевание на ранней, часто бессимптомной стадии. Даёт возможность начать лечение до развития необратимых осложнений (инфаркт, инсульт, хроническая сердечная недостаточность). Во многих случаях достаточно коррекции образа жизни, без медикаментов.

  • Риски промедления: Игнорирование симптомов может привести к прогрессированию болезни, внезапным острым состояниям, которые опасны для жизни, и необходимости более сложного, длительного и дорогостоящего лечения в будущем.

Популярные вопросы о симптомах болезней сердца

Могут ли проблемы с сердцем протекать совсем без симптомов?
Да, такое возможно. Например, артериальная гипертензия (повышенное давление) или ишемическая болезнь сердца на ранних стадиях могут не иметь явных признаков. Поэтому важны профилактические ежегодные осмотры с измерением давления и базовой ЭКГ, особенно при наличии факторов риска (курение, ожирение, наследственность).

Связаны ли панические атаки с сердцем? Как их отличить?
Симптомы (одышка, учащённое сердцебиение, боль в груди, потливость) действительно могут быть схожи. Ключевое отличие: при панической атаке симптомы часто достигают пика за 10 минут и сопровождаются неконтролируемым страхом. При сердечном приступе боль/дискомфорт обычно усиливаются при нагрузке и не проходят быстро в покое. Различить их может только врач, поэтому в сомнительных случаях всегда выбирайте безопасность и вызывайте скорую.

Какие обследования нужно пройти для проверки сердца молодому человеку?
Базовый скрининг включает: консультацию терапевта/кардиолога, измерение артериального давления, электрокардиограмму (ЭКГ), общий и биохимический анализ крови (холестерин, глюкоза). При наличии жалоб или факторов риска врач может расширить список до ЭхоКГ (УЗИ сердца) и суточного мониторирования ЭКГ (Холтер).

Достаточно ли для здоровья сердца просто заниматься спортом?
Регулярная физическая активность — важнейший, но не единственный фактор. Необходим комплексный подход: отказ от курения, контроль веса, сбалансированное питание с ограничением соли, сахара и насыщенных жиров, управление стрессом и регулярный достаточный сон. Спорт при уже имеющихся недиагностированных проблемах с сердцем может быть опасен, поэтому перед началом интенсивных тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сердце симптомы здоровье диагностика профилактика
