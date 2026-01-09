Долголетие без жертв: 4 действия, которые замедляют старение и улучшают здоровье

Все мы знаем, как важно поддерживать здоровье на протяжении всей жизни. Врач и автор книги "Как не стареть" Майкл Грегер утверждает, что даже небольшие изменения в привычках могут значительно улучшить долголетие и уменьшить риск преждевременной смерти.
Всего четыре простых шага могут существенно повлиять на наше здоровье и долголетие. Эти шаги включают в себя:
Согласно исследованиям, употребление овощей из 18 различных семейств растений значительно снижает повреждения ДНК. Это наилучший способ обеспечить организм необходимыми питательными веществами.
Нет необходимости заниматься интенсивными тренировками — достаточно регулярных умеренных нагрузок.
Слишком строгие диеты могут быть вредны, а вот поддержание нормального веса приносит долгосрочные результаты.
Курение ускоряет старение клеток и значительно снижает шансы на долгую и здоровую жизнь.
"Эти четыре принципа могут снизить риск смерти на 40% в ближайшие четыре года", — объясняет Грегер.
Исследования показывают, что небольшие изменения в привычках могут отсрочить начало хронических заболеваний на десятки лет. Люди, которые не курят, не страдают от диабета, ожирения и гипертонии, имеют большие шансы дожить до 90 лет. Напротив, у тех, кто имеет хотя бы один из этих факторов риска, вероятность долгожительства значительно снижается. Об этом сообщает Corriere.
"У большинства людей, которые ведут здоровый образ жизни, есть реальная возможность прожить долгую жизнь. Для тех, кто следит за своим здоровьем, даже после 75 лет есть шанс замедлить старение и снизить риск инвалидности". — говорит Грегер.
Чтобы максимально улучшить своё здоровье, рекомендуется включить в рацион несколько ключевых продуктов:
"Старение неизбежно, но то, как мы стареем, во многом зависит от нас. Если человек в возрасте 65 лет будет поддерживать здоровье, как у 58-летнего, это существенно снизит риск инвалидности и преждевременной смерти", — говорит Грегер.
Майкл Грегер рекомендует придерживаться четырех простых правил: здоровое питание (пять порций овощей и фруктов), физическая активность (двадцатиминутная прогулка), поддержание нормального веса и отказ от курения.
Чтобы чувствовать себя лучше, важно начать с малого: корректировать привычки питания, добавлять физическую активность в повседневную жизнь и следить за своим весом.
Среди полезных продуктов Грегер выделяет зелёные листовые овощи, орехи, бобовые и цельнозерновые продукты. Эти продукты имеют доказанные полезные свойства для долголетия и здоровья в целом.
