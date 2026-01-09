Долголетие без жертв: 4 действия, которые замедляют старение и улучшают здоровье

Ежедневные прогулки и отказ от курения замедляют старение — врач Грегер

Все мы знаем, как важно поддерживать здоровье на протяжении всей жизни. Врач и автор книги "Как не стареть" Майкл Грегер утверждает, что даже небольшие изменения в привычках могут значительно улучшить долголетие и уменьшить риск преждевременной смерти.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мужчина с женщиной бегают в парке

Как изменить образ жизни в зрелом возрасте?

Всего четыре простых шага могут существенно повлиять на наше здоровье и долголетие. Эти шаги включают в себя:

Пять порций овощей и фруктов в день.

Согласно исследованиям, употребление овощей из 18 различных семейств растений значительно снижает повреждения ДНК. Это наилучший способ обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Ежедневная двадцатиминутная прогулка.

Нет необходимости заниматься интенсивными тренировками — достаточно регулярных умеренных нагрузок.

Поддержание здорового веса.

Слишком строгие диеты могут быть вредны, а вот поддержание нормального веса приносит долгосрочные результаты.

Отказ от курения.

Курение ускоряет старение клеток и значительно снижает шансы на долгую и здоровую жизнь.

"Эти четыре принципа могут снизить риск смерти на 40% в ближайшие четыре года", — объясняет Грегер.

Здоровый образ жизни: важные факторы

Исследования показывают, что небольшие изменения в привычках могут отсрочить начало хронических заболеваний на десятки лет. Люди, которые не курят, не страдают от диабета, ожирения и гипертонии, имеют большие шансы дожить до 90 лет. Напротив, у тех, кто имеет хотя бы один из этих факторов риска, вероятность долгожительства значительно снижается. Об этом сообщает Corriere.

"У большинства людей, которые ведут здоровый образ жизни, есть реальная возможность прожить долгую жизнь. Для тех, кто следит за своим здоровьем, даже после 75 лет есть шанс замедлить старение и снизить риск инвалидности". — говорит Грегер.

Советы для тех, кто хочет начать с сегодняшнего дня

Чтобы максимально улучшить своё здоровье, рекомендуется включить в рацион несколько ключевых продуктов:

Зелёные листовые овощи - они защищают сердце и мозг.

- они защищают сердце и мозг. Орехи - даже небольшая порция орехов в день может снизить риск преждевременной смерти на 15%.

- даже небольшая порция орехов в день может снизить риск преждевременной смерти на 15%. Бобовые и цельнозерновые продукты - основа питания долгожителей.

- основа питания долгожителей. Меньше животного белка - для замедления старения.

"Старение неизбежно, но то, как мы стареем, во многом зависит от нас. Если человек в возрасте 65 лет будет поддерживать здоровье, как у 58-летнего, это существенно снизит риск инвалидности и преждевременной смерти", — говорит Грегер.

Популярные вопросы о замедлении старения

Каковы основные принципы здорового старения?

Майкл Грегер рекомендует придерживаться четырех простых правил: здоровое питание (пять порций овощей и фруктов), физическая активность (двадцатиминутная прогулка), поддержание нормального веса и отказ от курения.

Что поможет улучшить здоровье в зрелом возрасте?

Чтобы чувствовать себя лучше, важно начать с малого: корректировать привычки питания, добавлять физическую активность в повседневную жизнь и следить за своим весом.

Какие продукты полезны для замедления старения?

Среди полезных продуктов Грегер выделяет зелёные листовые овощи, орехи, бобовые и цельнозерновые продукты. Эти продукты имеют доказанные полезные свойства для долголетия и здоровья в целом.