Зимний воздух в квартире сушит кожу и горло: простые приёмы, которые возвращают комфорт без техники

Для повышения влажности в комнате рекомендуют сушку белья после стирки

Зимой отопление делает воздух в квартирах почти пустынным. Слизистые пересыхают, кожа начинает реагировать раздражением, а вирусам становится проще распространяться. Проблема кажется бытовой, но напрямую влияет на самочувствие и здоровье.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Увлажнитель в комнате

Почему зимой воздух становится сухим

Во время отопительного сезона батареи активно нагревают воздух, снижая в нём содержание влаги. Даже регулярное проветривание не всегда спасает ситуацию: морозный уличный воздух изначально содержит мало влаги. В результате в помещениях часто фиксируется уровень влажности ниже нормы.

Специалисты отмечают, что зимой допустимыми считаются показатели 30-45%, а комфортный диапазон — от 40 до 60%. Именно в этих условиях дыхательные пути, кожа и глаза чувствуют себя стабильнее, а риск раздражений и микротрещин снижается. Проблемы сухости напрямую перекликаются с тем, как в холодное время года страдает кожа, особенно руки, о чём часто говорят дерматологи в контексте зимнего ухода за кожей рук.

Как проверить влажность без приборов

Идеальный вариант — гигрометр, но если его нет, подойдут простые домашние способы. Например, можно поставить стакан с охлаждённой водой вдали от батареи и понаблюдать за стенками через несколько минут.

Ещё один народный метод — еловая шишка. Если в помещении её чешуйки раскрываются, влаги недостаточно. Если закрываются — уровень близок к нормальному.

Что помогает повысить влажность дома

Поддерживать баланс можно без сложных решений. Наиболее эффективным считается увлажнитель воздуха, особенно в спальне. Также хорошо работают комнатные растения — фикусы, папоротники, драцены — они постепенно испаряют влагу.

Регулярная влажная уборка два раза в неделю, открытая дверь в ванную после горячего душа, сушка белья в комнате, а не на балконе, — всё это помогает насытить воздух влагой. Дополнительно можно расставить ёмкости с водой рядом с батареями или на подоконниках.

Важно помнить, что сухость — лишь часть общей проблемы микроклимата. На самочувствие влияет и качество воздуха в целом, включая вентиляцию и бытовые источники загрязнения, о чём всё чаще говорят специалисты, анализируя воздух в помещении.

Сравнение популярных способов увлажнения

Увлажнитель воздуха даёт быстрый и контролируемый эффект, но требует ухода и чистки. Растения и открытые источники воды работают мягче и медленнее, зато не зависят от электричества. Проветривание полезно для свежести, но зимой не решает проблему сухости полностью. Об этом сообщает "Объясняем.РФ".

Плюсы и минусы разных подходов

Поддержание влажности улучшает состояние кожи, снижает раздражение слизистых и облегчает дыхание.

При этом избыток влаги может привести к запотевшим окнам и риску появления плесени, поэтому важно не превышать комфортный уровень.

Советы по поддержанию влажности

Измерьте уровень влажности гигрометром или подручными методами. Установите увлажнитель в комнате, где проводите больше всего времени. Добавьте растения и регулярную влажную уборку. Следите, чтобы влажность не поднималась выше 60%.

Популярные вопросы о сухом воздухе зимой

Какая влажность считается нормальной зимой?

Оптимальным диапазоном считается 40-60%, допустимый минимум — около 30%.

Нужен ли увлажнитель, если есть растения?

Растения помогают, но при активном отоплении часто не справляются в одиночку.

Можно ли навредить избыточной влажностью?

Да, слишком влажный воздух способствует образованию конденсата и плесени.