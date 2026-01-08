Слова внутри головы обрели порядок: новая методика впервые раскрыла язык нейронов мозга

Белковые датчики позволяют услышать язык нейронов — руководитель Подгорски

Язык нейронов долгое время оставался скрытым за шумом электрических импульсов и сложных связей. Учёным было ясно, что мозг постоянно обменивается сигналами, но разобрать их структуру по отдельным клеткам не удавалось. Теперь ситуация изменилась благодаря новой экспериментальной методике.

Как удалось "услышать" сигналы отдельных нейронов

Исследование, проведённое группой под руководством Каспара Подгорски из Института Аллена в США, позволило впервые регистрировать входящие сигналы каждого отдельного нейрона. Речь идёт не просто о фиксации электрической активности, а о детальном анализе того, какие именно импульсы и в каком сочетании поступают в клетку.

В мозге человека миллиарды нейронов непрерывно передают друг другу сигналы по разветвлённым отросткам. Каждый нейрон получает информацию сразу от тысяч соседей, и именно эта сложность долгое время мешала исследователям понять логику передачи сигналов. Импульсы формируют уникальные паттерны, которые и определяют, активируется ли следующий нейрон, влияя на состояние и устойчивость работы мозга.

Почему раньше это считалось невозможным

До недавнего времени учёные могли наблюдать лишь итоговую активность нейронов, не разбирая "входящие данные". Новая методика меняет сам подход к нейробиологическим исследованиям, позволяя не только фиксировать сигналы, но и выявлять их закономерности.

"Это было похоже на чтение книги, где все слова перемешаны, и мы не понимали их порядка или расположения", — сказал руководитель исследования Каспар Подгорски.

По его словам, теперь исследователи могут выстраивать связи между нейронами и понимать, как именно формируется смысл этого сложного "текста".

Белковые датчики и регистрация сигналов в реальном времени

Ключевым элементом новой технологии стали специальные белковые датчики. Они способны фиксировать все поступающие электрические сигналы и передавать данные практически в режиме реального времени. Это даёт возможность проследить, как информация поступает к нейрону из разных источников и какие комбинации импульсов оказываются решающими.

"Мы изобрели способ измерения информации, поступающей к нейронам из различных источников, и это был фундаментальный аспект, которого до сих пор не хватало в нейробиологических исследованиях", — отметил Подгорски.

Прежние методы и новая технология

Ранее нейробиология опиралась в основном на усреднённые данные об активности групп нейронов. Такие подходы позволяли изучать общие процессы, но не давали понимания индивидуальной логики работы клеток. Новая методика, напротив, фокусируется на каждом нейроне отдельно и раскрывает структуру входящих сигналов, что делает картину функционирования мозга более детальной. Об этом сообщает журнал Nature Methods.

Плюсы и минусы нового подхода

Развитие технологии открывает новые возможности, но имеет и ограничения.

Преимущества:

детальная регистрация входящих сигналов каждого нейрона;

возможность выявлять паттерны активации;

работа с данными в режиме, близком к реальному времени.

Ограничения:

высокая техническая сложность экспериментов;

необходимость анализа больших массивов данных;

ограниченная доступность специализированного оборудования.

