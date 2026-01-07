Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Секрет бессмертия всплыл из ледяной воды: гренландский кит переписывает пределы человеческой жизни

Исследование китов помогло объяснить парадокс Пето — профессор Вера Горбунова
Здоровье

Учёные всё чаще ищут ключ к долголетию не в фантастических технологиях, а в живых организмах, которые уже научились обманывать время. Одним из таких природных рекордсменов оказался гренландский кит, способный прожить более двух столетий без типичных возрастных болезней. Его биология может подсказать, как замедлить старение человека и сохранить здоровье на десятилетия дольше.

Кит в океане и ДНК
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Кит в океане и ДНК

Почему гренландский кит живёт дольше всех

Гренландский кит — самое долгоживущее млекопитающее на планете. Эти животные обитают в ледяных водах Арктики, весят до 80 тонн и при этом крайне редко сталкиваются с онкологическими заболеваниями. Учёные связывают это с особенностями восстановления клеток и защитой ДНК от повреждений.

В центре внимания оказался белок CIRBP — холод-индуцируемый РНК-связывающий белок. Он активируется при низких температурах и запускает процессы восстановления генетического материала. Благодаря этому клетки кита дольше сохраняют целостность, а опасные мутации возникают значительно реже.

Как холод влияет на клетки и старение

Исследователи из Рочестерского университета обнаружили, что при охлаждении уровень CIRBP резко возрастает. Этот механизм помогает китам выживать в экстремальных условиях и одновременно защищает их организм от возрастных изменений. Аналогичные, но гораздо более слабые процессы существуют и у человека.

"Полученные результаты могут помочь будущим поколениям жить дольше, чем средняя продолжительность жизни человека", — отметила профессор биологии Вера Горбунова.

В лабораторных условиях учёные внедрили китовый вариант белка в человеческие клетки. В результате ДНК восстанавливалась быстрее и эффективнее. Похожие эффекты наблюдались и у плодовых мушек, чья продолжительность жизни заметно увеличилась.

Решение парадокса Пето и защита от рака

Открытие также проливает свет на так называемый парадокс Пето. Несмотря на огромное количество клеток, крупные животные вроде китов и слонов крайне редко болеют раком. Причина — усиленные механизмы репарации ДНК и контроль деления клеток.

Доктор Алекс Каган из Института Велкома Сангера подчёркивает, что гренландский кит стал ключевой моделью для исследований долголетия. Его организм демонстрирует, как можно снизить накопление повреждений, которые у человека со временем приводят к болезням и сокращению жизни.

Можно ли применить это к человеку

Учёные не рассматривают радикальные сценарии вроде жизни при экстремальном холоде. Однако сама идея мягкой активации защитных механизмов вызывает интерес. Даже небольшое снижение температуры может стимулировать выработку CIRBP в человеческих клетках.

Соавтор исследования Андрей Селуанов отмечает, что такие данные заставляют по-новому взглянуть на привычки, связанные с холодом. Потенциально это может дополнить уже известные факторы долголетия, такие как режим сна и образ жизни.

Человек и гренландский кит

Человеческий организм со временем накапливает повреждения ДНК, что повышает риск хронических заболеваний. У гренландского кита эти процессы идут значительно медленнее за счёт усиленной клеточной защиты. Разница заключается не в одном "гене бессмертия", а в комплексе биологических механизмов, сформированных эволюцией. Об этом сообщает Xacata.

Плюсы и минусы потенциального подхода

Исследования китового белка открывают перспективы для регенеративной медицины. Среди преимуществ — возможность замедлить старение клеток и снизить риск мутаций. Однако есть и ограничения: механизм ещё недостаточно изучен, а прямое вмешательство в клеточные процессы требует осторожности, чтобы избежать побочных эффектов.

Советы для здорового долголетия

  1. Поддерживайте стабильный режим сна и восстановления.
  2. Избегайте хронического перегрева и резких стрессов для организма.
  3. Поддерживайте физическую активность и метаболический баланс.
  4. Следите за факторами, влияющими на клеточное старение, включая питание и образ жизни.

Популярные вопросы о долголетии и холоде

Может ли холод реально продлить жизнь

Сам по себе холод не является панацеей, но он способен запускать защитные клеточные механизмы.

Означает ли это, что люди смогут жить 200 лет

Пока речь идёт лишь о замедлении старения, а не о радикальном увеличении продолжительности жизни.

Когда появятся методы лечения

Следующий этап исследований предполагает эксперименты на млекопитающих, более близких к человеку, прежде чем говорить о клинических применениях.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
