Секрет бессмертия всплыл из ледяной воды: гренландский кит переписывает пределы человеческой жизни

Учёные всё чаще ищут ключ к долголетию не в фантастических технологиях, а в живых организмах, которые уже научились обманывать время. Одним из таких природных рекордсменов оказался гренландский кит, способный прожить более двух столетий без типичных возрастных болезней. Его биология может подсказать, как замедлить старение человека и сохранить здоровье на десятилетия дольше.
Гренландский кит — самое долгоживущее млекопитающее на планете. Эти животные обитают в ледяных водах Арктики, весят до 80 тонн и при этом крайне редко сталкиваются с онкологическими заболеваниями. Учёные связывают это с особенностями восстановления клеток и защитой ДНК от повреждений.
В центре внимания оказался белок CIRBP — холод-индуцируемый РНК-связывающий белок. Он активируется при низких температурах и запускает процессы восстановления генетического материала. Благодаря этому клетки кита дольше сохраняют целостность, а опасные мутации возникают значительно реже.
Исследователи из Рочестерского университета обнаружили, что при охлаждении уровень CIRBP резко возрастает. Этот механизм помогает китам выживать в экстремальных условиях и одновременно защищает их организм от возрастных изменений. Аналогичные, но гораздо более слабые процессы существуют и у человека.
"Полученные результаты могут помочь будущим поколениям жить дольше, чем средняя продолжительность жизни человека", — отметила профессор биологии Вера Горбунова.
В лабораторных условиях учёные внедрили китовый вариант белка в человеческие клетки. В результате ДНК восстанавливалась быстрее и эффективнее. Похожие эффекты наблюдались и у плодовых мушек, чья продолжительность жизни заметно увеличилась.
Открытие также проливает свет на так называемый парадокс Пето. Несмотря на огромное количество клеток, крупные животные вроде китов и слонов крайне редко болеют раком. Причина — усиленные механизмы репарации ДНК и контроль деления клеток.
Доктор Алекс Каган из Института Велкома Сангера подчёркивает, что гренландский кит стал ключевой моделью для исследований долголетия. Его организм демонстрирует, как можно снизить накопление повреждений, которые у человека со временем приводят к болезням и сокращению жизни.
Учёные не рассматривают радикальные сценарии вроде жизни при экстремальном холоде. Однако сама идея мягкой активации защитных механизмов вызывает интерес. Даже небольшое снижение температуры может стимулировать выработку CIRBP в человеческих клетках.
Соавтор исследования Андрей Селуанов отмечает, что такие данные заставляют по-новому взглянуть на привычки, связанные с холодом. Потенциально это может дополнить уже известные факторы долголетия, такие как режим сна и образ жизни.
Человеческий организм со временем накапливает повреждения ДНК, что повышает риск хронических заболеваний. У гренландского кита эти процессы идут значительно медленнее за счёт усиленной клеточной защиты. Разница заключается не в одном "гене бессмертия", а в комплексе биологических механизмов, сформированных эволюцией. Об этом сообщает Xacata.
Исследования китового белка открывают перспективы для регенеративной медицины. Среди преимуществ — возможность замедлить старение клеток и снизить риск мутаций. Однако есть и ограничения: механизм ещё недостаточно изучен, а прямое вмешательство в клеточные процессы требует осторожности, чтобы избежать побочных эффектов.
Сам по себе холод не является панацеей, но он способен запускать защитные клеточные механизмы.
Пока речь идёт лишь о замедлении старения, а не о радикальном увеличении продолжительности жизни.
Следующий этап исследований предполагает эксперименты на млекопитающих, более близких к человеку, прежде чем говорить о клинических применениях.
