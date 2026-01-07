Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Бокал для одних — мелочь, для других — риск рака: вот кто оказался в самой опасной зоне

Употребление алкоголя повышает риск рака печени и пищевода
Здоровье

Алкоголь давно воспринимается как часть культуры и отдыха, но наука смотрит на него куда строже. Уже несколько десятилетий этанол официально признан веществом с канцерогенным действием, однако это знание с трудом пробивается в массовое сознание. Новые исследования показывают, что риски распределяются неравномерно и зависят от множества факторов.

Алкоголь и рак: что давно известно науке

Ещё в конце 1980-х годов этанол был отнесён к первой группе канцерогенов — наравне с табачным дымом и асбестом. При этом общественное восприятие алкоголя до сих пор остаётся мягким, чему способствуют кино, реклама и социальные привычки. В отличие от курения, которое всё чаще показывают как вредную зависимость, употребление спиртного нередко романтизируется и подаётся как норма.

Современные данные подтверждают: связь между алкоголем и онкологическими заболеваниями носит прямой и дозозависимый характер. Речь идёт как минимум о девяти видах рака, включая поражения печени, пищевода, молочной железы и кишечника. Механизм хорошо изучен — в организме этанол превращается в ацетальдегид, который повреждает ДНК и нарушает работу клеток.

Кто рискует больше других

Масштабный метаанализ, объединивший данные десятков миллионов людей, показал, что вред алкоголя усиливается при наличии сопутствующих факторов. Среди них — ожирение, диабет, хронические болезни печени, а также генетические особенности и принадлежность к определённым этническим группам. Существенную роль играет и возраст начала употребления спиртного.

Отдельное внимание исследователи уделяют социально-экономическому статусу. Люди с более низким уровнем дохода и образования чаще сталкиваются с тяжёлыми последствиями даже при сопоставимых объёмах потребления. На риск влияет и тип напитков, и модель поведения — регулярность, эпизоды запоев, сочетание с курением или приёмом лекарств.

Мифы об умеренности и культурные ловушки

Одним из самых устойчивых заблуждений остаётся идея "безопасной дозы". Долгие годы обсуждался так называемый французский парадокс и польза вина для сердца, однако современные данные всё чаще ставят эти выводы под сомнение. Даже умеренное и регулярное употребление может со временем повышать онкологические риски, что отражено в дискуссии о том, пить ли бокал вина каждый день.

Важно учитывать и накопительный эффект: алкоголь способен ухудшать течение уже существующих заболеваний, ускоряя прогрессирование гепатита, фиброза и цирроза печени. В сочетании с ультрафиолетом, неправильным питанием и низкой физической активностью вред усиливается.

Советы для снижения рисков

  1. Проанализируйте собственные привычки и частоту употребления алкоголя.
  2. Сократите количество и избегайте регулярных доз, даже если они кажутся "умеренными".
  3. Не сочетайте алкоголь с курением и приёмом лекарств без консультации врача.
  4. Обратите внимание на питание, физическую активность и контроль массы тела.

Популярные вопросы об алкоголе и риске рака

Существует ли безопасная доза алкоголя?

Современные исследования всё чаще показывают, что полностью безопасного уровня не существует.

Почему одни люди болеют чаще при одинаковом употреблении?

Роль играют гены, образ жизни, социальные условия и сопутствующие заболевания.

Что эффективнее — полный отказ или сокращение?

Любое снижение потребления уменьшает риски, но максимальный эффект даёт отказ.

Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
