Бокал для одних — мелочь, для других — риск рака: вот кто оказался в самой опасной зоне

Алкоголь давно воспринимается как часть культуры и отдыха, но наука смотрит на него куда строже. Уже несколько десятилетий этанол официально признан веществом с канцерогенным действием, однако это знание с трудом пробивается в массовое сознание. Новые исследования показывают, что риски распределяются неравномерно и зависят от множества факторов.
Ещё в конце 1980-х годов этанол был отнесён к первой группе канцерогенов — наравне с табачным дымом и асбестом. При этом общественное восприятие алкоголя до сих пор остаётся мягким, чему способствуют кино, реклама и социальные привычки. В отличие от курения, которое всё чаще показывают как вредную зависимость, употребление спиртного нередко романтизируется и подаётся как норма.
Современные данные подтверждают: связь между алкоголем и онкологическими заболеваниями носит прямой и дозозависимый характер. Речь идёт как минимум о девяти видах рака, включая поражения печени, пищевода, молочной железы и кишечника. Механизм хорошо изучен — в организме этанол превращается в ацетальдегид, который повреждает ДНК и нарушает работу клеток.
Масштабный метаанализ, объединивший данные десятков миллионов людей, показал, что вред алкоголя усиливается при наличии сопутствующих факторов. Среди них — ожирение, диабет, хронические болезни печени, а также генетические особенности и принадлежность к определённым этническим группам. Существенную роль играет и возраст начала употребления спиртного.
Отдельное внимание исследователи уделяют социально-экономическому статусу. Люди с более низким уровнем дохода и образования чаще сталкиваются с тяжёлыми последствиями даже при сопоставимых объёмах потребления. На риск влияет и тип напитков, и модель поведения — регулярность, эпизоды запоев, сочетание с курением или приёмом лекарств.
Одним из самых устойчивых заблуждений остаётся идея "безопасной дозы". Долгие годы обсуждался так называемый французский парадокс и польза вина для сердца, однако современные данные всё чаще ставят эти выводы под сомнение. Даже умеренное и регулярное употребление может со временем повышать онкологические риски, что отражено в дискуссии о том, пить ли бокал вина каждый день.
Важно учитывать и накопительный эффект: алкоголь способен ухудшать течение уже существующих заболеваний, ускоряя прогрессирование гепатита, фиброза и цирроза печени. В сочетании с ультрафиолетом, неправильным питанием и низкой физической активностью вред усиливается.
Современные исследования всё чаще показывают, что полностью безопасного уровня не существует.
Роль играют гены, образ жизни, социальные условия и сопутствующие заболевания.
Любое снижение потребления уменьшает риски, но максимальный эффект даёт отказ.
