Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Она переживает уборку и цепляется за поверхности: инфекция, которая держится дольше обычной простуды

Аденовирус сохраняет высокую устойчивость к дезинфекции
Здоровье

Сообщения о вспышках респираторных инфекций в Европе снова привлекли внимание к аденовирусу. Этот возбудитель давно известен врачам, но на фоне перегруженных систем здравоохранения вызывает особую настороженность. Несмотря на это, для большинства людей инфекция проходит без тяжёлых последствий.

Маска и микробы
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Маска и микробы

Что представляет собой аденовирус

Аденовирусы — это обширная группа ДНК-вирусов, способных поражать разные системы организма. Их особенность заключается в отсутствии липидной оболочки, из-за чего они более устойчивы к внешним воздействиям и могут дольше сохраняться на поверхностях. Всего известно около 70 типов аденовирусов, и все они имеют характерную форму с шиповидными выступами.

В отличие от гриппа, аденовирусы не считаются строго сезонными. Заражения фиксируются в течение всего года, хотя зимой их часто обсуждают на фоне других ОРВИ и гриппа, когда важно понимать различия между вирусами и симптомами, как это происходит при гонконгском гриппе H3N2.

Новый ли это вирус и почему о нём говорят чаще

Аденовирус нельзя назвать новым патогеном — его описали ещё в 1950-х годах. Повышенное внимание связано не с появлением нового штамма, а с текущей эпидемиологической ситуацией в Великобритании. По данным местных органов здравоохранения, основную нагрузку на больницы создают грипп и респираторно-синцитиальный вирус, однако аденовирус также фигурирует в статистике.

Хотя его доля среди всех инфекций остаётся сравнительно небольшой, вирус считается очень заразным, что усиливает обеспокоенность населения и специалистов.

Пути передачи и устойчивость вируса

Аденовирус распространяется как воздушно-капельным, так и контактным путём. Заражение возможно через рукопожатия, общие предметы и поверхности — дверные ручки, столы, поручни. Вирус способен сохранять заразность вне организма и часто устойчив к обычным бытовым чистящим средствам, что усложняет профилактику.

Основные симптомы аденовирусной инфекции

У здоровых взрослых заболевание нередко протекает легко или даже без выраженных признаков. Тем не менее возможны различные симптомы.

Наиболее распространённые проявления:

  • конъюнктивит с покраснением, отёком и ощущением инородного тела;
  • гриппоподобные симптомы — кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры;
  • расстройства желудочно-кишечного тракта, включая диарею и рвоту.

В редких случаях могут возникать поражения печени, нервной системы или мочевыводящих путей, особенно у людей из групп риска. Об этом сообщает издание dpa.

Как лечат аденовирусную инфекцию

Специфических противовирусных препаратов или вакцин против аденовируса в настоящее время не существует. У здоровых взрослых лечение обычно симптоматическое: жаропонижающие, обезболивающие средства, глазные капли при конъюнктивите.

Людям с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом рекомендуется обязательно консультироваться с врачом, поскольку устойчивость к инфекциям во многом зависит от общего состояния организма и привычек, поддерживающих иммунитет зимой.

Сколько длится болезнь и период заразности

Аденовирусная инфекция часто затягивается дольше обычной простуды. В среднем симптомы могут сохраняться до двух недель, а проявления со стороны глаз — до месяца. Инкубационный период обычно составляет от пяти до двенадцати дней.

Заразным человек становится с появлением первых симптомов и может оставаться источником инфекции не менее двух недель.

Сравнение аденовируса с другими респираторными инфекциями

По тяжести течения аденовирус у здоровых взрослых сопоставим с другими ОРВИ. Однако он отличается большей устойчивостью во внешней среде и разнообразием симптомов. В отличие от гриппа, аденовирус реже вызывает резкие осложнения, но может дольше сохраняться в организме.

Плюсы и минусы текущей ситуации

С одной стороны, аденовирус хорошо изучен и обычно не опасен для здоровых людей. С другой — его высокая заразность и устойчивость создают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, особенно в сочетании с сезонным гриппом.

Советы по защите от аденовируса

  1. Тщательно и регулярно мойте руки с мылом.
  2. Соблюдайте гигиену на работе и в общественных местах.
  3. Ограничивайте контакты при появлении симптомов болезни.
  4. Обрабатывайте поверхности противовирусными средствами.
  5. Стирайте полотенца и постельное бельё при температуре не ниже 60 градусов.

Популярные вопросы об аденовирусной инфекции

Опасен ли аденовирус для детей?

Да, дети относятся к группе повышенного риска более тяжёлого течения инфекции.

Нужно ли сообщать о заболевании?

Обязательная регистрация требуется только при выявлении аденовируса в мазке из глаза.

Сколько случаев аденовируса фиксируют в Германии?

По данным Института Роберта Коха, в декабре 2025 года аденовирус составлял около 4% положительных образцов, уступая вирусам гриппа.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы грипп вирусы симптомы организм здоровье профилактика
Новости Все >
В 2026 году советуют сочетать проверенные и новые гибриды томатов
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Риск угона автомобилей в Европе остаётся высоким — данные Car And Motor
В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров
Поддельные БАДы на маркетплейсах выявляют по маркировке — эксперт Ларина
Овсяный напиток не показал эффектов препаратов для снижения веса – The Conversation
Новый вид морской рептилии возрастом 202 млн лет выявили в Британии — Popsci
Консервация недостроенного дома зимой защищает конструкции от влаги и мороза
Фото арестованного Николаса Мадуро в Nike вызвало резкий скачок спроса на этот бренд
Сейчас читают
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Зумеры всё чаще носят винтажные вещи из гардеробов родителей
Красота и стиль
Зумеры всё чаще носят винтажные вещи из гардеробов родителей
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
Давняя задача о движущемся диване получила строгую победу без компьютерных переборов
Низкая влажность усиливает статическое электричество у кошек — IFLScience
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Выбор любимого человека у кошки зависит от запаха и поведения — Le Mag du Chat
Участившиеся подземные толчки в регионе Овернь свидетельствуют об активности магмы
Мирабилис халапа раскрывает цветы только в сумерках — MATEORED tameteo.com.
Перестановка ковров сокращает расходы на отопление на 10% — Aptaerials
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Ревматологи рекомендуют короткие частые нагрузки для хряща после 55
Рождественский десерт из мандаринов и сметаны готовится за 10 минут без выпечки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.