Она переживает уборку и цепляется за поверхности: инфекция, которая держится дольше обычной простуды

Аденовирус сохраняет высокую устойчивость к дезинфекции

Сообщения о вспышках респираторных инфекций в Европе снова привлекли внимание к аденовирусу. Этот возбудитель давно известен врачам, но на фоне перегруженных систем здравоохранения вызывает особую настороженность. Несмотря на это, для большинства людей инфекция проходит без тяжёлых последствий.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Маска и микробы

Что представляет собой аденовирус

Аденовирусы — это обширная группа ДНК-вирусов, способных поражать разные системы организма. Их особенность заключается в отсутствии липидной оболочки, из-за чего они более устойчивы к внешним воздействиям и могут дольше сохраняться на поверхностях. Всего известно около 70 типов аденовирусов, и все они имеют характерную форму с шиповидными выступами.

В отличие от гриппа, аденовирусы не считаются строго сезонными. Заражения фиксируются в течение всего года, хотя зимой их часто обсуждают на фоне других ОРВИ и гриппа, когда важно понимать различия между вирусами и симптомами, как это происходит при гонконгском гриппе H3N2.

Новый ли это вирус и почему о нём говорят чаще

Аденовирус нельзя назвать новым патогеном — его описали ещё в 1950-х годах. Повышенное внимание связано не с появлением нового штамма, а с текущей эпидемиологической ситуацией в Великобритании. По данным местных органов здравоохранения, основную нагрузку на больницы создают грипп и респираторно-синцитиальный вирус, однако аденовирус также фигурирует в статистике.

Хотя его доля среди всех инфекций остаётся сравнительно небольшой, вирус считается очень заразным, что усиливает обеспокоенность населения и специалистов.

Пути передачи и устойчивость вируса

Аденовирус распространяется как воздушно-капельным, так и контактным путём. Заражение возможно через рукопожатия, общие предметы и поверхности — дверные ручки, столы, поручни. Вирус способен сохранять заразность вне организма и часто устойчив к обычным бытовым чистящим средствам, что усложняет профилактику.

Основные симптомы аденовирусной инфекции

У здоровых взрослых заболевание нередко протекает легко или даже без выраженных признаков. Тем не менее возможны различные симптомы.

Наиболее распространённые проявления:

конъюнктивит с покраснением, отёком и ощущением инородного тела;

гриппоподобные симптомы — кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры;

расстройства желудочно-кишечного тракта, включая диарею и рвоту.

В редких случаях могут возникать поражения печени, нервной системы или мочевыводящих путей, особенно у людей из групп риска. Об этом сообщает издание dpa.

Как лечат аденовирусную инфекцию

Специфических противовирусных препаратов или вакцин против аденовируса в настоящее время не существует. У здоровых взрослых лечение обычно симптоматическое: жаропонижающие, обезболивающие средства, глазные капли при конъюнктивите.

Людям с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом рекомендуется обязательно консультироваться с врачом, поскольку устойчивость к инфекциям во многом зависит от общего состояния организма и привычек, поддерживающих иммунитет зимой.

Сколько длится болезнь и период заразности

Аденовирусная инфекция часто затягивается дольше обычной простуды. В среднем симптомы могут сохраняться до двух недель, а проявления со стороны глаз — до месяца. Инкубационный период обычно составляет от пяти до двенадцати дней.

Заразным человек становится с появлением первых симптомов и может оставаться источником инфекции не менее двух недель.

Сравнение аденовируса с другими респираторными инфекциями

По тяжести течения аденовирус у здоровых взрослых сопоставим с другими ОРВИ. Однако он отличается большей устойчивостью во внешней среде и разнообразием симптомов. В отличие от гриппа, аденовирус реже вызывает резкие осложнения, но может дольше сохраняться в организме.

Плюсы и минусы текущей ситуации

С одной стороны, аденовирус хорошо изучен и обычно не опасен для здоровых людей. С другой — его высокая заразность и устойчивость создают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, особенно в сочетании с сезонным гриппом.

Советы по защите от аденовируса

Тщательно и регулярно мойте руки с мылом. Соблюдайте гигиену на работе и в общественных местах. Ограничивайте контакты при появлении симптомов болезни. Обрабатывайте поверхности противовирусными средствами. Стирайте полотенца и постельное бельё при температуре не ниже 60 градусов.

Популярные вопросы об аденовирусной инфекции

Опасен ли аденовирус для детей?

Да, дети относятся к группе повышенного риска более тяжёлого течения инфекции.

Нужно ли сообщать о заболевании?

Обязательная регистрация требуется только при выявлении аденовируса в мазке из глаза.

Сколько случаев аденовируса фиксируют в Германии?

По данным Института Роберта Коха, в декабре 2025 года аденовирус составлял около 4% положительных образцов, уступая вирусам гриппа.