Анна Маляева

Питание и движение помогают — но не всем: где проходит граница безопасного контроля глюкозы

Физическая активность снижает уровень сахара при преддиабете — эндокринолог Зилли
Контроль сахара в крови остаётся одной из самых обсуждаемых тем для людей с диабетом и преддиабетом. Многие рассчитывают обойтись изменением питания и физической активностью, считая это самым безопасным путём. Однако специалисты подчёркивают: такой подход подходит не всем и не всегда.

Мониторинг уровня сахара
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мониторинг уровня сахара

Что значит естественный контроль уровня глюкозы

Естественный контроль уровня глюкозы подразумевает комплекс привычек, которые помогают организму эффективнее использовать инсулин. В первую очередь речь идёт о сбалансированном питании, регулярной физической активности, контроле веса, полноценном сне и снижении стресса. Эти факторы уменьшают резкие скачки сахара в крови и поддерживают обмен веществ, особенно если в рационе регулярно присутствуют овощи, белок и продукты с клетчаткой, такие как листовая зелень и салаты, влияющие на уровень сахара и метаболизм в целом.

У людей, у которых нарушения выявлены на раннем этапе, когда поджелудочная железа ещё вырабатывает достаточное количество инсулина и нет осложнений, таких мер может быть достаточно для поддержания показателей в норме.

"Чем раньше будет проведено вмешательство, тем выше вероятность положительного результата, достигаемого исключительно за счёт изменения привычек", — говорит эндокринолог, член Бразильского общества эндокринологии и метаболизма Ренато Зилли.

Почему диета и спорт помогают не всем

Диабет развивается по-разному, и универсального сценария не существует. По словам специалистов, на возможность естественного контроля влияют длительность заболевания, степень инсулинорезистентности и способность поджелудочной железы вырабатывать гормон.

"На ранних стадиях, когда поджелудочная железа ещё функционирует достаточно хорошо, изменение образа жизни может нормализовать уровень глюкозы. В других случаях происходит постепенная потеря этой функции, и медикаментозное лечение становится необходимым", — объясняет Ренато Зилли.

На ситуацию могут влиять и внешние факторы, включая сезонные колебания, перепады температуры и изменение режима дня, которые, как отмечают врачи, способны отражаться на показателях сахара в крови, особенно у людей с уже установленным диагнозом диабета.

Когда лекарства становятся необходимыми

При выраженной инсулинорезистентности или сниженной выработке инсулина препараты помогают организму либо эффективнее использовать гормон, либо восполнять его дефицит. Эндокринолог Джейси Алвес подчёркивает, что своевременно назначенное лечение может не только стабилизировать уровень глюкозы, но и снизить риск инфаркта, улучшить состояние печени при жировой дистрофии и способствовать снижению веса — в зависимости от выбранного средства и индивидуальных особенностей пациента.

Как врач принимает решение о лечении

Для оценки ситуации эндокринолог анализирует уровень глюкозы натощак и показатель HbA1c, отражающий средний уровень сахара за последние три месяца. В ряде случаев используется непрерывный мониторинг, позволяющий увидеть скрытые колебания в течение дня, которые могут усиливаться на фоне стресса, изменения погоды или питания, как это происходит у людей с диабетом в холодное время года.

Дополнительно учитываются масса тела, окружность талии, уровень холестерина, наследственность и наличие осложнений. Такой комплексный подход позволяет выбрать оптимальную стратегию и избежать недооценки рисков. Об этом сообщает издание Metrópoles.

Естественный контроль и медикаментозное лечение

Естественные методы подходят при ранних нарушениях и требуют дисциплины, но не всегда дают стабильный результат. Медикаментозное лечение действует быстрее и эффективнее при прогрессирующем диабете, снижая риск осложнений. На практике эти подходы часто сочетают, постепенно корректируя дозировки по мере улучшения состояния.

Плюсы и минусы разных подходов

Выбор стратегии всегда индивидуален и зависит от стадии заболевания.

К преимуществам естественного контроля относятся:

  • улучшение общего самочувствия;
  • положительное влияние на вес и давление;
  • отсутствие лекарственной нагрузки.

Среди недостатков:

  • ограниченная эффективность при запущенном диабете;
  • необходимость строгого соблюдения режима;
  • риск упустить время для начала терапии.

Медикаментозный подход, в свою очередь, позволяет быстрее стабилизировать показатели, но требует регулярного наблюдения врача.

Советы по контролю уровня глюкозы

  1. Пересмотрите рацион, сократив количество быстрых углеводов.
  2. Добавьте регулярную физическую активность, подходящую по состоянию здоровья.
  3. Следите за качеством сна и уровнем стресса.
  4. Регулярно измеряйте уровень глюкозы и HbA1c.
  5. Обсуждайте любые изменения лечения с эндокринологом.

Популярные вопросы о контроле уровня глюкозы

Можно ли сначала начать с лекарств, а потом отказаться от них?

Да, при диабете 2 типа это возможно, если улучшение образа жизни позволяет снизить показатели. Решение принимает врач.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть эффект от изменения питания?

Первые улучшения могут появиться через несколько недель, но для устойчивого результата требуется больше времени.

Что лучше — диета или таблетки?

Лучший вариант — индивидуальное сочетание методов под контролем специалиста.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Блонд не подходит женщинам с тёплым цветотипом внешности
