Зеленый чай для артерий: как одна привычка защищает сосуды от главных врагов — холестерина и стресса

Зелёный чай, полученный из листьев Camellia sinensis, давно признан одним из самых полезных напитков. Его антиоксидантные и противовоспалительные свойства делают его ценным союзником в поддержании здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы. Однако важно помнить, что это не волшебное зелье, а часть комплексного подхода к здоровому образу жизни. Об этом говорят диетологи, включая Мариану Рубио и Фелипе Сезара.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зелёный чай и красота

Польза зелёного чая для сердца и сосудов

Главная ценность зелёного чая заключается в высокой концентрации мощных антиоксидантов — катехинов, наиболее изученным из которых является эпигаллокатехин галлат (EGCG). Эти вещества помогают бороться с окислительным стрессом, который повреждает клетки и способствует воспалению стенок сосудов. Защищая артерии от микроповреждений, зелёный чай косвенно поддерживает здоровье всей сердечно-сосудистой системы, сообщает Metropoles.

Исследования показывают, что регулярное умеренное потребление этого напитка может способствовать:

  • Улучшению липидного профиля: Снижению уровня общего холестерина и "плохого" холестерина (ЛПНП), а также препятствованию его окисления — ключевого этапа в образовании атеросклеротических бляшек.

  • Нормализации артериального давления: Лёгкому сосудорасширяющему эффекту.

  • Снижению хронического воспаления, которое лежит в основе многих сердечных заболеваний.

"Зеленый чай не заменяет медикаментозное лечение, но может стать помощником в снижении факторов риска. Он способствует созданию более благоприятной среды для здоровья артерий", — отмечает диетолог Фелипе Сезар.

Как правильно употреблять зелёный чай

Чтобы получить пользу и избежать потенциальных побочных эффектов, важно соблюдать несколько правил.

Дозировка: Для большинства людей оптимальны 2-3 чашки в день. Этого достаточно, чтобы получить необходимую порцию полезных веществ, не перегружая организм кофеином и танинами.

Правильное заваривание: Качество напитка напрямую зависит от технологии.

  1. Используйте чистую, желательно фильтрованную воду.

  2. Не доводите воду до кипения (100°C). Идеальная температура — 80-85°C (когда на поверхности появляются первые мелкие пузырьки).

  3. На 200-250 мл воды возьмите 1 чайную ложку листового чая или 1 пакетик.

  4. Дайте настояться 2-3 минуты. Более длительное заваривание сделает вкус горьким и повысит концентрацию кофеина и дубильных веществ.

  5. После настаивания извлеките заварку, чтобы остановить процесс.

Лучшее время: Пейте чай между приёмами пищи, например, через час после еды. Употребление непосредственно до, во время или сразу после еды может ухудшить усвоение железа и некоторых других минералов из пищи.

Противопоказания и меры предосторожности

Несмотря на пользу, зелёный чай подходит не всем и требует осторожности в определённых ситуациях:

  • Повышенная чувствительность к кофеину: Может вызвать тахикардию, тревожность, бессонницу.

  • Заболевания ЖКТ в стадии обострения: Гастрит, язва, рефлюкс. Танины могут раздражать слизистую.

  • Дефицит железа (анемия): Танины связывают железо из пищи, препятствуя его усвоению. Пейте чай не менее чем за час до или после еды.

  • Беременность и кормление грудью: Из-за кофеина и влияния на усвоение фолиевой кислоты требуется консультация врача. Обычно рекомендуют сильно ограничить или исключить.

  • Приём лекарств: Зелёный чай может взаимодействовать с некоторыми препаратами (антикоагулянты, бета-блокаторы, некоторые антидепрессанты). Необходима консультация с лечащим врачом.

Зелёный чай в системе здорового образа жизни

Чтобы действие зелёного чая было максимальным, важно воспринимать его как один из элементов комплексной стратегии заботы о здоровье.

Сочетание с другими привычками:

  1. Сбалансированное питание: Рацион, богатый овощами, фруктами, цельными злаками, полезными жирами и белками.

  2. Регулярная физическая активность: Не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю.

  3. Контроль стресса и качественный сон.

  4. Отказ от курения и ограничение алкоголя.

Только в этом синергетическом сочетании зелёный чай раскрывает свой потенциал как эффективный и натуральный поддерживающий элемент для здоровья сердца и долголетия.

Плюсы и минусы регулярного употребления зелёного чая

Взвешенный подход требует учёта всех сторон.

Доказанные преимущества:

  • Мощный антиоксидантный эффект: Защита клеток от повреждений, замедление процессов старения.

  • Поддержка сердечно-сосудистой системы: Улучшение состояния сосудов, мягкое влияние на холестерин и давление.

  • Лёгкий стимулирующий эффект: За счёт L-теанина и кофеина улучшает концентрацию и мягко тонизирует без резких скачков, как кофе.

  • Метаболическая поддержка: Может незначительно ускорять метаболизм и помогать в управлении весом в комплексе с другими мерами.

  • Противовоспалительное действие.

Потенциальные недостатки и риски:

  • Содержание кофеина: Может вызывать нервозность, проблемы со сном, учащённое сердцебиение у чувствительных людей.

  • Влияние на усвоение железа: Может усугублять состояние при анемии, если пить неправильно (во время еды).

  • Раздражающее действие на ЖКТ: При гастрите или язве в острой фазе.

  • Возможное взаимодействие с лекарствами.

  • Качество продукта: Некоторые недорогие сорта могут содержать повышенное количество фторидов или тяжёлых металлов из почвы.

Вывод: Для здорового человека, не имеющего противопоказаний, 2-3 чашки правильно заваренного качественного зелёного чая в день принесут заметную пользу. Однако это дополнение, а не замена лечению, физической активности и сбалансированному питанию.

Часто задаваемые вопросы о зелёном чае

Правда ли, что зелёный чай помогает похудеть?
Сам по себе — нет. Катехины и кофеин могут незначительно (на 3-4%) повышать расход энергии (термогенез) и усиливать окисление жиров. Однако этот эффект слишком мал, чтобы привести к похудению без создания дефицита калорий с помощью диеты и спорта. Чай — вспомогательное средство, а не "жиросжигатель".

Какой чай полезнее: зелёный или чёрный?
Оба производятся из одного растения, но разными методами. Зелёный чай не ферментируется и сохраняет больше катехинов в исходной форме. Чёрный чай проходит ферментацию, в ходе которой катехины преобразуются в другие соединения (теафлавины), которые также обладают антиоксидантными свойствами. Оба полезны, но биохимический профиль у них разный. Зелёный чай часто считается более мощным антиоксидантом.

Можно ли пить зелёный чай на ночь?
Не рекомендуется людям, чувствительным к кофеину, так как это может вызвать проблемы с засыпанием. Если вы плохо спите, последнюю чашку лучше выпить не позднее, чем за 4-6 часов до сна. Существуют также специальные декафеинизированные версии.

Что лучше: листовой чай или в пакетиках?
Листовой чай, особенно высококачественный (например, сенча, гёкуро), однозначно лучше. Он содержит целые или крупно ломаные листья, которые сохраняют больше эфирных масел и полезных веществ. Чай в пакетиках часто состоит из мелкой фракции (чайная пыль), которая быстрее отдаёт кофеин и танины, но может быть беднее вкусом и ароматом. Однако для ежедневного употребления хороший пакетированный чай — удобный и приемлемый вариант.

Как хранить зелёный чай, чтобы он не потерял свойства?
Храните его в герметичной непрозрачной ёмкости (керамическая банка с притёртой крышкой, жестяная коробка) в прохладном, сухом и тёмном месте, подальше от сильно пахнущих продуктов и специй. Не храните чай в бумажных пакетах, прозрачных банках или в холодильнике (из-за влаги и посторонних запахов). Срок хранения — до года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
