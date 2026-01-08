Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Мозг умирает за минуты: простой тест из 4 букв, который может спасти жизнь при инсульте

Внезапное головокружение может сигнализировать об инсульте
Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое происходит либо из-за закупорки сосуда (ишемический инсульт), либо из-за разрыва сосуда и кровоизлияния (геморрагический инсульт). Без кислорода и питательных веществ клетки мозга начинают погибать уже через несколько минут. Именно поэтому скорость распознавания симптомов и вызова скорой помощи имеет решающее значение для спасения жизни и минимизации последствий. Об этом заявляют нейрохирурги и неврологи, включая Виктора Уго Эспиндолу.

Головокружение у человека
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Головокружение у человека

Ключевые симптомы: правило "SAMU"

Существует простой и эффективный способ запомнить первые признаки инсульта, который помогает действовать немедленно. Для этого используйте мнемоническое правило SAMU (по аналогии с российской службой скорой помощи — УДАР):

  • У - Улыбка. Попросите человека улыбнуться. Признак инсульта — асимметрия: один уголок рта опущен, улыбка перекошена.

  • Д - Движение. Попросите поднять обе руки перед собой и удерживать их. Если одна рука опускается, слабеет или не поднимается вовсе — это тревожный сигнал.

  • А - Артикуляция. Попросите повторить простую фразу (например, "Сегодня хорошая погода"). Невнятная, смазанная, путанная речь — характерный симптом.

  • Р - Решение. Если вы обнаружили любой из этих признаков, необходимо решить действовать незамедлительно и вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112. Каждая минута на счету.

"Время, прошедшее между появлением симптомов и поступлением в больницу, имеет решающее значение для риска необратимых последствий", — подчёркивает нейрохирург Виктор Уго Эспиндола в разговоре с Metropoles.

Менее очевидные симптомы, которые нельзя игнорировать

Помимо классической триады (лицо-рука-речь), инсульт может проявляться другими внезапными нарушениями, которые люди часто не связывают с угрожающим состоянием. Невролог Фелипе Баррос указывает на следующие признаки:

  • Внезапная потеря зрения на один глаз или выпадение половины поля зрения.

  • Острое головокружение, сильное, не связанное с движением, часто с ощущением вращения.

  • Резкая потеря координации, шаткость, неустойчивость при ходьбе.

  • Острая, необъяснимая головная боль необычной интенсивности (чаще при геморрагическом инсульте).

  • Внезапная спутанность сознания, потеря ориентации, проблемы с пониманием речи.

Главный критерий — внезапность появления и стойкость этих симптомов. Если они не проходят в течение нескольких минут или затрагивают большую часть тела (например, всю руку и ногу с одной стороны), это повод для немедленного вызова скорой.

Почему скорость реакции — это спасённая жизнь

Эффективное лечение инсульта возможно только в строго ограниченное "терапевтическое окно". Для ишемического инсульта, который встречается чаще всего, критически важно введение тромболитиков или проведение механической тромбэктомии (удаление тромба) в течение первых 4,5 часов с момента появления симптомов. В некоторых случаях вмешательство возможно и в течение 24 часов, но чем раньше, тем лучше.

Ожидание в надежде, что "само пройдёт", лишает пациента шанса на полноценное восстановление. Даже временные или "лёгкие" симптомы могут быть признаком транзиторной ишемической атаки (ТИА) — "мини-инсульта", который является грозным предупреждением о высоком риске полномасштабного удара в ближайшие часы или дни.

Алгоритм действий при подозрении на инсульт: шаг за шагом

Если вы заподозрили инсульт у себя или другого человека, действуйте чётко и без паники.

  1. Немедленно вызовите скорую помощь. Наберите 103 или 112. Чётко скажите диспетчеру: "Подозрение на инсульт", опишите симптомы и точный адрес.

  2. Пока ждёте скорую:

    • Уложите человека на бок (на случай рвоты), приподняв голову и плечи на 30 градусов.

    • Ослабьте тугую одежду (воротник, ремень).

    • Не давайте человеку воду, еду или какие-либо лекарства (особенно снижающие давление), так как это может ухудшить состояние.

    • Не оставляйте его одного. Успокаивайте и разговаривайте.

    • Если человек потерял сознание, проверьте дыхание и пульс. При их отсутствии немедленно начинайте сердечно-лёгочную реанимацию (непрямой массаж сердца).

Факторы риска и профилактика

Знание симптомов спасает жизнь в момент катастрофы, но не менее важно заниматься профилактикой. Основные факторы риска развития инсульта:

  • Неконтролируемая артериальная гипертензия (главный фактор).

  • Мерцательная аритмия и другие заболевания сердца.

  • Сахарный диабет.

  • Высокий уровень холестерина.

  • Курение и злоупотребление алкоголем.

  • Ожирение и малоподвижный образ жизни.

Профилактика заключается в контроле этих факторов: регулярном измерении давления, приёме назначенных врачом препаратов, здоровом питании, отказе от вредных привычек и ежедневной физической активности.

Часто задаваемые вопросы об инсульте

Что делать, если симптомы появились и прошли через несколько минут?
Это классическая картина транзиторной ишемической атаки (ТИА), или "предынсульта". Расслабляться нельзя — это прямое указание на высокий риск полноценного инсульта в ближайшие 48 часов. Немедленно обратитесь к врачу для экстренного обследования, даже если вам уже хорошо.

Можно ли перепутать инсульт с чем-то другим?
Да, некоторые симптомы (головокружение, слабость) могут быть при других состояниях. Но правило простое: при внезапном появлении любых из описанных признаков лучше перестраховаться и вызвать скорую. Диагноз будут ставить врачи, а цена ошибки — слишком высока.

Как помочь человеку, который не может говорить?
Ваша задача — оценить его состояние по внешним признакам (асимметрия лица, слабость в конечностях) и как можно быстрее вызвать помощь. Сравните, что он мог делать раньше и что не может сейчас. Не пытайтесь заставить его говорить или двигаться силой.

Есть ли разница в симптомах у мужчин и женщин?
Основные симптомы (SAMU/УДАР) одинаковы. Однако у женщин чаще могут присутствовать "нетипичные" признаки: внезапная икота, тошнота, боль в груди, одышка, общая слабость. Это не отменяет необходимости срочного вызова скорой при любом подозрении.

Что происходит в больнице после вызова скорой?
Пациента сразу направят на компьютерную томографию (КТ) для определения типа инсульта. В случае ишемического инсульта, при поступлении в течение "терапевтического окна", врачи попытаются восстановить кровоток с помощью препаратов, растворяющих тромб, или через сосудистый доступ (тромбэктомия). Далее следует реабилитация.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
