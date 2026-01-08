Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нормальное давление — это иллюзия: новые данные показывают, что вред начинается гораздо раньше, чем мы думали

Кардиологи оспаривают новые пороги гипертонии — эксперты AHA
Здоровье

Обновлённые медицинские стандарты по артериальному давлению стали предметом острых дискуссий среди кардиологов. С одной стороны, они направлены на более эффективную профилактику, с другой — порождают опасения в гипердиагностике и ненужном лечении. Теперь то, что считалось естественным возрастным изменением, требует пристального внимания и может кардинально изменить статус человека с "здорового" на "хронически больного". Об этом сообщают ведущие кардиологические ассоциации.

Пересмотр границ нормы: что изменилось

На протяжении десятилетий умеренное повышение давления с возрастом часто расценивалось как вариант нормы, требующий лишь наблюдения. Современные рекомендации, однако, стёрли эту "серую зону". Сейчас чётко установлено: устойчивые показатели на уровне 130/80 мм рт. ст. и выше классифицируются как гипертония, а не как пограничное состояние.

Это значит, что миллионы людей среднего и старшего возраста получат диагноз на несколько лет раньше, чем по старым нормативам. Изменения основаны на масштабных исследованиях, показывающих, что риски сердечно-сосудистых осложнений начинают неуклонно повышаться уже с этих, казалось бы, невысоких цифр. Каждый "лишний" миллиметр ртутного столба увеличивает вероятность будущего инсульта, инфаркта или проблем с почками, предостерегает Aptaerials.co.uk.

"Риск начинает расти значительно ниже прежних пороговых значений. Нет четкого обрыва, где внезапно начинается повреждение", — говорится в анализе данных клинических испытаний.

Причины более раннего вмешательства

Новый подход смещает акцент с лечения последствий на раннюю профилактику. Врачам рекомендуется активно вмешиваться, пока показатели лишь незначительно превышают норму, а не ждать кризиса. Статистика неутешительна: гипертония остаётся ключевым фактором риска для большинства инсультов, инфарктов, сердечной недостаточности и постепенного снижения когнитивных функций.

Логика проста: даже умеренно повышенное давление, сохраняющееся годами, вызывает микроповреждения сосудов, питающих жизненно важные органы. Эти изменения часто протекают бессимптомно. Так, давление 135/85 может не ощущаться человеком, но за десятилетие способно нанести существенный вред артериям.

Персонализированный подход и оценка рисков

Чтобы избежать шаблонного назначения терапии, в современной кардиологии используют инструменты оценки совокупного риска, такие как калькулятор PREVENT. Он анализирует не только цифры давления, но и целый комплекс факторов: возраст, пол, уровень холестерина, историю болезней, курение и образ жизни.

В результате врач получает прогноз индивидуального риска на 10 лет вперёд. Это позволяет дифференцировать лечение: молодому пациенту с небольшим превышением нормы может быть достаточно рекомендаций по диете и физкультуре, тогда как человеку старшего возраста с дополнительными факторами риска сразу назначат медикаменты. Такой подход считается более точным и справедливым.

Аргументы против: риск гипердиагностики

Далеко не все специалисты безоговорочно поддерживают новые стандарты. Основное опасение — гипердиагностика и неоправданное назначение лекарств. В реальной клинической практике, в отличие от строгих условий исследований, пациенты могут сталкиваться с побочными эффектами препаратов: головокружением, слабостью, падениями (особенно у пожилых).

Существует и психологический аспект: получение ярлыка "хронически больного" в 40-50 лет может негативно сказаться на самоощущении человека и повысить уровень тревожности. Некоторые эксперты видят в этом излишнюю медикализацию естественного старения.

Плюсы и минусы новых стандартов давления

Новый подход к диагностике гипертонии имеет как сильные стороны, так и спорные моменты, которые важно взвесить.

Преимущества нового подхода:

  • Ранняя профилактика: Позволяет начинать лечение на стадии, когда повреждения органов ещё минимальны и обратимы.

  • Снижение рисков: Активное управление давлением с новых, более низких границ потенциально предотвращает тысячи инфарктов и инсультов в долгосрочной перспективе.

  • Персонализация: Использование калькуляторов риска помогает избежать шаблонного лечения и назначать терапию по индивидуальным показаниям.

  • Мотивация к ЗОЖ: Чёткий диагноз может стать для пациента стимулом к изменению образа жизни: отказу от курения, коррекции диеты и повышению активности.

Потенциальные недостатки и риски:

  • Гипердиагностика: Миллионы людей могут получить диагноз и необходимость лечения, хотя их индивидуальный риск осложнений остаётся невысоким.

  • Побочные эффекты терапии: Расширение показаний к приёму лекарств увеличивает число людей, сталкивающихся с их нежелательными эффектами.

  • Психологическая нагрузка: Ярлык хронического заболевания создаёт дополнительный стресс и может снизить качество жизни из-за постоянного беспокойства о здоровье.

  • Усложнение для врачей: Требует более глубокой дифференциальной диагностики (чтобы исключить "гипертонию белого халата") и затрат большего времени на объяснения пациенту.

Что делать пациентам: практические шаги

Если ваши показатели оказались в новой "пограничной" зоне, не стоит паниковать. Это сигнал к действию, а не приговор. Вот алгоритм разумных шагов:

  1. Не полагайтесь на разовое измерение. Организуйте домашний мониторинг: измеряйте давление утром и вечером в спокойной обстановке в течение недели, записывайте результаты.

  2. Оцените совокупный риск. Вместе с врачом проанализируйте все факторы: наследственность, вес, уровень сахара и холестерина, привычки.

  3. Сделайте акцент на немедикаментозные методы. Часто их бывает достаточно для коррекции:

    • Снижение потребления соли до 5 г в сутки.

    • Регулярная аэробная нагрузка (быстрая ходьба 30 мин. в день).

    • Нормализация веса.

    • Ограничение алкоголя и отказ от курения.

  4. Обсудите с врачом необходимость лекарств. Если изменение образа жизни не даёт эффекта за 3-6 месяцев или исходный риск высок, может быть назначена медикаментозная терапия. Обсудите целевые значения давления именно для вашего случая.

Популярные вопросы о новых нормах давления

Правда ли, что давление 130/80 — это уже болезнь?
Согласно современным классификациям, устойчивые показатели 130/80 мм рт. ст. и выше диагностируются как артериальная гипертензия 1-й степени. Однако это не всегда означает немедленный приём таблеток. Для многих это стартовая точка для активной коррекции образа жизни.

Как избежать гипердиагностики из-за волнения в кабинете врача?
Чтобы исключить "гипертонию белого халата", золотым стандартом стал домашний мониторинг или суточное (СМАД) мониторирование давления. Решения о диагнозе и лечении должны основываться на множественных измерениях в привычной для вас обстановке.

Если я чувствую себя хорошо, нужно ли снижать давление?
Да, необходимость. Коварство гипертонии в том, что она долго не проявляется симптомами, но тихо повреждает сосуды сердца, мозга, почек и глаз. Лечение направлено на предотвращение этих отдалённых и опасных последствий, а не только на улучшение самочувствия.

Не приведёт ли снижение давления к слабости и головокружениям?
При грамотном лечении, особенно у пациентов без выраженного атеросклероза, этого можно избежать. Целевые значения и скорость снижения давления определяются врачом индивидуально, с учётом возраста и сопутствующих заболеваний. Современные препараты позволяют контролировать процесс.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
