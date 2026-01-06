Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Закаливание может обернуться проблемами: какая температура для занятий на улице становится опасной

Тренировки на улице признали безопасными до минус 21 градуса — врач Энгельгардт
Здоровье

Зимние выходные и праздники часто подталкивают к активному отдыху на свежем воздухе, особенно когда хочется совместить движение и закаливание. Уличные тренировки действительно усиливают эффект физической нагрузки за счёт природных факторов. Однако холодная погода требует внимательного отношения к собственному здоровью и условиям окружающей среды.

Занятия спорта на улице зимой
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Занятия спорта на улице зимой

Польза движения на свежем воздухе

Физическая активность на улице задействует не только мышцы, но и системы терморегуляции организма. Даже спокойная ходьба помогает улучшить кровообращение, дыхание и общее самочувствие. Начинать можно с коротких прогулок, постепенно увеличивая продолжительность и темп.

При этом интенсивные занятия — бег, силовые упражнения, функциональные тренировки — дают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, что особенно важно учитывать в морозную погоду.

Кому лучше отказаться от тренировок на улице

Специалисты подчёркивают, что уличные тренировки подходят не всем. Людям с хроническими заболеваниями холод может принести больше вреда, чем пользы.

"Тренировки на улице показаны не всем", — рассказала кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгардт.

По словам эксперта, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астме, синдроме Рейно, гипертонии, атеросклерозе, васкулите и индивидуальной непереносимости холода лучше выбирать занятия в помещении. Особенно это актуально для тех, кто рассматривает элементы закаливания, ведь холодные процедуры, включая активные тренировки, имеют ограничения, схожие с теми, что описываются в рекомендациях о закаливании холодом.

Безопасная температура для тренировок

Для практически здоровых людей существуют конкретные ориентиры. Согласно действующим санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21, занятия физическими упражнениями на улице допустимы при температуре воздуха до минус 21 градуса. Эти рекомендации применимы и к детям при отсутствии медицинских противопоказаний.

Даже при допустимых значениях важно прислушиваться к сигналам организма. Озноб, учащённое дыхание или головокружение — повод прекратить тренировку и согреться. Об этом сообщает aif.

Роль ветра и погодных условий

Сильный ветер значительно усиливает ощущение холода и ускоряет потерю тепла. В таких условиях допустимая температура для занятий должна быть выше. Например, санитарные нормы для школьников в регионах средней полосы России разрешают занятия физкультурой на улице лишь до минус 5 градусов при скорости ветра от 10 м/с.

Для взрослых эти показатели могут служить ориентиром при планировании пробежек или силовых тренировок в холодную погоду.

Плюсы и минусы тренировок зимой

Занятия на улице в мороз способны укреплять организм, но требуют осторожности.

Плюсы:

  • повышение выносливости,
  • тренировка адаптации к холоду,
  • дополнительный оздоравливающий эффект.

Минусы:

  • риск переохлаждения,
  • обострение хронических заболеваний,
  • повышенная нагрузка на сердце и дыхательную систему.

Советы для зимних тренировок

  1. Начинайте с прогулок и лёгкой активности.
  2. Учитывайте не только температуру, но и ветер.
  3. Одевайтесь многослойно и защищайте лицо и руки.
  4. Сокращайте нагрузку при первых признаках дискомфорта.
  5. При проблемах со здоровьем выбирайте занятия в помещении.

Популярные вопросы о тренировках на улице зимой

При какой температуре лучше отказаться от пробежки?

Если температура опускается ниже минус 21 градуса или усиливается ветер, интенсивные тренировки стоит перенести в зал.

Подходят ли зимние тренировки детям?

Да, при соблюдении санитарных норм и отсутствии противопоказаний, но с учётом погодных условий.

Что безопаснее зимой — прогулка или тренировка?

Прогулка подходит большинству людей, тогда как тренировка требует оценки здоровья и условий погоды.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
