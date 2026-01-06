Живот подаёт тревожный сигнал: скрытая связь лишнего жира и мигрени оказалась опаснее, чем думали

Жировые отложения в области живота могут быть не просто эстетической проблемой, а фактором риска серьёзных неврологических нарушений. Новое крупное исследование показало связь между ожирением и развитием мигрени у молодых людей. Особенно значимым оказался именно абдоминальный жир.
Мигрень считается одним из самых распространённых и тяжёлых видов головной боли. Традиционно её связывают с наследственностью, гормональным фоном и уровнем стресса, однако образ жизни тоже играет заметную роль. Ранее ожирение рассматривали в основном как фактор, усугубляющий течение заболевания, но теперь внимание всё чаще уделяют показателям, которые долго остаются без внимания, включая окружность талии и другие показатели здоровья.
Южнокорейские исследователи решили восполнить этот пробел и обратились к данным Национальной службы медицинского страхования, охватывающей почти всё население страны. В анализ включили более 6,1 миллиона человек в возрасте от 20 до 39 лет, у которых на старте наблюдений не было диагностированной мигрени.
За участниками наблюдали в среднем около семи лет. В течение этого времени фиксировались новые случаи мигрени, по поводу которых люди обращались за медицинской помощью. В ходе профилактических осмотров измеряли рост, массу тела и окружность талии, что позволило оценить не только индекс массы тела, но и степень абдоминального ожирения.
Продольный формат исследования стал ключевым отличием работы. Он позволил предположить, что избыточный вес может предшествовать развитию мигрени, а не быть её следствием, как считалось ранее.
Анализ показал, что у людей с ожирением риск развития мигрени был выше по сравнению с участниками с нормальной массой тела. При этом окружность талии оказалась более точным предиктором, чем индекс массы тела. Это согласуется с данными о том, что метаболические и воспалительные процессы, связанные с ожирением, могут влиять на нервную систему и провоцировать неврологические нарушения.
Авторы подчёркивают, что полученные результаты усиливают аргументы в пользу контроля массы тела как меры профилактики мигрени у молодых взрослых.
Учёные отмечают, что в анализ включались только случаи мигрени, при которых люди обращались за медицинской помощью. Кроме того, все участники относились к одной этнической группе, поэтому выводы требуют дополнительной проверки в других популяциях. Тем не менее масштаб выборки и длительное наблюдение придают результатам высокую достоверность.
Индекс массы тела отражает общий вес, но не показывает распределение жировой ткани. Окружность талии точнее указывает на метаболические риски, включая воспаление и гормональные изменения. В контексте мигрени именно этот показатель оказался более информативным. Об этом сообщает издание Neurology.
Контроль массы тела рассматривается как потенциальная мера снижения риска головной боли.
Плюсы:
Минусы:
Контроль массы тела и уменьшение жира в области живота потенциально снижают вероятность развития приступов.
Исследование показывает, что окружность талии является более точным показателем риска.
Работа проводилась среди молодых взрослых, поэтому для других возрастных групп нужны дополнительные данные.
