Живот подаёт тревожный сигнал: скрытая связь лишнего жира и мигрени оказалась опаснее, чем думали

Абдоминальный жир повышает риск мигрени у молодых людей
Жировые отложения в области живота могут быть не просто эстетической проблемой, а фактором риска серьёзных неврологических нарушений. Новое крупное исследование показало связь между ожирением и развитием мигрени у молодых людей. Особенно значимым оказался именно абдоминальный жир.

Девушка с головной болью
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка с головной болью

Что выяснили учёные

Мигрень считается одним из самых распространённых и тяжёлых видов головной боли. Традиционно её связывают с наследственностью, гормональным фоном и уровнем стресса, однако образ жизни тоже играет заметную роль. Ранее ожирение рассматривали в основном как фактор, усугубляющий течение заболевания, но теперь внимание всё чаще уделяют показателям, которые долго остаются без внимания, включая окружность талии и другие показатели здоровья.

Южнокорейские исследователи решили восполнить этот пробел и обратились к данным Национальной службы медицинского страхования, охватывающей почти всё население страны. В анализ включили более 6,1 миллиона человек в возрасте от 20 до 39 лет, у которых на старте наблюдений не было диагностированной мигрени.

Как проводилось исследование

За участниками наблюдали в среднем около семи лет. В течение этого времени фиксировались новые случаи мигрени, по поводу которых люди обращались за медицинской помощью. В ходе профилактических осмотров измеряли рост, массу тела и окружность талии, что позволило оценить не только индекс массы тела, но и степень абдоминального ожирения.

Продольный формат исследования стал ключевым отличием работы. Он позволил предположить, что избыточный вес может предшествовать развитию мигрени, а не быть её следствием, как считалось ранее.

Основные результаты и их значение

Анализ показал, что у людей с ожирением риск развития мигрени был выше по сравнению с участниками с нормальной массой тела. При этом окружность талии оказалась более точным предиктором, чем индекс массы тела. Это согласуется с данными о том, что метаболические и воспалительные процессы, связанные с ожирением, могут влиять на нервную систему и провоцировать неврологические нарушения.

Авторы подчёркивают, что полученные результаты усиливают аргументы в пользу контроля массы тела как меры профилактики мигрени у молодых взрослых.

Ограничения исследования

Учёные отмечают, что в анализ включались только случаи мигрени, при которых люди обращались за медицинской помощью. Кроме того, все участники относились к одной этнической группе, поэтому выводы требуют дополнительной проверки в других популяциях. Тем не менее масштаб выборки и длительное наблюдение придают результатам высокую достоверность.

Индекс массы тела и окружность талии

Индекс массы тела отражает общий вес, но не показывает распределение жировой ткани. Окружность талии точнее указывает на метаболические риски, включая воспаление и гормональные изменения. В контексте мигрени именно этот показатель оказался более информативным. Об этом сообщает издание Neurology.

Плюсы и минусы контроля веса для профилактики мигрени

Контроль массы тела рассматривается как потенциальная мера снижения риска головной боли.

Плюсы:

  • снижение нагрузки на сосудистую и нервную системы,
  • улучшение самочувствия,
  • профилактика хронических состояний.

Минусы:

  • необходимость длительных изменений образа жизни,
  • регулярного самоконтроля.

Советы по снижению абдоминального жира

  1. Поддерживайте стабильный режим питания без резких ограничений.
  2. Добавляйте регулярную физическую активность умеренной интенсивности.
  3. Следите за качеством сна и уровнем стресса.
  4. Оценивайте динамику не только веса, но и окружности талии.

Популярные вопросы о связи ожирения и мигрени

Может ли снижение веса уменьшить риск мигрени?

Контроль массы тела и уменьшение жира в области живота потенциально снижают вероятность развития приступов.

Что важнее — вес или окружность талии?

Исследование показывает, что окружность талии является более точным показателем риска.

Распространяются ли выводы на людей старше 40 лет?

Работа проводилась среди молодых взрослых, поэтому для других возрастных групп нужны дополнительные данные.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело организм ожирение здоровье профилактика головная боль
