Голод кажется спасением, но тело воспринимает его как угрозу — дальше начинается цепная реакция

Голодовка замедляет метаболизм и усложняет похудение - эндокринолог Хайкина
Здоровье

После праздничных застолий многие задумываются о жёстких мерах, чтобы "компенсировать" лишние калории. Однако специалисты предупреждают: резкая голодовка может принести больше вреда, чем пользы. Вместо ожидаемого результата организм включает защитные механизмы.

Весы рядом с едой
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Весы рядом с едой

Почему голодовка мешает восстановлению формы

Врач-эндокринолог и нутрициолог "СМ-Клиники" Дарья Хайкина объясняет, что отказ от еды организм воспринимает как тревожный сигнал. В такой ситуации тело старается экономить ресурсы и снижает энергозатраты. Это напрямую отражается на обмене веществ и усложняет дальнейшее снижение веса, особенно если уже есть скрытые проблемы с метаболическим здоровьем.

"Голод воспринимается организмом как сигнал о неблагоприятных условиях, поэтому он старается сократить энергозатраты. Поскольку метаболизм напрямую связан с расходом энергии, его снижение существенно усложняет дальнейшее похудение", — пояснила врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиники" Дарья Хайкина.

По словам специалиста, ещё одна проблема жёстких ограничений — потеря мышечной ткани. При дефиците калорий организм начинает использовать мышцы как источник энергии, что негативно сказывается на общем тонусе и внешнем виде. Кроме того, резкое урезание рациона может спровоцировать гормональные сбои, влияющие на аппетит и самочувствие.

Чем опасны резкие пищевые ограничения

После праздников многие стремятся быстро "разгрузиться", выбирая минимальный рацион или полный отказ от еды. Такой подход редко бывает эффективным в долгосрочной перспективе. Вместо плавного возвращения к привычному режиму питания человек сталкивается с упадком сил, раздражительностью и замедлением обменных процессов. В результате вес может не только не снижаться, но и возвращаться быстрее, что часто связано с устойчивым чувством голода и нарушением пищевых сигналов.

Осознанное питание вместо жёстких запретов

Врач-терапевт, диетолог и кардиолог Филипп Кузьменко также обращает внимание на распространённые заблуждения, связанные с питанием. В частности, он считает нецелесообразной попытку заменить обычный сахар фруктозой, полагая, что это автоматически сделает рацион полезнее. Такая подмена нередко усиливает тягу к сладкому и мешает сформировать стабильные привычки.

"У них просто разные химические формулы", — заявил врач-терапевт, диетолог, кардиолог Филипп Кузьменко.

Специалист подчёркивает, что ключевым фактором остаётся не замена отдельных продуктов, а общий подход к еде. Осознанное питание предполагает внимание к сигналам голода и насыщения, а не жёсткие запреты.

Голодовка и сбалансированное питание

Голодовка кажется быстрым решением, но чаще приводит к стрессу для организма и последующим срывам. Сбалансированное питание, напротив, позволяет постепенно нормализовать режим, поддерживать уровень энергии и избегать резких колебаний веса. Такой подход легче вписывается в повседневную жизнь и даёт более устойчивый результат. Об этом сообщает RT.

Плюсы и минусы отказа от еды после праздников

Решение "не есть совсем" кажется простым, но имеет свои последствия.

Плюсы:

  • кратковременное ощущение лёгкости.

Минусы:

  • замедление метаболизма,
  • потеря мышц,
  • риск гормональных нарушений,
  • повышенная усталость.

Советы по восстановлению режима питания 

  1. Постепенно возвращайтесь к привычному графику приёмов пищи.
  2. Делайте упор на простые и понятные продукты без переедания.
  3. Поддерживайте водный баланс и нормальный сон.
  4. Избегайте крайностей и жёстких ограничений.

Популярные вопросы о питании после праздников

Нужно ли устраивать разгрузочные дни?

В большинстве случаев достаточно снизить калорийность и вернуться к обычному режиму без голодовки.

Что лучше: исключить сладкое или есть понемногу?

Умеренность и осознанный подход работают эффективнее полного запрета.

Сколько времени нужно, чтобы восстановить режим?

Обычно несколько дней спокойного питания помогают нормализовать самочувствие.

