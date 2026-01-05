Голод кажется спасением, но тело воспринимает его как угрозу — дальше начинается цепная реакция

После праздничных застолий многие задумываются о жёстких мерах, чтобы "компенсировать" лишние калории. Однако специалисты предупреждают: резкая голодовка может принести больше вреда, чем пользы. Вместо ожидаемого результата организм включает защитные механизмы.
Врач-эндокринолог и нутрициолог "СМ-Клиники" Дарья Хайкина объясняет, что отказ от еды организм воспринимает как тревожный сигнал. В такой ситуации тело старается экономить ресурсы и снижает энергозатраты. Это напрямую отражается на обмене веществ и усложняет дальнейшее снижение веса, особенно если уже есть скрытые проблемы с метаболическим здоровьем.
По словам специалиста, ещё одна проблема жёстких ограничений — потеря мышечной ткани. При дефиците калорий организм начинает использовать мышцы как источник энергии, что негативно сказывается на общем тонусе и внешнем виде. Кроме того, резкое урезание рациона может спровоцировать гормональные сбои, влияющие на аппетит и самочувствие.
После праздников многие стремятся быстро "разгрузиться", выбирая минимальный рацион или полный отказ от еды. Такой подход редко бывает эффективным в долгосрочной перспективе. Вместо плавного возвращения к привычному режиму питания человек сталкивается с упадком сил, раздражительностью и замедлением обменных процессов. В результате вес может не только не снижаться, но и возвращаться быстрее, что часто связано с устойчивым чувством голода и нарушением пищевых сигналов.
Врач-терапевт, диетолог и кардиолог Филипп Кузьменко также обращает внимание на распространённые заблуждения, связанные с питанием. В частности, он считает нецелесообразной попытку заменить обычный сахар фруктозой, полагая, что это автоматически сделает рацион полезнее. Такая подмена нередко усиливает тягу к сладкому и мешает сформировать стабильные привычки.
Специалист подчёркивает, что ключевым фактором остаётся не замена отдельных продуктов, а общий подход к еде. Осознанное питание предполагает внимание к сигналам голода и насыщения, а не жёсткие запреты.
Голодовка кажется быстрым решением, но чаще приводит к стрессу для организма и последующим срывам. Сбалансированное питание, напротив, позволяет постепенно нормализовать режим, поддерживать уровень энергии и избегать резких колебаний веса. Такой подход легче вписывается в повседневную жизнь и даёт более устойчивый результат. Об этом сообщает RT.
Решение "не есть совсем" кажется простым, но имеет свои последствия.
В большинстве случаев достаточно снизить калорийность и вернуться к обычному режиму без голодовки.
Умеренность и осознанный подход работают эффективнее полного запрета.
Обычно несколько дней спокойного питания помогают нормализовать самочувствие.
