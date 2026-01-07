Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Сексуальность не увядает, а расцветает: учёные определили возраст, когда удовольствие достигает максимума

Женщины после 36 лет испытывают более частые и качественные оргазмы — Natural Cycles
Здоровье

Сексуальное удовлетворение и способность испытывать оргазм традиционно связывают с молодостью, однако новые данные предлагают взглянуть на этот вопрос под другим углом. Оказывается, пик сексуальной уверенности и качества интимной жизни у многих женщин наступает значительно позже. Исследование показывает, что с возрастом приходит не только опыт, но и более глубокое понимание своих потребностей, что напрямую влияет на удовольствие. Об этом сообщает шведское приложение Natural Cycles, опросившее 2600 женщин.

Фото: www.pexels.com by ROCKETMANN TEAM is licensed under Бесплатное использование
Гладкие ноги

В каком возрасте сексуальность расцветает

Согласно результатам опроса, оптимальным возрастом для активной половой жизни женщины назвали 36 лет. Участницы исследования были разделены на три группы: до 23 лет, от 23 до 35 лет и старше 36 лет. Наибольшая уверенность в своей сексуальности и привлекательности была отмечена именно в самой старшей группе: 8 из 10 женщин в возрасте 36+ считали себя сексуальными. Для сравнения, в средней группе (23-35 лет) такое мнение разделяли только 4 из 10 респонденток.

"Многие женщины хотели бы, чтобы их партнеры уделяли больше внимания прелюдии, чем быстрому проникновению. Лучший способ сексуального развития в паре — это искренний диалог", — отмечает сексолог и сексотерапевт Селсо Марцано.

Связь между возрастом, уверенностью и оргазмом

Накопленный жизненный и сексуальный опыт напрямую коррелирует с качеством интимной жизни. Почти 6 из 10 женщин в старшей группе сообщили о более частых и интенсивных оргазмах. В двух более молодых группах подобные ощущения испытывали лишь около половины опрошенных (5 из 10). Эксперты объясняют это тем, что с возрастом женщины лучше понимают своё тело, чётче формулируют желания и чувствуют себя более раскрепощённо, что снижает тревожность и способствует получению удовольствия.

Практические советы для улучшения интимной жизни

Ключевым элементом, на который стоит обратить внимание, является прелюдия. Именно на этом этапе формируется возбуждение, запускаются физиологические изменения: увеличивается вульва, появляется естественная смазка, удлиняется влагалище. Это готовит тело к комфортному половому акту без боли.

Важную роль играет открытая коммуникация в паре и активная позиция женщины. Гинеколог и специалист по сексуальности Флавия Фэрбенкс подчёркивает, что женщинам полезно заранее представлять сексуальный контакт и чётко понимать, что им доставляет удовольствие.

"Женщина должна научить, когда, где и как ей нравится, чтобы к ней прикасались. Мужчинам часто нравятся более смелые женщины, которые демонстрируют свое возбуждение", — добавляет Селсо Марцано.

Плюсы и минусы разных возрастных периодов в сексуальной жизни

Сексуальность в каждом возрасте имеет свои особенности. В молодости часто выше спонтанность и физическая выносливость, но может не хватать уверенности, опыта и умения коммуницировать с партнёром. Нередко присутствует давление социальных стереотипов и неуверенность в своей привлекательности.

В зрелости, особенно после 35-40 лет, приходит глубокая уверенность в себе, понимание своих телесных реакций и предпочтений. Женщины лучше умеют выстраивать диалог с партнёром и фокусироваться на качестве, а не количестве контактов. Однако в этот период могут влиять физиологические изменения, стресс или рутина в длительных отношениях, что требует дополнительного внимания к поддержанию страсти.

Популярные вопросы о женской сексуальности и оргазме

Правда ли, что с возрастом достичь оргазма становится сложнее?
Нет, данные исследования говорят об обратном. С возрастом многие женщины начинают испытывать оргазм чаще и интенсивнее благодаря психологическим факторам: снижению тревожности, принятию своего тела и умению направлять внимание на ощущения. Физиологические изменения не являются препятствием при условии правильной подготовки и адаптации практик.

Как улучшить качество прелюдии в паре?
Сексологи рекомендуют открыто обсуждать предпочтения, экспериментировать с различными видами ласк, не фокусируясь только на гениталиях. Важно замедлиться, уделять внимание всему телу, использовать эротические массажные масла. Качественная прелюдия — это процесс, который может длиться от 20 минут и более.

Что делать, если сексуальная жизнь в отношениях стала рутиной?
Выход — вносить осознанные изменения. Помогают откровенные разговоры о фантазиях, смена обстановки (например, совместное путешествие), эксперименты с ролевыми играми или новыми местами для близости. Иногда полезно обратиться к сексологу или пройти парную терапию, чтобы наладить диалог и заново открыть друг друга.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта
