Вы пьёте бактерии? В крышке вашей экобутылки могут скрываться миллионы невидимых угроз

Многоразовые бутылки содержат в 40 000 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза

Многоразовые бутылки для воды стали символом заботы о здоровье и экологии, помогая поддерживать водный баланс и сокращать пластиковые отходы. Однако за удобством может скрываться неприятный сюрприз: внутренняя поверхность такой тары может превратиться в рассадник микроорганизмов. Исследование показывает, что количество бактерий в бутылке порой в десятки тысяч раз превышает их число на сиденье унитаза. Об этом сообщает портал Water Filter Guru со ссылкой на микробиологический анализ.

Реальная бактериальная обстановка в бутылке

Утверждение о высокой обсеменённости бутылок бактериями — это не миф, а доказанный факт. В 2022 году специалисты подсчитали, что в среднем на поверхности многоразовой ёмкости может находиться около 20,8 миллиона колониеобразующих единиц бактерий. Этот показатель варьируется в зависимости от конструкции: бутылки с откручивающейся крышкой или спортивным носиком оказались рекордсменами (до 30 миллионов), а модели с откидным клапаном — относительно чище (около 3 миллионов).

"Важно помнить, что не все бактерии патогенны, и многие из них естественно сосуществуют с нами. Рот — одна из самых богатых бактериями зон организма, и он постоянно контактирует с горлышком. Кроме того, даже фильтрованная вода нестерильна и содержит безопасные в малых количествах микроорганизмы, которые могут размножиться, если оставить бутылку при комнатной температуре", — пояснил специалист по инфекционным заболеваниям Матиас Кьярастелли Саломао в интервью изданию MinhaVida.

Какие бактерии населяют бутылку и в чём риск

Основной источник микрофлоры — это сам пользователь. В бутылке чаще всего обнаруживаются бактерии ротовой полости (например, стрептококки), микроорганизмы с кожи рук, а также грамотрицательные бактерии, которые могут попасть из-за недостаточной гигиены.

Наибольшую опасность представляют именно кишечные бактерии, попавшие с немытых рук. Их присутствие создаёт риск развития желудочно-кишечных инфекций и диарейных заболеваний. Другой источник — это некачественная, нефильтрованная вода, которая сама по себе может содержать различные микроорганизмы.

Ключевые правила безопасного использования

Единственный эффективный способ минимизировать риски — это регулярная и правильная гигиена ёмкости. Специалисты настаивают на ежедневном мытье бутылки горячей водой с моющим средством, обязательно разбирая все детали (крышку, клапан, уплотнительное кольцо). Если производитель допускает, можно использовать посудомоечную машину.

Раз в неделю рекомендуется проводить тщательную дезинфекцию. Для этого бутылку погружают на 10-15 минут в раствор бытового хлора (1 чайная ложка на 4-5 литров воды). После этого ёмкость нужно тщательно прополоскать до полного исчезновения запаха и высушить в разобранном виде. Также важно избегать использования бутылок с повреждёнными внутренними покрытиями или царапинами, так как в них бактериям проще закрепиться и выжить после обычной мойки.

Сравнение типов многоразовых бутылок по удобству очистки

Выбор конструкции напрямую влияет на простоту поддержания чистоты. Бутылки с широким горлом и простой винтовой крышкой наиболее удобны для ручного мытья и дезинфекции, так как все поверхности легко доступны. Сложнее обстоит дело с моделями, имеющими узкие носики, встроенные трубочки или многочисленные внутренние углы — они требуют использования ёршиков и более тщательной разборки.

Термоизолированные стальные бутылки, сохраняя температуру напитка, часто имеют более узкое горлышко по сравнению с пластиковыми аналогами. Это делает их мытьё чуть более трудоёмким, но их плюс — устойчивость материала к высоким температурам и агрессивным моющим средствам, что позволяет проводить эффективную дезинфекцию.

Популярные вопросы о гигиене многоразовых бутылок

Как часто нужно мыть бутылку, если наливать в неё только чистую воду?

Даже если вы наливаете только фильтрованную воду, мыть бутылку нужно ежедневно. Контакт с губами, руками и воздухом неизбежно приводит к загрязнению. Стоящая при комнатной температуре вода создаёт благоприятную среду для размножения попавших внутрь бактерий.

Можно ли использовать для мытья обычное средство для посуды?

Да, это оптимальный вариант. Горячая вода и средство для мытья посуды эффективно удаляют большинство загрязнений и микроорганизмов при условии механического воздействия щёткой. Важно тщательно смывать моющее средство.

Что делать, если внутри появился неприятный запах или скользкий налёт?

Это явные признаки бактериальной или грибковой биоплёнки. Необходима экстренная дезинфекция. Помимо замачивания в хлорном растворе, можно использовать раствор пищевой соды или специальные таблетки для очистки бутылок. Если налёт не отмывается, бутылку лучше заменить.