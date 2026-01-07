Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Внешность в 60 — это не подарок судьбы, а результат выбора: ленивый способ выглядеть моложе без диет и пластики

Освоение новых навыков улучшает память у пожилых людей — журнал Psychological Science
Здоровье

Сохранить молодость и активность после шестидесяти — достижимая цель, и наука подтверждает, что путь к ней лежит через повседневные привычки. Генетика и дорогие процедуры играют не главную роль, куда важнее последовательные небольшие решения в образе жизни. Приоритет качественному сну, сбалансированное питание, физическая активность и управление стрессом — вот настоящие киты, на которых держится молодое самоощущение и внешний вид в зрелом возрасте. Об этом сообщает портал Psychology Today со ссылкой на ряд геронтологических исследований.

Пожилая пара
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая пара

Качество сна как основа регенерации

Недосып моментально отражается на лице в виде темных кругов, тусклой кожи и усталого вида. Научные данные свидетельствуют, что у людей с полноценным сном признаки старения кожи проявляются значительно меньше. Во время ночного отдыха организм запускает процессы восстановления: обновляются клетки, активно вырабатывается коллаген. Для улучшения качества сна важно соблюдать гигиену — придерживаться регулярного режима, создавать в спальне темную и тихую атмосферу, избегать тяжелой пищи и интенсивных тренировок перед сном, а также сократить время использования гаджетов вечером.

Сила социальных связей и управление стрессом

Исследование Корнельского университета показало, что люди с широким кругом общения стареют медленнее на клеточном уровне. Ученые, анализируя эпигенетические часы, обнаружили, что у таких людей биологический профиль моложе.

"Одной из самых распространённых привычек среди долгожителей в "голубых зонах" является поддержание тесных семейных и общественных связей", — отметил эксперт по долголетию Дэн Буэттнер в интервью CNBC.

Не менее важно контролировать уровень стресса. Хроническое напряжение провоцирует избыточный выброс кортизола, который снижает выработку коллагена и эластина, вызывая воспаление и ускоряя старение. Управлять стрессом помогают прогулки, медитация, йога и практики глубокого дыхания.

Вода, движение и защита от солнца

Достаточное потребление воды — около двух литров в день — критически важно для всех функций организма, включая увлажнение и эластичность кожи. Исследования подтверждают, что увеличение потребления воды улучшает гидратацию кожи на глубоком уровне, делая её более сияющей.

Регулярная физическая активность, такая как ходьба, садоводство или игры с внуками, рекомендована ВОЗ для здоровья сердца и общего благополучия. Учёные из Университета Макмастера выяснили, что у регулярно тренирующихся людей после 40 кожа может сохранять эластичность, как у 30-летних, благодаря улучшению кровообращения и питания клеток.

Ежедневная защита от солнца — обязательный ритуал. Регулярное использование солнцезащитного крема, по данным исследований, снижает видимые признаки старения на 24%. Дополнительно стоит носить шляпы, солнцезащитные очки и закрытую одежду в периоды активного солнца.

Питание, мышление и умственная активность

Диета, богатая яркими растительными продуктами и антиоксидантами, защищает клетки от окислительного стресса, сохраняя коллаген и улучшая эластичность кожи. Позитивный и реалистичный настрой, который эксперты называют "субъективным омоложением", способствует снижению стресса и заботе о себе. Поддержание умственной активности через чтение, изучение новых навыков, например, языка или музыки, помогает замедлить когнитивное старение. Исследование в журнале Psychological Science показало, что освоение цифровой фотографии или шитья улучшало память у пожилых людей эффективнее, чем пассивный досуг.

Соблюдение умеренности во всем — ключевой принцип. Речь не о жестких запретах, а о балансе и частоте, позволяющей наслаждаться жизнью без вреда для здоровья.

Плюсы и минусы подхода, основанного на привычках

Переход к здоровому образу жизни в зрелом возрасте имеет свои сильные и слабые стороны. Основное преимущество — комплексное воздействие на весь организм. Такой подход не просто маскирует признаки старения, а замедляет биологические процессы изнутри, улучшая качество жизни, когнитивные функции и эмоциональный фон.

Ещё один плюс — доступность и экономичность. Большинство привычек не требуют финансовых вложений, в отличие от салонных процедур или лекарств.

Однако есть и сложности. Главный минус — требуется высокая самодисциплина и последовательность, так как результат становится заметен лишь со временем. Также важно учитывать индивидуальные ограничения по здоровью, например, при выборе типа физической активности или диеты, и перед началом изменений желательна консультация с терапевтом.

Популярные вопросы о сохранении молодости после 60 лет

Сколько нужно времени, чтобы увидеть результат от новых привычек?
Заметные изменения, особенно в тонусе кожи и общем самочувствии, могут проявиться через несколько месяцев регулярного следования привычкам. Ключевое значение имеет постоянство, так как процессы обновления клеток идут циклично.

Как начать меняться, если привычный образ жизни далёк от идеала?
Не стоит менять всё и сразу. Начните с одной-двух самых простых для вас привычек, например, с увеличения потребления воды и ежедневных 20-минутных прогулок. Постепенно, после закрепления, добавляйте новые элементы, такие как коррекция режима сна или введение в рацион больше овощей.

Что важнее: диета или физическая активность?
Оба элемента критически важны и работают синергически. Питание обеспечивает клетки необходимыми материалами для восстановления, а физическая активность улучшает кровообращение и доставку этих веществ. Оптимальный результат достигается при их комбинации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы советы возраст здоровье медицина долголетие
Новости Все >
Зимние прогулки снижают заболеваемость ОРВИ на 30–50% — терапевт Бурнацкая
Долголетие гренландских китов связано с точным ремонтом ДНК — исследование Earth
Россия заняла седьмую строчку в мире по игристому вину — ООН Comtrade
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
7 января усиливает потребность в замедлении и самоконтроле
Сейчас читают
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
Последние материалы
Подорожник восстанавливает структуру вытоптанной земли — ouest-france
Потеря мышечной массы после 30 лет замедляет сжигание жира на животе
Огненные знаки чаще задают ритм и правила в паре
Зимние прогулки снижают заболеваемость ОРВИ на 30–50% — терапевт Бурнацкая
Долголетие гренландских китов связано с точным ремонтом ДНК — исследование Earth
Накипь в стиральной машине удаляется с помощью одного мерного стакана в барабане
Греческий маринад для стейка на основе оливкового масла — Allrecipes
Стресс хозяев провоцирует сердечные болезни у кошек и собак
Африканская и Аравийская плиты продолжают расходиться — GRL
Редкие детали для китайских авто везут из КНР до 3 месяцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.