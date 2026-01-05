Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Онемение, боль и хруст по утрам начинаются ночью: позы, которые давят нервы и ломают спину

Поза карандаша сохраняет правильное положение позвоночника
Здоровье

То, как мы спим, влияет на самочувствие не меньше, чем матрас или тишина в спальне. Неправильная поза способна вызывать утренние боли, онемение конечностей и ощущение разбитости. Эксперты подчёркивают: привычное положение тела во сне напрямую связано с состоянием позвоночника, суставов и нервной системы.

Девушка спит на боку
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка спит на боку

Почему поза во сне имеет значение

Во время сна мышцы должны расслабляться, а позвоночник — сохранять нейтральное положение. Если тело долго находится в неестественной позиции, пережимаются сосуды и нервы, ухудшается кровообращение. В результате сон перестаёт быть восстановительным и может даже усугублять хронические проблемы, включая храп и апноэ сна.

Поза "тираннозавра": комфорт, который может навредить

Сон на боку обычно считается полезным, но положение, при котором человек лежит на боку и прижимает согнутые руки к груди, получило отдельное название — "тираннозавр". Такая поза часто возникает автоматически, особенно при тревоге, и создаёт ощущение защищённости. Однако именно она нередко становится причиной онемения и покалывания в руках из-за сдавления нервов и нарушения кровотока.

"Карандаш": естественное положение для восстановления

Поза "карандаша", при которой человек лежит на боку с вытянутым телом и руками вдоль туловища, считается одной из самых удачных. Врачи отмечают, что в таком положении снижается нагрузка на суставы, позвоночник сохраняет правильное выравнивание, а мышцы расслабляются равномерно. Это делает сон более глубоким и снижает вероятность утренних болей.

Поза эмбриона: плюсы и ограничения

Поза эмбриона — ещё один популярный вариант сна на боку, когда ноги подтянуты к животу. Она часто помогает быстрее заснуть и считается комфортной для беременных и людей с болями в спине. Однако чрезмерное скручивание тела может ограничивать дыхание и вызывать скованность суставов, особенно если человек спит так всю ночь без смены положения.

Сон на спине: не для всех

Сон на спине лицом вверх может быть полезен для выравнивания позвоночника, но подходит не каждому. Эксперты считают его проблемным вариантом для людей с апноэ сна. Существуют две основные версии этой позы: "солдатиком" с руками вдоль тела и с руками, сложенными на груди. Первый вариант считается менее рискованным, особенно если под колени подложена подушка для поддержки поясницы.

Сон на животе: самый неблагоприятный вариант

Сон на животе специалисты относят к наиболее вредным. В этом положении позвоночник и шея находятся в постоянном напряжении, а дыхание может становиться поверхностным. Особенно опасен такой сон для людей с болями в пояснице и шее. Об этом сообщает АиФ.

Плюсы и минусы разных поз для сна

Сон на боку помогает снизить нагрузку на позвоночник, но требует внимания к положению рук. Сон на спине поддерживает выравнивание тела, однако может ухудшать дыхание. Сон на животе кажется привычным, но связан с наибольшими рисками для опорно-двигательной системы.

Как улучшить позу во сне

  1. Используйте подушку, поддерживающую шею в нейтральном положении.
  2. Старайтесь не зажимать руки и не скручивать тело слишком сильно.
  3. Разрешайте себе менять положение во сне — движение снижает риск онемения.
  4. Если по утрам появляется покалывание или потеря чувствительности, стоит пересмотреть привычную позу.

Популярные вопросы о позах для сна

Какая поза считается самой безопасной?

Чаще всего специалисты рекомендуют сон на боку с вытянутым телом.

Почему во сне немеют руки?

Это может быть связано с пережатием нервов или ограничением кровотока.

Нужно ли контролировать позу всю ночь?

Нет, но важно создать условия, при которых тело сможет свободно менять положение.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сон тело здоровье организм позвоночник
