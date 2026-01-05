Онемение, боль и хруст по утрам начинаются ночью: позы, которые давят нервы и ломают спину

То, как мы спим, влияет на самочувствие не меньше, чем матрас или тишина в спальне. Неправильная поза способна вызывать утренние боли, онемение конечностей и ощущение разбитости. Эксперты подчёркивают: привычное положение тела во сне напрямую связано с состоянием позвоночника, суставов и нервной системы.
Во время сна мышцы должны расслабляться, а позвоночник — сохранять нейтральное положение. Если тело долго находится в неестественной позиции, пережимаются сосуды и нервы, ухудшается кровообращение. В результате сон перестаёт быть восстановительным и может даже усугублять хронические проблемы, включая храп и апноэ сна.
Сон на боку обычно считается полезным, но положение, при котором человек лежит на боку и прижимает согнутые руки к груди, получило отдельное название — "тираннозавр". Такая поза часто возникает автоматически, особенно при тревоге, и создаёт ощущение защищённости. Однако именно она нередко становится причиной онемения и покалывания в руках из-за сдавления нервов и нарушения кровотока.
Поза "карандаша", при которой человек лежит на боку с вытянутым телом и руками вдоль туловища, считается одной из самых удачных. Врачи отмечают, что в таком положении снижается нагрузка на суставы, позвоночник сохраняет правильное выравнивание, а мышцы расслабляются равномерно. Это делает сон более глубоким и снижает вероятность утренних болей.
Поза эмбриона — ещё один популярный вариант сна на боку, когда ноги подтянуты к животу. Она часто помогает быстрее заснуть и считается комфортной для беременных и людей с болями в спине. Однако чрезмерное скручивание тела может ограничивать дыхание и вызывать скованность суставов, особенно если человек спит так всю ночь без смены положения.
Сон на спине лицом вверх может быть полезен для выравнивания позвоночника, но подходит не каждому. Эксперты считают его проблемным вариантом для людей с апноэ сна. Существуют две основные версии этой позы: "солдатиком" с руками вдоль тела и с руками, сложенными на груди. Первый вариант считается менее рискованным, особенно если под колени подложена подушка для поддержки поясницы.
Сон на животе специалисты относят к наиболее вредным. В этом положении позвоночник и шея находятся в постоянном напряжении, а дыхание может становиться поверхностным. Особенно опасен такой сон для людей с болями в пояснице и шее. Об этом сообщает АиФ.
Сон на боку помогает снизить нагрузку на позвоночник, но требует внимания к положению рук. Сон на спине поддерживает выравнивание тела, однако может ухудшать дыхание. Сон на животе кажется привычным, но связан с наибольшими рисками для опорно-двигательной системы.
Чаще всего специалисты рекомендуют сон на боку с вытянутым телом.
