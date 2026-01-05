Зима выбирает свою жертву: травмы, которые чаще всего отправляют людей в травмпункт

Зима традиционно считается самым травмоопасным временем года. Скользкие тротуары, снег, скрывающий неровности, и плохая видимость делают даже короткую прогулку потенциально рискованной. Особенно уязвимы пожилые люди и дети, но столкнуться с травмой может человек любого возраста.
Основная причина роста травматизма — гололёд и заснеженные дороги, из-за которых легко потерять равновесие. Ситуацию усугубляют зимние виды активности: катание на коньках, горных лыжах, сноуборде, санках и ледянках. Даже обычный выход из подъезда без устойчивой обуви может закончиться падением, после которого не всегда легко сразу понять, чем всё ограничилось — ушибом или более серьёзным повреждением, особенно если речь идёт о падении на лёд.
"Количество травм в зимний период значительно возрастает, и связано это прежде всего с гололедицей и ухудшением видимости", — отмечает врач травматолог-ортопед клиник МЕДСИ Анатолий Нужнов.
Чаще всего зимой фиксируются ушибы мягких тканей туловища и конечностей. Они сопровождаются болью при надавливании, отёком и появлением гематом. В таких случаях важно ограничить нагрузку на повреждённый участок, зафиксировать его и использовать холод в первые часы после травмы.
Следом по распространённости идут растяжения связок и мышц. Они возникают при резких, неестественных движениях, например при подвороте стопы. Наиболее уязвимым остаётся голеностопный сустав, из-за чего ходьба становится болезненной и ограниченной.
Вывихи относятся к более серьёзным повреждениям суставов. При них возникает резкая боль, невозможность двигать конечностью и заметная деформация. Характерный пример — вывих плеча, который требует обязательной медицинской помощи.
"Самостоятельное устранение вывихов противопоказано, так как существует риск повреждения мягких тканей", — подчёркивает Анатолий Нужнов.
Переломы проявляются выраженной болезненностью, отёком, деформацией и ненормальной подвижностью кости. Зимой чаще всего страдают лучезапястные и голеностопные суставы. У пожилых людей нередко диагностируется перелом шейки бедра, который лишает возможности опереться на ногу и требует срочной госпитализации. Именно поэтому вопросам профилактики падений у пожилых людей уделяется особое внимание.
Ушиб, как правило, ограничивается болью и отёком без изменения формы кости. Перелом же сопровождается резкой болью, деформацией и нарушением функции конечности. При любых сомнениях лучше действовать по принципу максимальной осторожности и обратиться к врачу.
Зимние прогулки и спорт поддерживают тонус, настроение и общее здоровье. Однако без правильной обуви, защитного инвентаря и внимательного отношения к условиям они повышают риск падений и травм. Особенно важно соблюдать баланс между активностью и безопасностью в пожилом возрасте. Об этом сообщает Здоровье Mail.
Оптимальна обувь с нескользящей подошвой и хорошей фиксацией стопы.
Нужно зафиксировать конечность и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Нет, это опасно и может привести к дополнительным повреждениям тканей.
Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.