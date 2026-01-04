Мороз действует исподтишка: организм воспринимает его как угрозу и включает болевую тревогу

Холод активирует болевые рецепторы кожи при низких температурах — нейробиолог Грандль

Холод кажется привычным спутником зимы, но для человеческого организма он всегда был испытанием. Даже кратковременное переохлаждение способно вызвать дискомфорт, а иногда и резкую боль. Так работает встроенный защитный механизм, который помогает нам вовремя отреагировать на опасность.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Лед в замершей руке

Холод как сигнал тревоги для организма

Человеческое тело эволюционно не рассчитано на длительное пребывание в условиях низких температур. Поэтому организм использует боль как предупреждение: сначала возникает ощущение холода, затем — жжение, ломота или резкий дискомфорт. Эти сигналы заставляют нас искать тепло, надевать тёплую одежду, перчатки или обувь с утеплённой стелькой, чтобы снизить риск обморожений и других последствий. Именно поэтому у многих людей зимой появляются холодные руки и ноги даже при относительно умеренной температуре.

Как тело распознаёт опасную температуру

Нервные окончания в коже выполняют не только функцию осязания. Они входят в состав соматосенсорной системы, которая отвечает за восприятие положения тела и за ноцицепцию — механизм распознавания потенциально вредных воздействий. Именно ноцицепция формирует болевые ощущения, независимо от того, вызваны они механическим ударом, химическим веществом или температурой.

"Сенсорные нейроны содержат специальные белковые каналы, реагирующие на тепло и холод. Именно они передают в мозг сигнал о потенциальной опасности", — объясняет нейробиолог Йорг Грандль.

Белки, отвечающие за холод и жар

В основе температурной чувствительности лежат особые белки-каналы. TRPV1 активируется при сильном нагреве — примерно выше 42 градусов — и сигнализирует мозгу об опасном жаре. С холодом всё сложнее: белок TRPM8 реагирует на умеренно низкие температуры и даже на ментол, создающий ощущение прохлады. TRPA1 включается при экстремальном холоде, но его роль до конца ещё изучается. Совместная работа этих механизмов позволяет нам отличать прохладный воздух от реально опасного мороза и вовремя отдёрнуть руку или ускорить шаг.

Почему зимой чаще болят мышцы и суставы

Многие замечают, что в холодное время года усиливаются боли в теле. У этого явления есть несколько объяснений.

Во-первых, при перепадах температуры и атмосферного давления ткани вокруг суставов могут сжиматься и расширяться, воздействуя на нервные окончания. Кроме того, суставная жидкость на холоде становится гуще, из-за чего снижается подвижность, особенно у людей с остеоартрозом.

Во-вторых, холод вызывает сужение сосудов. Кровообращение в руках и ногах ухудшается, что может сопровождаться ноющей болью и ощущением скованности. В крайних случаях это может привести к повреждению тканей, когда покалывание сменяется онемением и человек не сразу осознаёт серьёзность происходящего.

В-третьих, короткий световой день влияет на психоэмоциональное состояние. Сезонное снижение настроения или депрессия способны усиливать болевую чувствительность.

Наконец, зимой мы меньше двигаемся. Сидячий образ жизни, отсутствие регулярных тренировок, даже простых прогулок в тёплой куртке и удобной обуви, увеличивают нагрузку на суставы и мышцы.

Холодовая боль и боль от перегрузки

Холодовая боль чаще связана с внешними факторами — температурой, ветром и влажностью. Она усиливается на морозе и ослабевает в тепле. Боль от физической перегрузки возникает из-за перенапряжения мышц и связок, может сохраняться независимо от погоды и часто требует восстановления, растяжки или изменения режима нагрузок. Об этом сообщает Здоровье Mail.

Плюсы и минусы реакции организма на холод

Защитная болевая реакция имеет свои особенности. С одной стороны, она позволяет быстро распознать опасность и снизить риск серьёзных повреждений кожи, мышц и суставов. С другой — холод может усиливать хронические боли, снижать подвижность и ухудшать качество жизни, если не учитывать погодные условия и особенности собственного организма.

Как снизить болевые ощущения зимой

Поддерживайте регулярную физическую активность, включая разминку перед нагрузкой. Следите за весом, чтобы не перегружать суставы. Одевайтесь по погоде: термобельё, тёплая куртка, качественные перчатки и обувь помогают сохранить тепло. Контролируйте уровень витаминов, особенно витамина D, после консультации с врачом.

Популярные вопросы о воздействии холода на организм

Почему на морозе боль ощущается сильнее?

Холод активирует ноцицептивные рецепторы и снижает кровоснабжение тканей, что усиливает чувствительность к боли.

Помогает ли алкоголь согреться?

Алкоголь создаёт лишь ощущение тепла и ускоряет потерю тепла организмом.

Что лучше при зимних болях — тепло или движение?

Наиболее эффективен баланс: умеренное тепло и регулярная щадящая физическая активность.