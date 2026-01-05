Этот диагноз в 40 лет повышает риск деменции на 24% — тревожный сигнал для памяти

Риск деменции принято связывать с пожилым возрастом, но все больше данных указывает на опасные сигналы уже в среднем возрасте. Одно распространенное состояние может повысить вероятность раннего развития деменции почти на четверть.
Исследователи подчеркивают: многие факторы риска поддаются коррекции, если вовремя обратить на них внимание. Об этом сообщает журнал Американской академии неврологии.
Деменция — это не просто эпизодическая забывчивость. Заболевание постепенно нарушает память, мышление, способность к принятию решений и повседневной самостоятельности. Хотя чаще всего деменцию диагностируют после 65 лет, в последние годы специалисты все чаще говорят о деменции с ранним началом — до этого возраста.
Новое крупное исследование указывает на важную связь между ранней деменцией и состоянием, которое многие недооценивают, — метаболическим синдромом. Он широко распространен и часто формируется задолго до появления первых когнитивных симптомов.
Метаболический синдром — это не одно заболевание, а сочетание нескольких нарушений обмена веществ. Диагноз ставится, если у человека присутствуют как минимум три из пяти признаков, уточняет Jenny.
К ним относятся:
Распространенность метаболического синдрома растет с возрастом: если среди людей 20-39 лет он встречается примерно у каждого пятого, то после 60 лет — почти у половины. Это состояние уже известно как фактор риска диабета 2 типа, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, а теперь все чаще связывается и с деменцией.
Южнокорейские ученые проанализировали данные Национальной службы медицинского страхования Кореи, которая охватывает более 99% населения страны. В исследование включили около 2 миллионов человек в возрасте от 40 до 60 лет, прошедших медицинский осмотр в 2009 году.
За участниками наблюдали в среднем восемь лет. Более 25% из них соответствовали критериям метаболического синдрома. Исследователи учитывали возраст, индекс массы тела, уровень дохода, курение, употребление алкоголя и физическую активность, а также отслеживали случаи деменции, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.
Анализ данных выявил четкую связь между метаболическим синдромом и риском ранней деменции.
Основные выводы исследования:
При этом у женщин с метаболическим синдромом риск ранней деменции оказался выше, чем у мужчин: 34% против 15%. Также выяснилось, что диагноз, поставленный в 40 лет, связан с более высоким риском, чем выявление синдрома в 50 лет. Чем больше компонентов метаболического синдрома присутствовало у человека, тем выше был риск.
Авторы отмечают, что результаты получены на основе данных населения Южной Кореи и не обязательно полностью применимы к другим странам. В анализ не были включены такие факторы, как генетическая предрасположенность, семейный анамнез, черепно-мозговые травмы, потеря слуха или уровень образования. Также не учитывались некоторые психосоциальные и экологические аспекты.
Метаболический синдром формируется под влиянием генетики, но во многом зависит от образа жизни. Он тесно связан с диабетом 2 типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом — состояниями, которые, в свою очередь, повышают риск деменции.
Ученые предполагают, что одним из общих механизмов является хроническое воспаление. Его могут поддерживать постоянный стресс, недостаток сна, несбалансированное питание, низкая физическая активность и нарушения микробиома кишечника.
Игнорирование метаболического синдрома увеличивает риск сразу нескольких хронических заболеваний. Профилактика же — через питание, движение и контроль показателей здоровья — способна одновременно снизить нагрузку на сердце, сосуды и мозг.
Осознанное отношение к факторам риска имеет свои особенности.
Регулярно проверяйте давление, уровень сахара и холестерина.
Поддерживайте физическую активность — даже ежедневные прогулки имеют значение.
Делайте ставку на питание с овощами, клетчаткой, полезными жирами и минимальным количеством переработанных продуктов.
Гарантий нет, но снижение факторов риска существенно уменьшает вероятность ее развития.
Именно в этот период формируются метаболические нарушения, которые позже могут повлиять на мозг.
Генетика играет роль, но образ жизни во многом определяет, реализуется ли этот риск.
