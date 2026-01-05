29% не готовы продолжать отношения по одной причине — и она стала слишком распространённой

Даже перспективное знакомство сегодня все чаще не доходит до второго шага. Причина кроется не в отсутствии симпатии, а в факторах, которые раньше считались второстепенными.
Экономическая нестабильность меняет правила игры, и один из таких факторов — безработица — все чаще воспринимается как тревожный сигнал. Об этом сообщает компания Tawkify со ссылкой на данные опроса.
В современном контексте отношения все реже рассматриваются в отрыве от реальности. Помимо вопросов личных границ и эмоциональной совместимости, на первый план выходит финансовая устойчивость. Длительный период экономической неопределенности усилил тревожность, и многие предпочитают не начинать отношения, которые потенциально могут стать дополнительным источником стресса.
Согласно опросу более 1000 взрослых жителей США, проведенному сервисом знакомств Tawkify, 29% респондентов считают безработицу тревожным сигналом при выборе партнера. Это говорит о том, что статус занятости все чаще становится фильтром уже на этапе первых свиданий.
Финансовое давление напрямую влияет на романтические решения, отмечают специалисты. Джастин Лемиллер, старший научный сотрудник Института Кинси и автор книги "Скажи мне, чего ты хочешь", подчеркивает, что выбор партнера сегодня тесно связан с экономическим контекстом.
"Каждый день возникают новые стрессовые факторы", — отмечает Джастин Лемиллер.
По его словам, когда человек уже испытывает финансовые трудности, перспектива отношений с партнером, находящимся в еще более нестабильной ситуации, может казаться чрезмерно сложной. Это не связано с отсутствием чувств, а скорее с попыткой защитить себя от дополнительной нагрузки.
Ситуация усугубляется общей экономической картиной. Согласно недавнему опросу Lending Tree, 72% американцев признают, что их текущее финансовое положение мешает выполнять базовые обязательства. В таких условиях стабильность воспринимается не как бонус, а как необходимость.
Лемиллер подчеркивает, что безработица сама по себе не должна восприниматься как характеристика личности.
"Потеря работы, безработица — это может случиться с кем угодно", — говорит он.
Исследование также выявило разницу в том, как мужчины и женщины оценивают статус занятости потенциального партнера. Для 20% женщин безработица является тревожным сигналом, тогда как среди мужчин этот показатель составляет около 10%.
По мнению Лемиллера, женщины чаще связывают финансовую стабильность с чувством безопасности — как личной, так и связанной с возможным будущим семьи и детей. Это объясняет, почему социальный статус и доход могут иметь для них больший вес.
Несмотря на статистику, эксперты сходятся во мнении, что отсутствие работы не определяет ценность человека и не предсказывает динамику будущих отношений. Важнее контекст: временность ситуации, активность в поиске работы, готовность обсуждать трудности и уровень ответственности.
Лемиллер рекомендует не делать поспешных выводов и не рассматривать статус занятости как единственный критерий при принятии решений о развитии отношений.
Финансовые трудности могут быть временными, тогда как такие качества, как эмоциональная зрелость, честность и способность к диалогу, остаются ключевыми для долгосрочных отношений. Оценка партнера только по уровню дохода может привести к упущенным возможностям и поверхностным решениям.
Рассмотрение финансового статуса имеет свои последствия и ограничения.
Уточните, временная ли это ситуация и как человек к ней относится.
Обратите внимание на ответственность, мотивацию и готовность обсуждать сложности.
Не делайте выводов только на основе одного фактора, оценивайте общую картину.
Не обязательно. Важно учитывать причины, сроки и отношение человека к ситуации.
Финансовая стабильность чаще ассоциируется у женщин с безопасностью и предсказуемостью будущего.
Для долгосрочных отношений решающими остаются ценности, коммуникация и эмоциональная зрелость.
