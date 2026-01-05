Январский детокс без крайностей: трёхдневный план возвращает лёгкость после праздников

После праздничных застолий многие сталкиваются с ощущением тяжести и снижением энергии. Вместо жестких ограничений и экстремальных диет все чаще выбирают мягкие программы восстановления.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йогурт с семенами чиа
Один из таких вариантов — трехдневная детокс-диета, направленная на поддержку пищеварения и естественных процессов очищения. Об этом рассказывает диетолог Анна Mария Аквавива.
Зачем нужна мягкая детокс-диета
Праздничная еда перегружает пищеварительную систему и печень, особенно из-за избытка сахара, алкоголя и сложных блюд. Короткая детокс-программа помогает снизить нагрузку на организм, вернуть ощущение легкости и плавно вернуться к сбалансированному питанию. Речь идет не о быстром похудении, а о восстановлении привычного ритма работы организма.
"Овощи содержат клетчатку, микроэлементы и антиоксиданты, которые помогают мягко очистить организм и восполнить запасы питательных веществ", — объясняет диетолог Аннамария Аквавива.
Продукты, на которых строится детокс
Основу рациона составляют овощи, вода и простые источники белка. Важно избегать обработанных продуктов, добавленного сахара и алкоголя. Дополнительную поддержку оказывают травяные чаи и отвары, способствующие дренажу и водному балансу.
"Настои из артишока, одуванчика и расторопши не являются чудо-средством, но могут стать полезной частью сбалансированного питания", — отмечает специалист в беседе с итальянским ELLE.
Описание трехдневной детокс-диеты (списком)
День 1
Пробуждение: стакан теплой воды с лимоном.
Завтрак: овощной смузи (фенхель, сельдерей, имбирь) или нежирный йогурт с фруктами.
Перекус: травяной чай с фенхелем.
Обед: маринованный тофу, большая порция сырых или приготовленных овощей.
Перекус: вода и сырые овощи (сельдерей, фенхель).
Ужин: овощной суп и небольшая порция легкого белка.